«Крылья Советов» и «Зенит» играют на «Солидарность Самара Арене» в 13-м туре РПЛ. Петербуржцы подходят к встрече с 27 очками и в случае победы вернутся на первое место, тогда как самарцы находятся в середине таблицы и набрали 15 баллов.

До матча 20 сек. 20 секунд

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17:50 Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Роман Сафьян.

17:45 Поэтому ключевая интрига здесь связана не столько с тем, сможет ли «Зенит» забрать инициативу, сколько с тем, насколько эффективно он превратит владение в реальные моменты. «Крылья» уже показали, что умеют нейтрализовать лидеров, если могут играть от обороны, а петербуржцы в последних выездах слишком часто оставляли сопернику шанс до самой концовки. Если хозяева переживут стартовое давление и не позволят фавориту быстро открыть счет, матч вполне может снова перейти в тот вязкий сценарий, который самарцам подходит.

17:40 История последних очных встреч при этом не позволяет считать «Крылья» удобным соперником. В четырех из шести предыдущих матчей забивали обе команды, а три из пяти последних встреч в Самаре завершились вничью. Кроме того, нынешний сезон уже дал одну показательную игру: в Кубке «Зенит» так и не смог забить за 90 минут и прошел соперника только по пенальти. Для команды, которая сейчас привыкла регулярно брать свои матчи за счет индивидуального качества в концовках, это хороший сигнал, что в Самаре терпения снова может понадобиться много.

17:35 Отдельно стоит следить за Глушенковым. В нынешней структуре «Зенита» он часто получает свободу между линиями и может одновременно завершать атаки и отдавать последний пас. Без Педро его влияние на продвижение мяча должно стать еще выше, а против самарцев особенно важно будет находить зоны между парой опорников и центральными защитниками, потому что именно там хозяева стараются максимально сжимать пространство.

17:25 «Зенит» выйдет в таком составе: Москвичёв, Сантос, Андраде, Нино, Барриос, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков.

17:20 Состав «Крыльев» на сегодняшний матч: Кокарев, Печенин, Божин, Чернов, Фернандес, Костанца, Горшков, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович.

17:15 «Зенит» пропустил 13 мячей в 12 турах, а сразу четыре недавние встречи команды закончились со счетом 3:2. Особенно заметна эта уязвимость на выезде, где петербуржцы чаще оставляют пространство после собственных атак и позволяют сопернику выходить из-под давления через первую передачу. На фоне того, что «Крылья» как раз любят играть вторым номером, этот момент может стать одним из главных в Самаре.

17:10 В чемпионате петербуржцы выиграли пять туров подряд, обыграв «Локомотив», «Балтику», «Краснодар», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». На этом отрезке команда забивает много и особенно опасно чувствует себя в быстрых атаках, когда получает возможность разгонять мяч через Максима Глушенкова и Луиса Энрике. После 12 туров у «Зенита» 27 голов, то есть в среднем больше двух за матч, и по набору атакующих вариантов у Семака по-прежнему один из самых глубоких составов лиги.

17:05 «Зенит», наоборот, находится на лучшем отрезке сезона. После поражения от ЦСКА 5 сентября команда Сергея Семака не теряет очки в официальных матчах и выиграла уже семь встреч подряд. Эта серия позволила петербуржцам вернуться в борьбу за первое место в РПЛ и одновременно досрочно выиграть свою группу в Кубке России. При этом большинство побед были далеко не легкими: «Краснодар», «Балтика» и еще раз «Балтика» в Кубке уступили по 2:3, «Локомотив» — 1:2, поэтому текущая стабильность больше говорит о способности дожимать матчи, чем о полном игровом превосходстве.

17:00 При этом команда потратила достаточно сил среди недели. Булатов серьезно отнесся к Кубку России и выпустил против махачкалинского «Динамо» сразу несколько ключевых игроков, среди которых были Кирилл Печенин, Никита Чернов, Максим Витюгов, Юрий Горшков, Салтыков и Рахманович. Поэтому часть основы подходит к матчу с «Зенитом» после полноценной нагрузки, хотя Николай Рассказов, Никита Кокарев и Фернандо Костанца должны вернуться в старт и добавить свежести на нескольких позициях.

16:55 Именно поэтому встреча с «Зенитом» стилистически может оказаться для хозяев удобнее, чем многие другие домашние матчи. Самарцам не придется самим вскрывать низкий блок и долго владеть мячом возле чужой штрафной, зато появится пространство для быстрых атак через Никиту Салтыкова, Амара Рахмановича и подключения флангов. В матчах с фаворитами такая модель уже работала, а в августовской кубковой встрече с «Зенитом» «Крылья» вообще не пропустили за 90 минут и уступили только в серии пенальти.

16:00 Сезон у команды Сергея Булатова получается неровным, но точно не провальным. «Крылья» уже разгромили «Акрон» 3:0, победили в Казани «Рубин» 2:0 и при этом сыграли вничью с «Динамо», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром». Получается любопытный контраст: против команд из верхней части таблицы самарцам часто даже проще, потому что они могут отдать сопернику мяч, сохранить плотность и искать свои моменты после перехватов. А вот дома против более силовых и закрытых соперников у них уже были поражения от «Факела», махачкалинского «Динамо» и «Балтики».