В октябре на столе у руководителей Серии А лежали два предложения от крупных инвесторов. Американский фонд Avenue Capital был готов заплатить €320 млн за 10% коммерческого бизнеса чемпионата, его конкуренты из Carlyle и итальянской Nextalia предлагали почти вдвое больше — около €650 млн за 17%. Однако фаворитом неожиданно стал Avenue, чьё предложение устроило руководство лиги по условиям будущего сотрудничества. Спустя месяц переговоры застопорились: как сообщил Reuters 13 ноября со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, часть клубов выступила против предоставления Avenue Capital исключительного права на переговоры. Их представители считают, что Серия А должна сохранить возможность рассматривать альтернативные предложения. При этом американский фонд остаётся единственным инвестором, который сейчас активно обсуждает сделку с лигой. Для подписания соглашения потребуется поддержка как минимум 14 из 20 участников чемпионата, то есть семь несогласных клубов способны заблокировать решение, даже если остальные тринадцать полностью поддерживают условия.

Продажа доли за €320 млн. Что именно хотят получить американцы?

Речь не идёт о продаже клубов или передаче инвестору контроля над чемпионатом. Серия А рассматривает создание отдельной компании, которая будет управлять международными телевизионными правами, зарубежными спонсорскими контрактами и коммерческими соглашениями, связанными со ставками на спорт. Avenue Capital намерен получить около 10% её капитала. По информации Reuters, подготовка сделки началась ещё в 2025 году, когда итальянская лига привлекла банк JP Morgan для изучения возможностей развития международного бизнеса. В апреле 2026-го агентство сообщило о предварительных контактах с несколькими инвестиционными фондами, среди которых были Apollo, CVC, Ares и Sixth Street. Обсуждалась даже возможность передачи внешнему инвестору доли до 49%.

Зарубежные телевизионные права приносят Серии А около €250 млн ежегодно globallookpress.com

К сентябрю условия стали конкретнее. JP Morgan собирал окончательные предложения о покупке 10–20% новой компании. Согласно источникам Reuters, в числе претендентов оказались Carlyle, Bain, Oaktree и Nextalia. Последняя впоследствии объединилась с Carlyle для участия в конкурсе. Инвесторов интересуют прежде всего будущие доходы от продажи трансляций итальянского чемпионата за пределами страны. По данным УЕФА, на которые ссылается Reuters, этот бизнес сейчас приносит Серии А около €250 млн в год. Для сравнения: одна только английская Премьер-лига, по сведениям The Guardian за февраль 2026 года, получает от зарубежных телевизионных контрактов примерно £2,1 млрд ежегодно.

Покупка доли позволила бы Серии А сразу привлечь значительную сумму, а инвестору — участвовать в финансовых результатах новой компании. Однако точные условия распределения будущих доходов и срок предполагаемого сотрудничества пока не раскрыты. Поэтому представлять сделку как простую продажу 10% телевизионной выручки на определённое количество лет было бы некорректно. У Avenue Capital уже есть отдельное направление для инвестиций в спортивную индустрию. Согласно официальному сайту фонда, Avenue Sports рассматривает вложения в клубы, лиги и связанные со спортом предприятия, преимущественно в Европе и США. Направлением руководит Марк Ласри, сооснователь инвестиционной компании и бывший совладелец клуба НБА «Милуоки Бакс».

Сооснователь Avenue Capital Марк Ласри руководит инвестиционным направлением Avenue Sports Скриншот из трансляции CNBC

Почему предложение на €650 млн оказалось менее привлекательным?

В октябре Reuters раскрыл подробности двух наиболее заметных предложений. Avenue Capital оценил весь международный бизнес Серии А примерно в €3,2 млрд, предложив €320 млн за десятую часть компании. Совместная заявка Carlyle и Nextalia предполагала вложение около €650 млн за 17%, что соответствовало общей оценке предприятия приблизительно в €3,75 млрд. При сопоставлении этих цифр разница заметна: консорциум предлагал более высокую оценку компании и значительно больший первоначальный платёж. Тем не менее руководство лиги отдало предварительное предпочтение Avenue.

По данным Reuters от 19 октября, решающую роль сыграла структура инвестиций. Американский фонд предлагал приобрести обыкновенную долю в капитале без дополнительных механизмов защиты будущих денежных поступлений, на которых настаивали некоторые конкуренты. Такие условия означают, что инвестор в большей степени разделяет коммерческие риски предприятия. Если международные трансляции и спонсорские соглашения не принесут ожидаемых доходов, его финансовый результат будет зависеть от фактической работы бизнеса. Конкурирующие предложения предусматривали дополнительные гарантии, способные ограничить риски инвесторов, хотя конкретные положения этих соглашений публично не раскрывались.

Инвестиционная компания Carlyle совместно с Nextalia предложила около €650 млн за 17% международного бизнеса Серии А globallookpress.com

Именно поэтому первоначально более скромная заявка Avenue могла оказаться выгоднее для клубов в долгосрочной перспективе. Однако обсуждение финансовых условий не привело к единой позиции участников лиги. Reuters 13 ноября сообщил, что часть команд не согласилась предоставлять американцам эксклюзивность на этапе детального изучения предложения. Они хотят сохранить возможность вернуться к другим претендентам, даже если те сейчас не участвуют в активных переговорах. Источники агентства не назвали ни точного количества несогласных, ни конкретных клубов. Неизвестно также, готовы ли противники эксклюзивных переговоров голосовать против окончательной сделки. Пока разногласия касаются прежде всего процедуры выбора партнёра, а не согласованного договора.

Для одобрения сделки с американским фондом потребуется согласие не менее 14 из 20 клубов Серии А globallookpress.com

Серия А хочет удвоить зарубежные доходы, пока Англия уходит вперёд

В сентябре итальянское издание Calcio e Finanza сообщило, что Серия А рассчитывает увеличить ежегодные поступления от международных медиаправ с нынешних €250 млн до €500 млн. Представители JP Morgan тогда подключились к собранию клубов по видеосвязи и представили несколько вариантов развития зарубежного бизнеса. Среди рассматриваемых решений были предложения инвестиционных фондов, предполагавшие создание специальной компании для управления коммерческими правами. По данным издания, на тот момент обсуждались пять-шесть вариантов, отличавшихся структурой инвестиций и условиями сотрудничества.

Проблема гораздо шире одной сделки. В Италии работают клубы с многомиллионной международной аудиторией, однако интерес к отдельным грандам далеко не всегда превращается в сопоставимый спрос на телевизионные права всего чемпионата. В английской Премьер-лиге ситуация иная — в феврале 2026 года The Guardian сообщила о продлении контракта с ESPN на трансляции в Южной Америке и Карибском бассейне до 2031 года. Его стоимость оценивалась примерно в £450 млн, что на 25% выше предыдущего соглашения. При этом международные телеправа уже приносят АПЛ больше денег, чем внутренний британский рынок.

Серия А пытается укрепить позиции прежде всего в крупных зарубежных странах. В июне 2026-го CBS Sports объявила о продлении телевизионного соглашения с итальянской лигой до конца сезона-2026/27. По условиям контракта все 380 матчей чемпионата доступны на Paramount+ в США, а отдельные встречи показывают на других платформах CBS. Однако расширение доступности трансляций пока не решило проблему стоимости прав. Как отмечает Reuters, на интерес международных вещателей влияют конкуренция с АПЛ и Ла Лигой, а также насыщенный календарь европейского футбола. После расширения Лиги чемпионов у телевизионных компаний стало ещё больше матчей, претендующих на зрителей и рекламные бюджеты.

Американская CBS Sports транслирует итальянский чемпионат на Paramount+ globallookpress.com

Данные Deloitte за сезон-2024/25 также показывают общую разницу в финансовых масштабах чемпионатов. Совокупная выручка клубов Серии А составила €3 млрд, тогда как испанская Ла Лига заработала €4,1 млрд, а Бундеслига впервые превысила отметку в €4 млрд. Причём 45% всех доходов итальянского чемпионата пришлось на «Ювентус», «Интер» и «Милан». Остальные семнадцать участников вместе заработали лишь немного больше этой тройки. Столь заметный разрыв в финансовых возможностях усложняет поиск общей коммерческой стратегии: выгода от международного продвижения чемпионата может иметь разное значение для богатого клуба с мировой аудиторией и команды, которая прежде всего зависит от распределения внутренних доходов.

При этом €320 млн от Avenue Capital сами по себе не способны удвоить ежегодную выручку от трансляций. Инвестиции могут помочь развивать продажи и коммерческую инфраструктуру, но увеличение поступлений до €500 млн остаётся отдельной задачей, зависящей от спроса вещателей и результатов работы новой компании.

Итальянские гранды собирают полные стадионы, но Серия А уступает АПЛ по доходам от трансляций globallookpress.com

В 2021 году семь клубов уже сорвали сделку на €1,7 млрд

Нынешний спор напоминает события пятилетней давности. Осенью 2020-го Серия А начала эксклюзивные переговоры с консорциумом CVC Capital Partners, Advent International и итальянского FSI. Инвесторы предлагали €1,7 млрд за 10% новой компании, которая должна была управлять телевизионным бизнесом чемпионата. Ситуация тогда была особенно болезненной для клубов — из-за пандемии коронавируса матчи проводились без зрителей, доходы от билетов практически исчезли, а расходы продолжали расти. Дополнительные средства могли помочь командам пережить финансовый кризис.

Тем не менее в феврале 2021 года семь клубов направили руководству Серии А письмо, в котором фактически отказались поддерживать сделку. Против выступили «Ювентус», «Интер», «Наполи», «Лацио», «Аталанта», «Фиорентина» и «Верона». Как сообщало Reuters, их позиция сделала утверждение соглашения невозможным: для одобрения требовались те же четырнадцать голосов из двадцати. В апреле представители семи клубов пошли дальше и потребовали отставки президента лиги Паоло Даль Пино. Одной из причин недовольства называлось именно ведение переговоров с инвестиционным консорциумом.

Бывший президент Серии А Паоло Даль Пино globallookpress.com

Тогда договор так и не подписали. При этом сравнивать €1,7 млрд образца 2021 года с нынешними €320 млн напрямую нельзя, поскольку пять лет назад речь шла о более крупном бизнесе, связанном прежде всего с внутренними телеправами Серии А. Сейчас инвесторам предлагают меньшую часть коммерческих активов — зарубежные трансляции, спонсорство и другие международные соглашения.

Пока итальянцы спорили, соседние чемпионаты привлекали внешнее финансирование. В декабре 2021 года Ла Лига утвердила соглашение с CVC на €1,994 млрд. За проект LaLiga Impulso проголосовали 37 из 42 клубов первого и второго испанских дивизионов. Взамен инвестор получил долю в коммерческом бизнесе лиги, а команды направили значительную часть средств на инфраструктуру, цифровые проекты и международное развитие. Весной 2022-го аналогичное соглашение заключили французы. CVC вложил €1,5 млрд в созданную при Профессиональной футбольной лиге коммерческую компанию LFP Media и получил около 13% её капитала.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас globallookpress.com

Однако французский опыт одновременно показывает ограничения подобной модели. В феврале 2026 года L'Équipe сообщила, что CVC пересмотрел в сторону понижения стоимость своих вложений в LFP Media на фоне падения телевизионных доходов французского чемпионата. Первоначальное поступление денег не гарантировало успешного развития бизнеса в последующие годы. Итальянские клубы теперь должны решить, какие риски готовы разделить с внешним партнёром. Предложение Avenue Capital привлекло лигу отсутствием дополнительных гарантий для инвестора, но даже это не убедило всех участников согласиться на эксклюзивные переговоры.

Календарь и таблица Серии А

По состоянию на 13 ноября фонд остаётся единственным активным претендентом на долю в международном бизнесе Серии А. Формального права вести переговоры без конкурентов он так и не получил. Для окончательного одобрения сделки потребуется согласие четырнадцати клубов — ровно столько же, сколько итальянцам не удалось собрать пять лет назад.