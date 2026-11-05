Кто победит в битве лидеров Востока?

В четверг, 5 ноября, магнитогорский «Металлург» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:40 Главными судьями матча будут Беляев Сергей и Вячеслав Шувалов.

Стартовый состав «Нефтехимика» В контакте ХК «Нефтехимик»

16:32 Стартовый состав «Нефтехимика»: Озолин, Долганов; Хлыстов, Кол, Сериков, Ловелл, Пастухов, Ручкин, Ерёменко; Бикмуллин, Николишин, Надворный Селезнёв, Петунин, Точилкин, Митякин, Хоружев, Гизятов, Белозёров, Артемьев, Тянулин, Соколов.

Стартовый состав «Металлурга» В контакте ХК «Металлург»

16:30 Стартовый состав «Металлурга»: Смолин, Заврагин; Орехов, Яковлев, Провольнев, Хабаров, Зеленов, Минулин, Паливко; Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Тодд, Вовченко, Козлов, Джонсон, Вохмянин, Фёлоров, Нечаев, Коробкин, Коротков.

16:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники провели 2 матча между собой. Оба раза победил «Металлург», 20-го сентября в Магнитогорске (6:2), а 27-го октября в Нижнекамске в овертайме (2:3 ОТ).

16:07 «Нефтехимик» с 29 очками, закрепился на 2-ом месте на Востоке КХЛ.

16:00 «Металлург» расположился на 1-ом месте на Востоке КХЛ с 36 очками.