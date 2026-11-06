В пятницу, 6 ноября, уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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04' Вадим Шипачёв («Салават Юлаев») вкатил в зону и запулил шайбу над перекладиной — голкипер Екатеринбурга контролировал ее полет.

03' Евгений Аликин («Автомобилист») при большом трафике на пятаке все же увидел шайбу и поймал е после броска в падении от Джека Родуолда («Салават Юлаев»).

02' Даниэль Спронг («Автомобилист») подхватил отскок на пятаке, попытался объехать вратаря, но поднять шайбу над щитком не удалось.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Уфа-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

Статистика матча 1 Удары в створ 3

16:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Лаврентьев Антон и Оскирко Юрий, линейные судьи — Головлёв Дмитрий и Славиковский Роман.

16:35 Состав «Салавата Юлаева»: Вязовой Семён, Комаров Александр, Панин Григорий, Варлов Сергей, Кулик Евгений, Гуркин Ефим, Зоркин Никита, Цулыгин Ярослав, Газимов Ильдан, Родуолд Джек, Загребин Максим, Ремпал Шелдон, Броссо Девин, Алалыкин Данил, Ефремов Владислав, Кузнецов Максим, Фаизов Артур, Орлович-Грудков Денис, Маджио Мэттью, Шипачёв Вадим, Жаровский Александр,

16:30 Состав «Автомобилиста»: Аликин Евгений, Карпухин Илья, Воробьёв Кирилл, Кадейкин Александр, Ружичка Адам, Спронг Даниэль, Гросс Джордан, Юдин Дмитрий, Шаров Александр, Гущин Данил, Барабанов Александр, Трямкин Никита, Бусыгин Ярослав, Тарасов Максим, Каштанов Артём, Денежкин Максим, Клэг Кейл, Горбунов Роман, Черников Егор, Голышев Анатолий.

16:20 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арене».

16:15 Клуб из Екатеринбурга, напротив, подходит к игре в стабильном и зрелом игровом тонусе, имея в своём активе 4 победы в 5 последних встречах. На этом отрезке команда продемонстрировала способность обыгрывать топ-клубы, победив ЦСКА (5:1) и СКА (3:1). Единственная недавняя осечка случилась в матче против «Металлурга» (3:4), где уральцы уступили в упорнейшей борьбе. К тому же екатеринбуржцы имели больше времени на подготовку и отдых перед выездом в Уфу.

16:10 Уфимцы долгое время находились в кризисе, потерпев недавно три поражения подряд от команд из нижней части таблицы, включая «Сочи» (1:2) и «Шанхайских Драконов» (2:3). Главной проблемой подопечных Виктора Козлова была крайне низкая реализация моментов. Однако в крайнем матче 4 ноября уфимцы вернули уверенность, разгромив «Ладу» со счётом 5:0. Шайбами отметились Джек Родуолд, Александр Жаровский и Максим Загребин, забивающий уже в трёх встречах кряду.

16:00 Противостояние этих клубов традиционно носит бескомпромиссный характер. Всего в истории КХЛ «Салават Юлаев» одержал 32 победы, а «Автомобилист» — 29. В 10 крайних поединках наблюдается абсолютное равенство — команды одержали по 5 побед.

15:55 Принципиальное уральское дерби между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» обещает стать украшением игрового дня КХЛ. Команды ведут плотную борьбу в середине Восточной конференции, где уфимцы с 23 очками занимают 8-е место, а екатеринбуржцы отстают всего на один балл, расположившись на 9-й строчке. Турнирная мотивация соперников запредельная: победа позволит укрепить позиции в зоне плей-офф.

15:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.