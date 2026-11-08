В воскресенье, 8 ноября, хабаровский «Амур» примет на своем льду «Барыс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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40' Звучит сирена на второй перерыв! Хозяева ведут в счете 1:0! Отдыхаем...

39' Джейк Масси («Барыс») наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой!

38' Г-ОООООООООО-Л! «Амур» — 1:0! Олег Ли! Ярослав Лихачёв бросил по воротам с левого круга, шайбу отбил вратарь и с пятака Олег Ли поразил пустой угол ворот!

37' Самат Данияр («Барыс») удален на две минуты за подножку!

36' Хантер Шепард («Барыс») забрал шайбу в ловушку после броска с близкой дистанции от Максима Кровякова («Амур»).

35' Логан Дэй («Барыс») бросил низом в щитки вратаря, на пятаке активно отработали защитники и разрядили обстановку.

Статистика матча 15 Удары в створ 17

34' От синей линии зарядил Иэн Маккошен («Барыс»), но Александр Трушков («Амур») все видел и забрал шайбу в орвушку.

33' Джастин Бэйли («Барыс») провел силовой прием против Фёдора Храпова («Амур»), но все было в рамках правил.

32' Хантер Шепард («Барыс») блином отбил шайбу после рикошета не пятаке!

31' Ярослав Лихачёв («Амур») в касание бросил с левого борта, но шайба пролетела мимо створа.

30' За атаку вратаря на две минуты в бокс штрафников отправляется Чейз Эванс Приски («Барыс»).

30' Чейз Эванс Приски («Барыс») зарядил от синей линии — шайбу поймал в ловушку Александр Трушков («Амур»).

29' Большинство у «Барыса»! Александр Трушков («Амур») излишне воздействовал на ворота и сдвинул их, за что был наказан малым штрафом. Отбывать штраф поехал полевой!

28' От борта бросил Тайс Томпсон («Барыс»), но шайба просвистела рядом со штангой.

27' Джастин Бэйли («Барыс») прострелил вдоль ворот, но шайба был перехвачена защитником.

26' Джейк Масси («Барыс») заблокировал бросок Алексея Василевского («Амур») от синей линии.

25' Из-под защитника бросил Виталий Абрамов («Амур») в дальний угол — шайбу щитками отбил Хантер Шепард («Барыс»).

24' Александр Трушков («Амур») прижал шайбу ко льду после подставления клюшки на пятаке от Тайса Томпсона («Барыс»).

23' Динмухамед Кайыржан («Барыс») со средней зоны бросил по воротам, Александр Трушков («Амур») был внимателен и клюшкой отыграл на партнера.

22' Константин Лукин («Амур») попытался в одиночку пройти троих соперников, но шайбу у него выбили.

21' Логан Дэй («Барыс») бросил в лицевой борт, шайба отскочила на пятак, но на добивании никого не было.

20' Звучит сирена на первый перерыв! На табло нули! Отдыхаем...

19' Логан Дэй («Барыс») отбросил шайбу в среднюю зону, чтобы партнеры поменялись.

18' Кирилл Ляпунов («Барыс») с неудобной ковырнул в дальний угол, но немного не попал в створ.

17' Джастин Бэйли («Барыс») на ровном месте потерял шайбу за воротами соперника, Кирилл Петьков («Амур») начал атаку своей команды.

16' С дальней дистанции зарядил Алексей Василевский («Амур»). но шайба пролетела выше ворот.

15' Ярослав Лихачёв («Амур») развернулся и попытался бросить по воротам, но попал в одного из защитников.

14' Олег Ли («Амур») накрутил одного защитника, но его подстраховал Логан Дэй («Барыс»), выбив шайбу.

12' Александр Трушков («Амур») отбил шайбу щитками в угол площадки после броска со средней дистанции от Кирилла Ляпунова («Барыс»).

11' Тайс Томпсон («Барыс») бросал по воротам от борта. шайба от конька Кирилла Пилипенко («Амур») едва не влетела в ворота, попав в закругление с внешней стороны.

10' Алексей Василевский («Амур») прервал передачу соперника на борту и выбросил шайбу из своей зоны, позволив партнерам смениться.

09' По правому борту промчался Олег Ли («Амур») и бросил слета в ближний угол, но там все закрыл Хантер Шепард («Барыс»).

08' Динмухамед Кайыржан («Барыс») мощно щелкнул низом от синей линии, шайба попала в щитки голкиперу, а на добивании никого не было.

07' А вот и первое удаление в матче: Егор Воронков («Амур») получил малый скамеечный штраф за подножку.

05' Неточная передача у Кирилла Савицкого («Барыс») и судьи зафиксировали проброс.

04' Джейк Масси («Барыс») подставил клюшку под бросок соперника и шайба покинула пределы площадки.

03' Дамир Бритиков («Барыс») силовым приемом прижал к борту Ярослава Лихачёва («Амур») и сумел отобрать шайбу.

02' Олег Ли («Амур») бросил с левого круга вбрасывания- шайба попала в щитки вратарю.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Амур» — «Барыс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

09:58 Главные действующие лица появляются на льду «Платинум Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Казахстана. Игра вот-вот начнется!

09:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

09:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Беляев Сергей и Овчинников Павел, линейные судьи — Берсенёв Максим и Юдин Евгений.

09:35 Состав «Амура»: Амур Хабаровск, Трушков Александр, Василевский Алексей, Воронков Егор, Петьков Кирилл, Ураков Кирилл, Храпов Фёдор, Войнов Вячеслав, Мачулин Василий, Ли Олег, Кручинин Алексей, Пилипенко Кирилл, Акмальдинов Рауль, Рыков Егор, Шварёв Артём, Лукин Константин, Абрамов Виталий, Дёминский Ярослав, Кровяков Максим, Демидов Семён, Климович Иван, Лихачёв Ярослав,

09:30 Состав «Барыса»: Шепард Хантер, Масси Джейк, Дэй Логан, Кайыржан, Омирбеков Алихан, Шестаков Аркадий, Маккошен, Данияр Самат, Бэйли Джастин, Логвин Всеволод, Пилон Гарретт, Приски Чейз Эванс, Бритиков Дамир, Томпсон Тайс, Морелли Мэйсон, Симонов Семён, Оразов Бейбарыс, Саркенов Асанали, Ляпунов Кирилл, Шайхмедденов Ансар, Асетов Алихан.

09:20 Сегодняшний матч пройдет в Хабаровске на «Платинум Арене».

09:15 «Амур» подходит к игре после обидного домашнего поражения от СКА со счетом 2:3. Тем не менее, до этого хабаровчане демонстрировали отличный хоккей, разгромив в гостях «Адмирал» (5:2) и засушив его дома (3:0). Подопечные Андриевского традиционно сильны на своем льду за счет фактора акклиматизации соперников и надежной игры в меньшинстве (94,4% нейтрализации).

09:10 «Амур» набрал 23 очка и занимает 8-е место на Востоке, замыкая зону плей-офф. Команде Александра Андриевского победа необходима, чтобы оторваться от преследователей и вплотную приблизиться к группе лидеров.

09:05 «Барыс» проводит непростую выездную серию. Последний два матч астанчане проиграли «Адмиралу» (4:5) и «Трактору» со счетом 1:2. Немногим ранее были победы над «Шанхай Дрэгонс» (4:2) и минским «Динамо» (1:0). Команда под руководством Михаила Кравеца делает ставку на результативную атаку (3,3 шайбы в среднем за игру), где лидирует Джастин Бэйли.

09:00 «Барыс» с 25 очками идет на 4-м месте в Восточной конференции. Казахстанский клуб стремится реабилитироваться за прошлые неудачи и удержаться в топ-4 турнирной таблицы.

08:45 Матч обещает стать бескомпромиссным сражением прямых конкурентов за кубковую весну. Обе команды остро нуждаются в очках для укрепления позиций в плотной таблице Восточной конференции, что гарантирует максимальный уровень самоотдачи и жесткую борьбу с первых минут.

08:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» — «Барыс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.