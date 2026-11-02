3 ноября в 6-м раунде Пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Кс и «Волна» Ковернино. Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Спартак» Кс

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Спартак» Кс борется за попадание в стыки. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 16 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Велес» — 1:1.

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До того «Спартак» Кс уступил «Шиннику» — 1:2, зато поединок с «Ленинградцем» завершился успехом — 2:0. Команда победила в двух домашних поединках подряд.

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Состояние команды: «Спартак» Кс пытается запрыгнуть в первую четверку, к тому же в двух своих последних домашних матчах не пропустил ни разу.

При этом «Спартак» Кс в родных стенах добыл четыре победы в семи поединках. Плюс продуктивный сезон проводит Амур Калмыков, на счету которого уже 14 мячей в первенстве. Костромичи ставят на мощь и фактуру, и периодами это срабатывает. Но все уже слишком упирается в вертикальный футбол.

Команда мотивирована пройти в Кубке как можно дальше. Вот только непонятно, даст ли тренерский штаб отдохнуть лидерам или бросит в бой всех сильнейших?!

«Волна» Ковернино

Турнирное положение: «Волна» Ковернино не сумела выйти в «серебро». Команда финишировала на 2-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Волна» Ковернино на три очка отстала от тамбовского «Спартака». А вот забить удалось 55 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла обыграть «СКА-Хабаровск-2» — 3:3.

До того «Волна» Ковернино переиграла «Шумбрат» — 2:1, а вот чуть раньше разошлась миром с тамбовцами — 1:1. Команда на выезде не проигрывает уже три месяца.

Состояние команды: «Волна» Ковернино в кадровом аспекте выглядит скромно, к тому же раздосадована невыходом в «серебро».

При этом «Волна» Ковернино уже прошла четыре раунда Кубка страны. В предыдущем команда в серии пенальти одолела питерское «Динамо», до того же уложила на лопатки «Ротор» — 2:0. Да и мечта сыграть с полпредом элитного дивизиона никуда не делась!

Наверняка команда не будет рисковать. «Волна» уж точно будет действовать строго от печки, уповая на контратаки и стандарты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кс считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в 8.15.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.73, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.18.

Прогноз: Костромичи выглядят мощнее соперника, к тому же мотивированы пройти в Кубке как можно дальше.

2.01 Фора «Спартака» Кс -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Спартак» Кс — «Волна» Ковернино принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Фора «Спартака» Кс -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.66 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Спартак» Кс — «Волна» Ковернино принесёт прибыль 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдёт