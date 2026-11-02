прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» в 15 матчах набрали 15 очков и закрепились на 13-й строчке Восточной конференции, на 3 зачетных балла отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: После домашней победы над «Анахаймом» (5:2) «Рейнджерс» потерпели два гостевых поражения подряд — от «Торонто» (4:5) и «Оттавы» (4:7).

Вернувшись в Нью-Йорк, команда Майка Салливана продолжила проигрывать. Накануне «копы» уступили «Лос-Анджелесу» (3:6), а в начале ноября не справились с «Эдмонтоном» (1:4).

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Не сыграют: Йоонас Корписало, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Шон Дурзи, Брэйден Шнайдер.

Состояние команды: Обновленный состав «Рейнджерс» вновь не оправдывает ожиданий на дистанции. Текущая серия поражений обнажила и без того явные проблемы в обороне на фоне потери Шестеркина.

В семи предыдущих матчах команда Майка Салливана добилась всего одной победы. В четырех же недавних встречах «Рейнджерс» остались без турнирных приобретений и всякий раз пропускали четыре и более голов.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» с 15 очками после 14 встреч занимает 8-е место на Западе, по дополнительным показателям опережая «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».

Последние матчи: Недавнюю домашнюю серию «Сент-Луис» открыл победами над «Виннипегом» (2:1) и «Вегасом» (6:2), но затем «всухую» проиграл «Каролине» (0:4) и «Монреалю» (0:2).

В заключительной домашней встрече команда Джима Монтгомери разбила «Бостон» (4:1). Завершился октябрь для «Блюз» гостевой победой над «Детройтом» (5:4).

Не сыграют: Диллон Дюбе, Тори Круг, Колтон Парайко, Тайлер Такер, Росс Джонстон.

Состояние команды: Обновленный «Сент-Луис» постепенно набирает ход после неровного стартового отрезка. Происходит это в условиях кадровых проблем.

На старте регулярки «Блюз» потерпели пять поражений в восьми матчах, а перед выездом в Нью-Йорк установили четыре победных результата в шести встречах. В двух последних играх коллектив Джима Монтгомери забивал четыре и более голов.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» проиграли в трех последних матчах с разницей в «-3»

«Рейнджерс» победили в трех из пяти последних очных матчей

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.40, победа «Сент-Луиса» — в 2.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.41.

Прогноз: У «Сент-Луиса» серьезно поредела линия обороны, что наверняка осложнит гостевое противостояние с ньюйоркцами. «Рейнджерс» должны использовать домашний лед и вернуть уверенность в плане игры.

1.81 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Рейнджерс — Сент-Луис позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.81.

Прогноз: Потери защитников «Сент-Луиса» особенно ощутимы при длительной игре в своей зоне. «Рейнджерс», традиционно комфортно чувствующие себя в «Сквер Гарден», попытаются извлечь пользу из давления на чужой пятак.

1.71 Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Рейнджерс — Сент-Луис принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 1.71.