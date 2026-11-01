«Ньюкасл» возьмет реванш за поражение в Кубке лиги?

прогноз на матч 9-го тура АПЛ, ставка за 3.75

2 ноября в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Эвертон». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.

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«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города в настоящий момент является середняком английского чемпионата.

«Бело-черные» имеют в своем активе 11 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

За 8 матчей коллектив из Ньюкасла забил 12 мячей, а пропустил 14.

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Последние матчи: среди недели «джорди» вылетели из Кубка английской лиги, уступив как раз «Эвертону» (1:3).

До этого же в рамках АПЛ «сороки» выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), но уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Ковентри» (1:4).

Календарь и таблица АПЛ

Не сыграют: травмированы Валентино Ливраменто и Эвен Жоан.

Состояние команды: подопечные Маттиаса Яйссле достаточно сильны по составу, но в игре у « Ньюкасла » пока что не все получается.

Конечно, за медали у «Ньюкасла» вряд ли получится бороться, но за место в зоне еврокубков команда вести борьбу обязана.

«Эвертон»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля занимает 11-е место в турнирной таблице на данный момент.

«Ириски» набрали 10 очков и только на 4 балла опережают зону вылета.

У ливерпульской команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 8:9.

Последние матчи: среди недели «синие» смогли победить тот же «Ньюкасл» (3:1) и вышли в четвертьфина Кубка английской лиги.

В прошлых турах АПЛ ливерпульцы уступили «Арсеналу» (0:2) и «Челси» (0:2), а также сыграли вничью с «Халл Сити» (2:2).

Не сыграют: в лазарете находится Джек Грилиш.

Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса вряд ли могут рассчитывать на высокие места в текущем сезоне, однако за выживание « Эвертон » бороться тоже должен.

На протяжении последних сезонов «Эвертон» выглядит крепким середняком, с которым никому не бывает легко.

На что ставят в матче Ньюкасл — Эвертон Букмекерские коэффициенты на матч Ньюкасл — Эвертон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ньюкасл» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Эвертон» выиграл 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Эвертон» победил «Ньюкасл» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа «Эвертона» — в 3.05.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.70, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.15.

Прогноз: команды в последнее время не блещут результатами и являются примерно равными, поэтому вероятным исходом видится ничья.

3.75 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» позволит вывести на карту выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: в последнее время игра команд в обороне оставляет желать лучшего, поэтому вполне можем увидеть много голов.

2.08 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.08.