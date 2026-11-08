9 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Велес» и «КамАЗ». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.

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«Велес»

Турнирное положение: «Велес» после стартовой прыти несколько поник. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Велес» на три очка отстает от зоны стыков. Команда отличилась 21 забитым мячом при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив костромскому «Спартаку» — 1:1.

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До того «Велес» утонул в «Волге» — 0:1, а вот поединок с «Шинником» завершился паритетом — 1:1. Команда не побеждала в трех последних матчах.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Велес» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше гола за матч.

При этом «Велес» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Зато в родных стенах команда победила пять раз в девяти поединках. Плюс «КамАЗу» она не проигрывала ни разу в истории. Вот только Алексею Стукалову ныне не удается наладить игру команды в атаке.

И уж точно команда постарается подтянуться в первой четверке. Правда, «Велес» не побеждал в четырех последних домашних матчах.

«КамАЗ»

Турнирное положение: «КамАЗ» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «КамАЗ» всего на один балл оторвался от опасной зоны. Команда забила 20 мячей при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепкому «Торпедо» — 1:1.

До того «КамАЗ» уступил тульскому «Арсеналу» — 3:4, а вот чуть ранее переиграл «Нефтехимик» — 2:1. Команда не побеждала в двух своих последних выездных матчах.

Состояние команды: «КамАЗ» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем фактически два гола за матч.

При этом «КамАЗ» бледновато выступает на чужих полях. Команда в восьми матчах вне родных стен добыла девять очков. Плюс в двух последних выездных поединках челнинцы пропустили аж семь мячей. Антону Хазову срочно нужно налаживать игру в обороне.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. «КамАЗ» ершист и задорен, однако этого далеко не всегда хватает для набора очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Велес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.37. Ничья — в 3.36, выигрыш «КамАЗа» — в 3.05.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: «Велес» силен в родных стенах, тогда как челнинцы в последних матчах пропускали уж чересчур часто.

2.37 Победа «Велеса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Велес» — «КамАЗ» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Велеса» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Велес» — «КамАЗ» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдёт