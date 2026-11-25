25 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Енисей». Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
КАМАЗ
Турнирное положение: КАМАЗ занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков в 18 сыгранных матчах: 4 победы, 5 ничьих и 9 поражений.
Последние матчи: в последней игре ФНЛ команда из Набережных Челнов дома выиграла у «Спартака» из Костромы (3:1). Волевую победу КАМАЗу принесли точные удары в исполнении Виталия Семенова, Романа Мануйлова, Романа Акбашева.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах российского первенства КАМАЗ одержал победу над «Нефтехимиком» (2:1), сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) и проиграл тульскому «Арсеналу» (3:4) и «Велесу» (1:2).
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» занимает 16-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 17 очков.
Последние матчи: В последней игре российского первенства «Енисей» проиграл «Волге» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Енисей» в последних матчах выиграл у «Сочи» (3:0) и проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2), «Ленинградцу» (0:3), «СКА-Хабаровску» (0:3).
Статистика для ставок
- «Енисей» занимает 16-е место в чемпионате России
- КАМАЗ занимает 15-е место в чемпионате России
- КАМАЗ и «Енисей» в этом сезоне сыграли вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу КАМАЗа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.40. На победу команды «Енисея» — 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.
Прогноз: КАМАЗ подходит к матчу после победы над «Спартаком» из Костромы (3:1), которая должна придать команде уверенности. Клуб из Набережных Челнов также обыграли «Нефтехимик» и способны воспользоваться проблемами «Енисея». Красноярцы проиграли три из четырёх последних матчей чемпионата, причём в двух встречах не смогли забить.
Ставка: Победа КАМАЗа (0) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: КАМАЗ в последних матчах регулярно забивает, но при этом допускает ошибки в обороне. «Енисей» также способен отличиться, однако в трёх из четырёх последних встреч красноярцы забили лишь один мяч. С учётом атакующего потенциала хозяев и проблем гостей можно ожидать результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.