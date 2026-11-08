Справится ли «Спартак» с «Акроном»?

В воскресенье, 8 ноября, московский «Спартак» примет тольяттинский «Акрон» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+2' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось футболистам «Спартака» в конце тайма счёт открыть.

45+2' Обостряющая передача Жедсона на Параду в штрафной площади «Акрона», как вдруг было зафиксировано положение «вне игры».

45' Добавленное время 1 минута.

43' Гоол! 1:0. Красиво разыграли мяч футболисты «Спартака» в штрафной площади «Акрона», после изящной передачи Наиля Умярова, Эсекьель Барко сильно прострелил вдоль ворот, нападающий гостей Слободан Тедич срезал мяч в собственныце ворота.

42' Прострел Солари вдоль ворот «Акрона» в быстрой атаке «Спартака», защитник гостей Марат Бокоев прервал пас на угловой.

41' Удается футболистам «Акрона» навязывать борьбу игрокам «Спартака» по всему периметру поля.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 58% Владение мячом 42% 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 0

39' Барко совершил подачу с углового «Спартака», не без труда отбились гости.

39' Желтая карточка показана Пабло Солари.

39' Желтая карточка показана Стефану Лончару.

37' Позиционная атака «Спартака», организованно обороняются тольяттинцы.

36' Удар Парады из пределов штрафной «Акрона» был заблокирован.

34' Удар Шуманского с линии штрафной «Спартака» после остроумной поперечной передачи от Пестрякова, мяч от перекладины ворот выскочил в поле.

33' Не хватает футболистам «Спартака» качества в передачах на половине поля «Акрона».

31' Тедич бил с острого угла из пределов штрафной «Спартака», в падении вратарь хозяев Максименко заблокировал полет мяча в ворота.

30' Планомерно игроки «Спартака» подбираются с мячом к штрафной площади «Акрона».

28' Спартаковцы играют в пас в середине поля.

26' Солари за счет дриблинга ворвался в штрафную «Акрона», но его прострел на угловой «Спартака» прервал защитник гостей Бокоев.

24' Удар Эсекьеля Барко с штрафного «Спартака», мяч в стенку из игроков «Акрона» угодил.

22' Прострел Солари вдоль ворот «Акрона» на Жедсона, в подкате прервал пас защитник гостей Эшковал.

22' С мячом игроки «Акрона» на своей половине поля.

20' Жедсон и Угальде вывалились к воротам «Акрона», вовремя сократив дистанцию с бьющим, вратарь гостей Гудиев принял удар Жедсона на себя.

19' Удар Жедсона из-за пределов штрафной «Акрона», мяч срикошетив от одного из игроков гостей в руки вратарю Гулиеву прискакал.

Александр Максименко Телеграм канал «Спартака»

19' Удар Лончара из пределов штрафной «Спартака», вратарь хозяев Максименко отразил мяч в прыжке, классный сейв Александра.

18' Высоко на чужой половине поля встречают атаку «Спартака» футболисты «Акрона».

17' Достаточно много борьбы в игре на всех участках поля.

15' Прострел Пестрякова в штрафную «Спартака», защитник хозяев Срджан Бабич выбил мяч подальше от своих ворот.

14' Подача Барко с углового «Спартака», скидка головой Жедсона вдоль ворот «Акрона», но партнёров на траектории полета мяча не оказалось.

13' Позиционная атака «Спартака».

12' Удар Артёма Шуманского с линии штрафной площади «Спартака» получился несильным, поймал мяч вратарь хозяев Максименко.

10' Разыграли штрафной футболисты «Акрона», но диагональная передача Роберто Фернандеса в сторону ворот «Спартака» получилась неточной.

09' В высоком темпе начинается игра.

08' С мячом футболисты «Спартака» в центер поля в поисках возможного обострения.

07' Удар Пабло Солари из пределов штрафной «Акрона», в прыжке блокировал полет мяч в ворота Гудиева защитник гостей Родригу Эшковал.

06' Позиционная атака «Акрона», футболисты «Спартака» обороняются.

05' «Акрон» не намерен уступать «Спартаку» во владении мяча, положив его на газон гости комбинируют на своей половине поля.

04' С мячом игроки «Спартака» на своей половине поля.

03' Доставили мяч в штрафную площадь «Спартака» игроки «Акрона», но мяч в руку полузащитнику гостей Константину Марадишвили угодил, зафиксирован фол.

02' Серия неточных передач футболистов «Спартака» позволила «Акрону» провести атаку, однако до удара по воротам Максименко тольяттинцы дело не довели.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

16:14 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:05 Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, вмещающей 45 360 зрителей.

15:55 Главный судьей матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартовый состав «Акрона» Телеграм канал ФК «Акрон»

15:47 Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Тедич, Шуманский.

Стартовый состав «Спартака» Телеграм канал ФК «Спартак»

15:45 Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Бабич, Парада, Барко, Солари, Умяров, Пруцев, Зобнин, Фернандес, Угальде.

15:30 За всю историю команды провели между собой 7 матчей. В 4 играх победил «Спартак», в 2 «Акрон», ещё 1 матч завершился вничью.

15:27 В последнем матче между собой, состоявшемся 9-го марта в рамках РПЛ, «Спартак» дома победил со счетом 4:3.

15:23 В своем предыдущем поединке «Акрон» был бит крепкой «Балтикой» — 1:2. До того «Акрон» в Кубке страны разгромно уступил «Ростову» — 1:6, а вот несколько ранее нанес поражение столичному «Динамо» — 3:1. Тольяттинцы уступили дважды кряду.

15:21 Свой предыдущий поединок «Спартак» провел удачно, уверенно переиграв «Локомотив» — 4:0. До того «Спартак» в Кубке России нанес поражение «Рубину» — 1:0, а вот поединок с ЦСКА завершился неудачей — 0:2. Команда победила в двух матчах кряду.

15:19 «Акрон» на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы российского чемпионата. При этом «Акрон» всего на один пункт оторвался от зоны прямого вылета. А вот забить удалось 16 мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

15:17 «Спартак» бьётся за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы. При этом «Спартак» на четыре балла отстает от лидера. Команда отличилась 25 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

15:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65