9 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Велес» и «КамАЗ». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Велес»
Турнирное положение: «Велес» после стартовой прыти несколько поник. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Велес» на три очка отстает от зоны стыков. Команда отличилась 21 забитым мячом при 20 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив костромскому «Спартаку» — 1:1.
До того «Велес» утонул в «Волге» — 0:1, а вот поединок с «Шинником» завершился паритетом — 1:1. Команда не побеждала в трех последних матчах.
Состояние команды: «Велес» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше гола за матч.
При этом «Велес» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Зато в родных стенах команда победила пять раз в девяти поединках. Плюс «КамАЗу» она не проигрывала ни разу в истории. Вот только Алексею Стукалову ныне не удается наладить игру команды в атаке.
И уж точно команда постарается подтянуться в первой четверке. Правда, «Велес» не побеждал в четырех последних домашних матчах.
«КамАЗ»
Турнирное положение: «КамАЗ» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
При этом «КамАЗ» всего на один балл оторвался от опасной зоны. Команда забила 20 мячей при 28 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепкому «Торпедо» — 1:1.
До того «КамАЗ» уступил тульскому «Арсеналу» — 3:4, а вот чуть ранее переиграл «Нефтехимик» — 2:1. Команда не побеждала в двух своих последних выездных матчах.
Состояние команды: «КамАЗ» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем фактически два гола за матч.
При этом «КамАЗ» бледновато выступает на чужих полях. Команда в восьми матчах вне родных стен добыла девять очков. Плюс в двух последних выездных поединках челнинцы пропустили аж семь мячей. Антону Хазову срочно нужно налаживать игру в обороне.
Наверняка команда будет действовать вторым номером. «КамАЗ» ершист и задорен, однако этого далеко не всегда хватает для набора очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Велес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.37. Ничья — в 3.36, выигрыш «КамАЗа» — в 3.05.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.68.
Прогноз: «Велес» силен в родных стенах, тогда как челнинцы в последних матчах пропускали уж чересчур часто.
Ставка: Победа «Велеса» за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «КамАЗ» в двух последних выездных матчах пропустил 7 мячей
- Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч
- Челнинцы еще ни разу не обыгрывали «Велес»
- «КамАЗ» в восьми выездных поединках добыл всего две победы
- «Велес» в девяти домашних матчах выиграл пять раз