В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в Уфе 4 ноября, начало — в 14:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы располагаются на 8-й позиции в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х встреч. «Салават Юлаев» имеет такое же количество баллов, сколько и у «Адмирала», который находится за пределами зоны плей-офф.

У уфимцев довольно острая атакующая линия, которая наколотила 61 шайбу за 20 встреч. При этом «Салават Юлаев» пропускает еще больше — 67 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке команде Виктора Козлова не удалось обыграть «Шанхайских Драконов», уфимцы уступили со счетом 2:3, пропустив три шайбы в заключительном периоде.

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У «Салавата Юлаева» продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок уфимцы также уступили «Сочи» и «Ак Барсу» (оба матча завершились со счетом 1:2).

Не сыграют: Александр Алексеев, Никита Богданов, Артем Горшков, Дин Стюарт и Никита Щербаков (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Салават Юлаев» очень сильно просел. Команде тяжело даются победы, а поражений скапливается все больше и больше. На старте сезона уфимцы держались в топ-5 Востока, а сейчас рискуют выпасть из зоны плей-офф.

В последнее время у подопечных Козлова куда-то делать результативность. В предыдущих трех встречах «Салават Юлаев» забросил лишь 4 шайбы при 7-и пропущенных.

Предстоящий матч — отличная возможность для уфимской команды набрать драгоценные очки, ведь «Лада» является главным аутсайдером сезона, но и тольяттинцы потихоньку приходят в себя в последнее время.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинская команда занимает последнее место не только на Западе, но и во всей КХЛ. «Лада» набрала лишь 13 очков за 22 встречи, отставая от зоны плей-офф на 9 пунктов.

В нынешнем сезоне у команды действительно проходной двор на своей половине площадки. «Лада» уже пропустила 72 шайбы за 22 встреч при 34-х заброшенных.

Последние матчи: В предыдущей встрече тольяттинцы неожиданно обыграли «Локомотив» со счетом 0:1, забросив единственную шайбу в третьем периоде. Матчем ранее «Ладе» удалось одолеть «Авангард» (3:2 ОТ).

До этого у команды было 4 поражения подряд. За этот отрезок «Лада» уступила «Адмиралу» (1:3), «Сочи» (3:4), «Шанхайским Драконам» (0:2) и московскому «Динамо» (1:2 Б).

Не сыграют: Артем Волков, Артем Карпов, Никита Михайлов, Иван Романов и Дойл Сомерби (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока рано говорить о том, что «Лада» проснулась и будет бороться за плей-офф. Небольшая победная серия из двух матчей подряд определенно придала уверенности команде, а «Салавату Юлаеву» будет непросто в предстоящем поединке.

В последних матчах «Лада» научилась терпеть и ждать своего шанса. Плюс ко всему, в состав тольяттинцев вернулся после травмы нападающий Андрей Алтыбармакян, который в последних встречах стабильно набирает очки.

В последних 4-х очных встречах «Лада» дважды обыгрывала «Салават Юлаев» при двух поражениях. Получится ли на сей раз продлить свою победную серию? На своей площадке «Лада» сделает все возможное для победы.

Статистика для ставок

У «Салавата Юлаева» 3 поражения подряд

«Лада» выиграла 2 последних матча, пропустив за этот отрезок две шайбы

В последних 5-и очных встречах «Лада» трижды проигрывала «Салавату Юлаеву»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.60, а победа «Лады» — в 4.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Можно предположить, что в первом периоде команды сыграть аккуратно.

2.60 Ничья в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Салават Юлаев» — «Лада» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.60.

Прогноз: «Лада» даст бой «Салавату Юлаеву». Тольяттинцы сейчас на ходу.

2.10 Победа «Лады» с форой (+1) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Салават Юлаев» — «Лада» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Лады» с форой (+1) за 2.10.