прогноз на матч 19-го тура ФНЛ, ставка за 2.10

25 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Енисей». Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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КАМАЗ

Турнирное положение: КАМАЗ занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков в 18 сыгранных матчах: 4 победы, 5 ничьих и 9 поражений.

Последние матчи: в последней игре ФНЛ команда из Набережных Челнов дома выиграла у «Спартака» из Костромы (3:1). Волевую победу КАМАЗу принесли точные удары в исполнении Виталия Семенова, Романа Мануйлова, Романа Акбашева.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах российского первенства КАМАЗ одержал победу над «Нефтехимиком» (2:1), сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) и проиграл тульскому «Арсеналу» (3:4) и «Велесу» (1:2).

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» занимает 16-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 17 очков.

Последние матчи: В последней игре российского первенства «Енисей» проиграл «Волге» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Енисей» в последних матчах выиграл у «Сочи» (3:0) и проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2), «Ленинградцу» (0:3), «СКА-Хабаровску» (0:3).

Статистика для ставок

«Енисей» занимает 16-е место в чемпионате России

КАМАЗ занимает 15-е место в чемпионате России

КАМАЗ и «Енисей» в этом сезоне сыграли вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу КАМАЗа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.40. На победу команды «Енисея» — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.85.

Прогноз: КАМАЗ подходит к матчу после победы над «Спартаком» из Костромы (3:1), которая должна придать команде уверенности. Клуб из Набережных Челнов также обыграли «Нефтехимик» и способны воспользоваться проблемами «Енисея». Красноярцы проиграли три из четырёх последних матчей чемпионата, причём в двух встречах не смогли забить.

2.10 Победа КАМАЗа (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч КАМАЗ — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа КАМАЗа (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: КАМАЗ в последних матчах регулярно забивает, но при этом допускает ошибки в обороне. «Енисей» также способен отличиться, однако в трёх из четырёх последних встреч красноярцы забили лишь один мяч. С учётом атакующего потенциала хозяев и проблем гостей можно ожидать результативный матч.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч КАМАЗ — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.