1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Реал». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Расинг»
Турнирное положение: команда из Сантандера пока что успешно справляется с задачей по сохранению прописки в элите.
Сейчас сантандерский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.
За 10 матчей сантандерцы смогли забить 15 мячей, а пропустили целых 26.
Последние матчи: в прошлых тура « Расинг » выиграл у «Эспаньола» (2:1), проиграл «Осасуне» (0:2) и сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).
Календарь и таблица испанской Примеры
Не сыграют: дисквалифицирован Хорхе Салинас.
Состояние команды: подопечные Хосе Лопеса только повысились в классе, поэтому главной задачей «Расинга» является адаптироваться и удержаться в Ла Лиге. Если команда продолжит в том же духе, то ей точно по силам решить эту задачу.
«Реал»
Турнирное положение: мадридцы смогли вернуться в борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне.
В настоящий момент в активе «королевского клуба» 24 очка и 3-е место в турнирной таблице.
Мадридская команда смогла 25 раз поразить ворота соперника и 10 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых тура «сливочные» победили «Барселону» (2:1), «Севилью» (4:1) и «Вильярреал» (1:0).
Также коллектив из Мадрида выиграл у «Ромы» (4:3) и «РБ Лейпцига» (4:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Рауль Асенсио, Родриго, Ферлан Менди и Федерико Вальверде, дисквалифицирован — Винисиус Жуниор.
Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью победой над «Барселоной» вернули интригу и теперь за чемпионство борются три команды, как и ожидалось.
В прошлом сезоне « Реал » остался без трофеев, поэтому в этом нужно непременно что-то выигрывать, а то болельщики не простят и не поймут.
Статистика для ставок
- «Реал» выиграл 5 последних матчей
- «Расинг» выиграл 1 из последних 5 матчей
- В последней очной игре «Реал» разгромил «Расинг» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 7.70, тогда как победа «Расинга» — в 11.30.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.20, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 4.15.
Прогноз: команды играют очень результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 4,5 за 2.25.
Прогноз: «Реал» в отличной форме и намного сильнее, поэтому должен уверенно брать три очка.
Ставка: победа «Реала» с форой-2 за 2.00.