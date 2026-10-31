прогноз на матч 11-го тура Ла Лиги, ставка за 2.25

1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Реал». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Расинг»

Турнирное положение: команда из Сантандера пока что успешно справляется с задачей по сохранению прописки в элите.

Сейчас сантандерский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.

За 10 матчей сантандерцы смогли забить 15 мячей, а пропустили целых 26.

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Последние матчи: в прошлых тура « Расинг » выиграл у «Эспаньола» (2:1), проиграл «Осасуне» (0:2) и сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Не сыграют: дисквалифицирован Хорхе Салинас.

Состояние команды: подопечные Хосе Лопеса только повысились в классе, поэтому главной задачей «Расинга» является адаптироваться и удержаться в Ла Лиге. Если команда продолжит в том же духе, то ей точно по силам решить эту задачу.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы смогли вернуться в борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне.

В настоящий момент в активе «королевского клуба» 24 очка и 3-е место в турнирной таблице.

Мадридская команда смогла 25 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых тура «сливочные» победили «Барселону» (2:1), «Севилью» (4:1) и «Вильярреал» (1:0).

Также коллектив из Мадрида выиграл у «Ромы» (4:3) и «РБ Лейпцига» (4:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Рауль Асенсио, Родриго, Ферлан Менди и Федерико Вальверде, дисквалифицирован — Винисиус Жуниор.

Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью победой над «Барселоной» вернули интригу и теперь за чемпионство борются три команды, как и ожидалось.

В прошлом сезоне « Реал » остался без трофеев, поэтому в этом нужно непременно что-то выигрывать, а то болельщики не простят и не поймут.

На что ставят в матче Расинг — Реал Букмекерские коэффициенты на матч Расинг — Реал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 5 последних матчей

«Расинг» выиграл 1 из последних 5 матчей

В последней очной игре «Реал» разгромил «Расинг» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 7.70, тогда как победа «Расинга» — в 11.30.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.20, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 4.15.

Прогноз: команды играют очень результативно, поэтому ждем много голов.

2.25 тотал больше 4,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Расинг» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 4,5 за 2.25.

Прогноз: «Реал» в отличной форме и намного сильнее, поэтому должен уверенно брать три очка.

2.00 победа Реала с форой-2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Расинг» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Реала» с форой-2 за 2.00.