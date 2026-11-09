В сентябре «Ростов» проигрывал конкурентам с разгромным счётом, находился в нижней части таблицы и разбирался с долгами перед футболистами. Спустя полтора месяца команда Дмитрия Кириченко поднялась на 6-е место и не проигрывает уже 5 туров. Последним достижением нового тренера стала ничья с «Зенитом» (2:2), которому ростовчане дважды уступали по ходу встречи. За 9 туров под руководством Джонатана Альбы «Ростов» набрал всего 8 очков, а за следующие 5 заработал ещё 11. Особенно сильно изменилась оборона. До поездки в Санкт-Петербург команда провела 4 сухих матча подряд, хотя прежде регулярно пропускала даже от соперников из нижней части таблицы. Самое любопытное, что Кириченко практически не менял состав, а в первые недели ему пришлось заниматься ещё и проблемами, не связанными с футболом.

Долги по зарплате, возвращение легенд и разговор с лидерами

Последними матчами Альбы стали поражения от «Спартака» и московского «Динамо» с одинаковым счётом 0:3. После 9 туров у «Ростова» было всего 2 победы, и 24 сентября клуб объявил об уходе испанского специалиста. Через 2 дня главным тренером назначили Дмитрия Кириченко, который летом покинул ивановский «Текстильщик». С 1998 по 2001 год Кириченко выступал за «Ростсельмаш», а в 2014–2017 годах работал в тренерском штабе «Ростова», в том числе под руководством Курбана Бердыева. Вместе с Кириченко вернулись Александр Гацкан и Антон Рогочий. Первый хорошо знаком болельщикам по историческому сезону-2015/16, когда ростовчане завоевали серебро чемпионата России, а Гацкан был капитаном команды.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

Но новый штаб получил клуб в непростом состоянии. Летом налоговая служба приостановила операции по счетам «Ростова» из-за задолженностей, возникли задержки зарплат, а финансовые проблемы сопровождались слухами о недовольстве футболистов. В интервью клубному YouTube-каналу Кириченко рассказал, что ещё до назначения обсудил ситуацию с генеральным директором Андреем Чайкой и получил обещание погасить долги. После приезда тренер собрал лидеров команды и отдельно поговорил с ними.

По словам Кириченко, сообщения о забастовках и конфликтах внутри коллектива были преувеличены. Футболистов скорее требовалось успокоить на фоне постоянных публикаций о проблемах клуба. 20 октября Чайка подтвердил, что «Ростов» полностью рассчитался по обязательствам, включая зарплаты и налоги. Так что первые успехи команды совпали с решением вопроса, который едва ли помогал сосредоточиться на футболе.

Андрей Чайка globallookpress.com

Прохин стал опорником, а соперники почти перестали бить в створ

На поле перемены оказались ещё заметнее. В первых 4 матчах РПЛ при Кириченко соперники «Ростова» нанесли всего 7 ударов в створ — за предыдущие 4 тура таких попыток было 23. По данным РУСТАТ, при Альбе ростовчане допускали в среднем 1,3 ожидаемого гола за матч, а после смены тренера показатель сократился почти вдвое. Во встрече с «Локомотивом» (2:0) москвичи вообще ни разу не попали в створ ворот Артёма Петрова.

Для такого прогресса Кириченко не потребовалось постоянно переставлять игроков. В первых 4 матчах чемпионата он выпускал практически один и тот же состав: 10 футболистов неизменно появлялись с первых минут. Тренер остановился на схеме 4-3-3, отказавшись от экспериментов Альбы с 3 центральными защитниками, а одним из главных решений стал перевод Данилы Прохина в опорную зону. При испанце 25-летний футболист лишь дважды выходил в стартовом составе чемпионата. Кириченко сделал его постоянным участником основы и разместил перед линией защиты. Прохин помогает перекрывать центральные зоны, а его присутствие позволяет остальным полузащитникам активнее участвовать в прессинге.

Прохин играет в отборе против Карпукаса globallookpress.com

Изменилась и общая компактность команды. «Ростов» по-прежнему старается высоко встречать соперников, но теперь лучше контролирует пространство за первой линией давления. Если отобрать мяч сразу не получается, футболисты организованно отходят назад. Кириченко вообще уделяет обороне особое внимание — в начале ноября он рассказал, что считает количество пропущенных мячей одним из главных факторов успеха в чемпионате. По его мнению, регулярные победы со счётом 1:0 и 2:0 зачастую полезнее редких результативных разгромов. Значительную часть этих принципов специалист перенял у Бердыева. Кириченко вспоминал, что бывший наставник «Ростова» умел объяснять сложные тактические требования простым языком. Теперь он старается использовать похожий подход в собственной работе.

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

В обороне порядок, а что с атакой?

В нападении столь же серьёзного прогресса пока нет. По статистике РУСТАТ, команда Кириченко создаёт примерно 1 ожидаемый гол за матч, как и при Альбе. Заметно улучшилась реализация, хотя первые победы дались ростовчанам не без труда. Дебютный матч против «Акрона» (1:0) удалось выиграть благодаря штрафному Ивана Комарова в компенсированное время первого тайма — тольяттинцы создали больше моментов, но отыграться не сумели. Затем «Ростов» поделил очки с «Балтикой» (0:0), а после обыграл «Локомотив» (2:0). Против москвичей оба гола были забиты уже к 24-й минуте: отличились Андрей Лангович и Олакунле Олусегун.

Иван Комаров globallookpress.com

В этой встрече хозяева действительно превосходили соперника по качеству моментов. По данным «Спорт-Экспресса», они нанесли 19 ударов против 10 у «Локомотива», а показатели xG составили 1,57 и 0,83 соответственно. Кириченко после матча отметил, что футболисты стали гораздо активнее атаковать, но всё ещё недостаточно хорошо используют созданные возможности. Дополнительную работу над завершением атак подтвердил Тимур Сулейманов, который рассказал, что после назначения Кириченко на тренировках стало больше упражнений с выходами один на один и ударами по воротам. Сам футболист специально пересматривал нарезки голов нового тренера, который за игровую карьеру дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Следующая победа над махачкалинским «Динамо» (3:0) получилась ещё убедительнее по счёту, но здесь помогло раннее удаление соперника. Уже на 14-й минуте защитник Махмуджон Махамаджонов получил красную карточку, а «Ростов» реализовал численное преимущество благодаря голам Алексея Миронова, Константина Кучаева и Роналдо. После этого Кириченко ждал самый серьёзный соперник в чемпионате.

Виктор Мелёхин globallookpress.com

«Зенит» дважды выходил вперёд, но не сумел остановить «Ростов»

Перед матчем 8 ноября петербуржцы выиграли 6 встреч РПЛ подряд и рассчитывали сохранить лидерство перед международной паузой. Уже на 15-й минуте Дуглас Сантос открыл счёт после подачи Максима Глушенкова со штрафного, прервав сухую серию ростовчан. Первый тайм команда Сергея Семака провела с преимуществом: Артёму Петрову пришлось спасать гостей после ударов Педро и Глушенкова, а защитники регулярно оказывались под давлением.

После перерыва «Ростов» стал смелее действовать с мячом. На 53-й минуте Олусегун прошёл по левому флангу, обыграл Густаво Мантуана и пробил в дальний угол — Богдан Москвичёв отразил удар, однако мяч попал в Кевина Андраде и оказался в воротах. Через 5 минут Луис Энрике вновь вывел хозяев вперёд великолепным дальним ударом, но «Ростов» продолжил искать возможности для атаки, и на 83-й минуте Комаров сравнял счёт после прострела Ланговича. Команда Кириченко увезла из Санкт-Петербурга ничью и прервала победную серию «Зенита», нанеся за матч 9 ударов, 3 из которых пришлись в створ.

Дмитрий Кириченко и Сергей Семак globallookpress.com

После встречи тренер признал, что во втором тайме его футболисты временами слишком увлекались владением мячом. Один из таких эпизодов закончился потерей и голом Луиса Энрике, но результатом Кириченко, само собой, остался доволен. Ничья с «Зенитом» стала более серьёзной проверкой, чем предыдущие победы над командами из нижней половины таблицы. Хотя проблемы у нынешнего «Ростова» никуда не исчезли: в Кубке России команда Кириченко уже проиграла ЦСКА со счётом 0:4, разгром махачкалинского «Динамо» во многом объяснялся численным преимуществом, а эффективность нападения пока не подкрепляется заметным ростом числа моментов.

Календарь и таблица РПЛ

Зато в чемпионате ростовчане за 5 туров выбрались из нижней части таблицы и поднялись на 6-е место с 19 очками. Кириченко определился с основой, нашёл Прохину новую роль, укрепил оборону и вернул команде уверенность. Во время ноябрьской паузы у тренера появится возможность серьёзнее заняться атакой, которая пока что отстаёт от результатов.