В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: «Рейнджерс» в 15 матчах набрали 15 очков и закрепились на 13-й строчке Восточной конференции, на 3 зачетных балла отставая от кубковой восьмерки.
Последние матчи: После домашней победы над «Анахаймом» (5:2) «Рейнджерс» потерпели два гостевых поражения подряд — от «Торонто» (4:5) и «Оттавы» (4:7).
Вернувшись в Нью-Йорк, команда Майка Салливана продолжила проигрывать. Накануне «копы» уступили «Лос-Анджелесу» (3:6), а в начале ноября не справились с «Эдмонтоном» (1:4).
Не сыграют: Йоонас Корписало, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Шон Дурзи, Брэйден Шнайдер.
Состояние команды: Обновленный состав «Рейнджерс» вновь не оправдывает ожиданий на дистанции. Текущая серия поражений обнажила и без того явные проблемы в обороне на фоне потери Шестеркина.
В семи предыдущих матчах команда Майка Салливана добилась всего одной победы. В четырех же недавних встречах «Рейнджерс» остались без турнирных приобретений и всякий раз пропускали четыре и более голов.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: «Сент-Луис» с 15 очками после 14 встреч занимает 8-е место на Западе, по дополнительным показателям опережая «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».
Последние матчи: Недавнюю домашнюю серию «Сент-Луис» открыл победами над «Виннипегом» (2:1) и «Вегасом» (6:2), но затем «всухую» проиграл «Каролине» (0:4) и «Монреалю» (0:2).
В заключительной домашней встрече команда Джима Монтгомери разбила «Бостон» (4:1). Завершился октябрь для «Блюз» гостевой победой над «Детройтом» (5:4).
Не сыграют: Диллон Дюбе, Тори Круг, Колтон Парайко, Тайлер Такер, Росс Джонстон.
Состояние команды: Обновленный «Сент-Луис» постепенно набирает ход после неровного стартового отрезка. Происходит это в условиях кадровых проблем.
На старте регулярки «Блюз» потерпели пять поражений в восьми матчах, а перед выездом в Нью-Йорк установили четыре победных результата в шести встречах. В двух последних играх коллектив Джима Монтгомери забивал четыре и более голов.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» проиграли в трех последних матчах с разницей в «-3»
- «Рейнджерс» победили в трех из пяти последних очных матчей
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.40, победа «Сент-Луиса» — в 2.68.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.41.
Прогноз: У «Сент-Луиса» серьезно поредела линия обороны, что наверняка осложнит гостевое противостояние с ньюйоркцами. «Рейнджерс» должны использовать домашний лед и вернуть уверенность в плане игры.
Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.81.
Прогноз: Потери защитников «Сент-Луиса» особенно ощутимы при длительной игре в своей зоне. «Рейнджерс», традиционно комфортно чувствующие себя в «Сквер Гарден», попытаются извлечь пользу из давления на чужой пятак.
Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 1.71.