8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Комо». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Интер»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Интер» на три очка отстает от лидера. Команда забила 26 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, в Лиге чемпионов уверенно одолев «Фейеноорд» — 3:0.
До того «Интер» уступил «Милану» — 1:3, а вот чуть ранее переиграл «Венецию» — 2:0. «Змеи» победили в двух последних домашних матчах.
Состояние команды: «Интер» намерен как можно скорее вернуться на вершину, вот только миланцам явно недостает травмированного Лаутаро Мартинеса.
При этом «Интер» в домашних матчах неудержим: пять побед в пяти поединках текущего чемпионата. Да и в среднем «змеи» забивают немногим меньше трех мячей за матч. К тому же самое время реабилитироваться за поражение в миланском дерби. Да и «Комо» команда обыграла в двух последних очных встречах.
Команда явно будет активно атаковать. Даже без Мартинеса «змеи» в атаке выглядят мощно, да и отставать от «Лацио» нельзя.
«Комо»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Комо» на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 18 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов деклассировала «Ланс» — 9:1.
До того «Комо» переиграл «Венецию» — 1:0, а вот чуть раньше нанес поражение «Торино» — 3:1. Команда Сеска Фабрегаса победила в шести последних поединках.
Состояние команды: «Комо» на данном этапе блистает, буквально куражась над оппонентами.
При этом «Комо» в текущем чемпионате уступил всего лишь однажды. Плюс прибавляет Анастасиос Дувикас, успевший отличиться пятью забитыми мячами. А вот Нико Пас пока забил всего три мяча в чемпионате. Между тем, подопечные Сеска Фабрегаса ныне пребывают на моральном подъёме.
Нет сомнений, что команда постарается удержаться в лидирующей группе. Вот только поединки с «Интером» ей даются натужновато.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.20, а победа «Комо» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
Прогноз: «Комо» ныне выглядит шикарно, тогда как «Интер» еще не терял очки в родных стенах.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Комо» победили в шести матчах кряду
- Обе команды уступили всего по разу в текущем чемпионате
- «Интер» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч
- «Змеи» победили во всех пяти своих домашних поединках
- «Комо» победил в трех последних гостевых поединках