2 ноября в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Эвертон». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из одноименного города в настоящий момент является середняком английского чемпионата.
«Бело-черные» имеют в своем активе 11 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.
За 8 матчей коллектив из Ньюкасла забил 12 мячей, а пропустил 14.
Последние матчи: среди недели «джорди» вылетели из Кубка английской лиги, уступив как раз «Эвертону» (1:3).
До этого же в рамках АПЛ «сороки» выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), но уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Ковентри» (1:4).
Не сыграют: травмированы Валентино Ливраменто и Эвен Жоан.
Состояние команды: подопечные Маттиаса Яйссле достаточно сильны по составу, но в игре у « Ньюкасла » пока что не все получается.
Конечно, за медали у «Ньюкасла» вряд ли получится бороться, но за место в зоне еврокубков команда вести борьбу обязана.
«Эвертон»
Турнирное положение: команда из Ливерпуля занимает 11-е место в турнирной таблице на данный момент.
«Ириски» набрали 10 очков и только на 4 балла опережают зону вылета.
У ливерпульской команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 8:9.
Последние матчи: среди недели «синие» смогли победить тот же «Ньюкасл» (3:1) и вышли в четвертьфина Кубка английской лиги.
В прошлых турах АПЛ ливерпульцы уступили «Арсеналу» (0:2) и «Челси» (0:2), а также сыграли вничью с «Халл Сити» (2:2).
Не сыграют: в лазарете находится Джек Грилиш.
Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса вряд ли могут рассчитывать на высокие места в текущем сезоне, однако за выживание « Эвертон » бороться тоже должен.
На протяжении последних сезонов «Эвертон» выглядит крепким середняком, с которым никому не бывает легко.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» проиграл 3 из последних 4 матчей
- «Эвертон» выиграл 1 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Эвертон» победил «Ньюкасл» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценивается в 3.75, тогда как победа «Эвертона» — в 3.05.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.70, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.15.
Прогноз: команды в последнее время не блещут результатами и являются примерно равными, поэтому вероятным исходом видится ничья.
Ставка: ничья за 3.75.
Прогноз: в последнее время игра команд в обороне оставляет желать лучшего, поэтому вполне можем увидеть много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.08.