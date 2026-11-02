прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Бенчмарк Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: «Тампа-Бэй» провела 13 матчей и набрала 18 очков, с которыми занимает 5-е место на Востоке. До лидерской тройки «Лайтнинг» не хватает 2 баллов.

Последние матчи: После разгрома «Вегаса» (6:2) «Тампа-Бэй» продолжила короткий выезд, в рамках которого уступила «Колорадо» (3:6) и «Юте» (4:5, ОТ).

Вернувшись домой, команда Джона Купера взяла верх над «Виннипегом» (6:4). Однако следующая встреча с «Нэшвиллом» завершилась поражением «Лайтнинг» по буллитам (4:5).

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Не сыграют: Эрик Чернак, Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» проводит хорошие недели и безупречно играет на домашнем льду. При этом даже мощная атакующая линия «Лайтнинг» не всегда компенсирует участившиеся ошибки в обороне.

На старте сезона «Тампа» не проиграла ни одного матча в родных стенах, а вот в гостях команда Купера накануне потерпела три поражения, всякий раз пропуская четыре и более голов.

«Детройт»

Турнирное положение: После 14 матчей «Детройт» с 15 очками находится на 12-й позиции Восточной конференции. От зоны плей-офф «Ред Уингз» отделяют 3 пункта.

Последние матчи: Последний канадский выезд принес «Детройту» победу над «Ванкувером» (5:2), за которой последовало поражение от «Калгари» (1:4) и успех в буллитной серии с «Эдмонтоном» (4:3).

По возвращении домой команда Тодда Маклеллана уверенно разобралась с «Чикаго» (4:1). Завершили октябрь «Ред Уингз» поражением от «Сент-Луиса» (4:5).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Альберт Юханссон, Марко Каспер, Дилан Ларкин.

Состояние команды: После тяжелого начала сезона «Детройт» взбодрился. Перестраиваемый состав постепенно находит сыгранность, хотя проблемы с точки зрения стабильности по-прежнему присутствуют.

Перед серией матчей во Флориде «Ред Уингз» одержали пять побед в восьми встречах и набрали 11 очков. В шести играх из предыдущих семи «Ред Уингз» забивали три и более голов.

На что ставят в матче Тампа-Бэй — Детройт Букмекерские коэффициенты на матч Тампа-Бэй — Детройт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в трех последних личных встречах

«Тампа-Бэй» забивала 3 и более голов в пяти из шести последних личных встреч

«Тампа-Бэй» забивала 3 и более голов во всех домашних матчах в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.52, победа «Детройта» — в 3.31.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.41.

Прогноз: При всех проблемах игрового значения «Детройт» в последних матчах неплохо бьется на характере, тогда как «Тампа» временами допускает провалы в обороне. Гости, как кажется, могут воспользоваться этими недочетами.

1.89 «Детройт» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Тампа-Бэй — Детройт принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Детройт» не проиграет за 1.89.

Прогноз: «Тампа» дома предпочитает атакующий хоккей, оставляя пространство для быстрых ответов. «Детройт» охотно поддержит высокий темп, поэтому закрытой встречи ждать не стоит.

1.70 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Тампа-Бэй — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.70.