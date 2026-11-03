Во вторник, 3 ноября, магнитогорский «Металлург» примет московский ЦСКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:40 Главными судьями матча будут Беляев Сергей и Масикм Сидоренко.

Стартовый состав ЦСКА В контакте ХК ЦСКА

16:32 Стартовый состав ЦСКА: Самонов, Замула — Нестеров, Костин — Карнаухов — Мамин; Охотюк — Саморуков, Дроздов — Коваленко — Гурьянов; Хэмилтон — Рой, Полтапов — Соркин — Хайруллин; Патрихаев — Коттон, Бучельников — Савчук — Барак.

Стартовый состав «Металлурга» В контакте ХК «Металлург»

16:30 Стартовый состав «Металлурга»: Смолин, Провольнев — Сиряцкий, Вовченко — Тодд — Толчинский; Орехов — Яковлев, Ткачев — Джонсон — Михайлис; Минулин — Паливко, Коротков — Исхаков — Старков; Зеленов, Козлов — Нечаев — Федоров; Вохмянин.

16:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, команды провели между собой 2 матча. Оба раза победил «Металлург», в Магнитогорске (5:4), а в Москве (1:3).

16:11 В составах обеих клубов потери отсутствуют.

16:08 В минувшем туре армейцы на домашнем льду переиграли «Трактор» (5:1). В составе ЦСКА по шайбе забросили Марат Хайруллин, Максим Мамин, Дмитрий Саморуков, Иван Дроздов, Назар Привалов.

16:06 В последнем своём матче «Металлург» на гостевом льду одержал победу над «Автомобилистом» (4:3). Весомый вклад в победу магнитогорского клуба внесли точные броски Валерия Орехова, Нэйтана Тодда, Андрея Козлова, Руслана Исхакова.

16:04 В Западной конференции ЦСКА делит первое место с ярославским «Локомотивом». Обе команды набрали по 30 очков в 20 сыгранных матчах регулярного чемпионата.

16:02 Хоккеисты из Магнитогорска занимают первое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 23 сыгранных матчах.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25