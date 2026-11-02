«Вашингтон» заработает победные баллы на своей территории

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» в 13 матчах заработал 16 очков и занимает 10-е место на Востоке. От зоны плей-офф столичный клуб отделяют 2 зачетных балла.

Последние матчи: Во второй половине октября «Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» (2:5), после чего выдал три победы подряд — над «Баффало» (4:3, ОТ), «Филадельфией» (5:2) и «Нэшвиллом» (4:3).

Первый ноябрьский матч команда Спенсера Карбери провела дома. Продолжить успешную серию столичным хоккеистам не удалось: встреча с «Миннесотой» завершилась крупным поражением (1:5).

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Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: «Вашингтон» набрал неплохой по своим меркам ход на старте сезона. Столичный клуб часто выдает высокое исполнительское качество в нападении и ведет борьбу за места в кубковой восьмерке.

В семи предыдущих встречах команда Спенсера Карбери зафиксировала пять победных результатов, четыре из которых неизменно были подкреплены четырьмя и более заброшенными шайбами.

«Даллас»

Турнирное положение: С 17 очками после 14 матчей «Даллас» обосновался на 6-й строчке Западной конференции, на 2 пункта отставая от тройки лидеров.

Последние матчи: Предыдущую домашнюю серию «Даллас» начал с двух побед в овертайме — над «Бостоном» (3:2) и «Виннипегом» (3:2). Позднее техасцы обыграли «Айлендерс» (6:3).

Следующие встречи команда Глена Гулуцана провалила, крупно уступив «Нью-Джерси» (1:5) и «Монреалю» (2:5). Ноябрь начался для «Старз» домашней победой над «Коламбусом» (3:1).

Не сыграют: Оскар Бак, Кайл Капобьянко, Мэтт Дюшен, Радек Факса.

Состояние команды: «Даллас» вошел в сезон не лучшим образом: кадровые потери ограничили вариативность атаки техасцев, поэтому держатся они зачастую за счет крепкой обороны.

Однако череда травм не помешала команде Глена Гулуцана выдать серию из пяти побед кряду. Тем временем до выезда в столицу «Старз» набрали 7 очков в четырех последних гостевых встречах.

На что ставят в матче Вашингтон — Даллас Букмекерские коэффициенты на матч Вашингтон — Даллас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Даллас» одержал три победы в последних личных встречах

В четырех последних личных встречах было забито 5 и менее голов

«Даллас» одержал шесть побед в семи последних матчах на льду «Вашингтона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.22, победа «Далласа» — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Вашингтон» набрал хороший ход и, как правило, убедителен на домашнем льду. Кадровые потери «Далласа» в атаке дополнительно осложняют гостям и без того трудный выезд в столицу.

1.89 «Вашингтон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Вашингтон — Даллас позволит вывести на карту выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.89.

Прогноз: Несмотря на надежную оборону «Далласа», хозяева сделают ставку на открытый хоккей с быстрыми переходами в атаку. Такой рисунок встречи предполагает немало голевых ситуаций.

1.76 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч Вашингтон — Даллас принесёт чистый выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.76.