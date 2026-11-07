8 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Динамо» Мх. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» бьётся за попадание в топ-6. На текущий момент команда пребывает на 7-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Балтика» на один пункт отстает от шестой позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Акрон» — 2:1.

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До того «Балтика» в Кубке России была бита «Зенитом» — 2:3, а вот поединок с «Краснодаром» принес паритет — 1:1. Команда победила всего в двух домашних матчах РПЛ из семи.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Балтика» демонстрирует качественный футбол, к тому же способна поднатореть в плане реализации.

При этом «Балтика» еще ни разу в истории не проигрывала махачкалинскому «Динамо». Вот только забивают подопечные Андрея Талалаева в среднем больше одного мяча за матч. Брайан Хиль пока отличился пятью голами, да и вообще, калининградцам победы даются сложно.

Команда Талалаева выглядит монолитнее соперника. «Балтийцы» уж точно отыщут ключи к воротам нестабильных махачкалинцев.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.

При этом «Динамо» Мх всего на один пункт оторвалось от опасной зоны. А вот забить удалось 16 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита фартовым «Ростовом» — 0:3.

До того «Динамо» Мх в Кубке страны уступило «крылышкам» — 0:2, а вот несколько ранее проиграло еще и «Зениту» — 0:2. Дагестанцы уступили трижды кряду.

Состояние команды: «Динамо» Мх борется за выживание, да и тылы команды не отличаются надежностью.

При этом «Динамо» Мх слабо выступает на чужих полях. В семи выездных поединках в рамках текущего чемпионата команда добыла всего шесть очков. Дагестанцы ныне угодили в кризис, не выигрывая уже на протяжении двух календарных месяцев.

И уж точно команда будет действовать активно. «Динамо» Мх постарается оторваться от опасной зоны, к тому же уже пятью забитыми мячами в чемпионате отличился Гамид Агаларов.

На что ставят в матче Балтика — Динамо Мх Букмекерские коэффициенты на матч Балтика — Динамо Мх: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Балтику» фаворитом с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.67, а победа «Динамо» Мх — в 5.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.53 и 1.62.

Прогноз: «Балтийцы» способны прибавить в плане реализации, тогда как оборона дагестанцев напоминает проходной двор.

2.10 Победа «Балтики» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Балтика» — «Динамо» Мх принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Балтики» во 2-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.53 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч «Балтика» — «Динамо» Мх позволит вывести на карту выигрыш 1530₽, общая выплата — 2530₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.53.

Пять причин, почему ставка зайдёт