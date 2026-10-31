В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Испании, Англии и Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.17.

«Расинг» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Расинг» подходит к предстоящему матчу с «Реалом» на фоне неоднозначных результатов в чемпионате Испании. После десяти туров команда набрала 11 очков и располагается в нижней половине турнирной таблицы.

Главной проблемой подопечных Хосе Альберто является игра в обороне. Команда уже пропустила 26 мячей, что указывает на серьёзные трудности при защите собственных ворот. При этом «Расинг» старается действовать в атакующем стиле и способен создавать проблемы соперникам. Исключением из общей картины можно считать крупное поражение от «Барселоны» со счётом 2:7.

«Реал» Мадрид после десяти туров набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды восемь побед при двух поражениях, а разница забитых и пропущенных мячей составляет +15. Подопечные Жозе Моуринью постепенно обретают игровые очертания: тренер интегрирует новичков в состав и меняет функции футболистов, давно выступающих за клуб.

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В последних встречах мадридцы демонстрируют хорошие результаты. Сначала «Реал» обыграл «Вильярреал» со счётом 1:0, затем уверенно разобрался с «Севильей» (4:1). В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов команда также добилась победы над «РБ Лейпцигом».

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.56.

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Ливерпуль» проводит достаточно успешный сезон в английской Премьер-лиге. После восьми туров команда набрала 15 очков и располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе мерсисайдцев четыре победы и три ничьи при одном поражении. Отставание от ближайших конкурентов остаётся небольшим, поэтому предстоящие матчи имеют большое значение для борьбы за лидирующие позиции.

В последнее время «красные» набрали хороший ход. В чемпионате команда обыграла «Борнмут» (1:0), затем сыграла вничью с «Фулхэмом» (0:0), а также потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:3). После этого мерсисайдцы сумели исправить ситуацию, одержав две победы подряд: на выезде над «Брентфордом» (2:1) и на своём поле над «Брайтоном» (2:0).

Успешно «Ливерпуль» выступает и в других турнирах. В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов команда в результативном матче одолела «Вильярреал» со счётом 4:3. Кроме того, мерсисайдцы пробились в четвертьфинал Кубка английской лиги, выбив «Челси». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева — 6:5.

«Арсенал» входит в число главных претендентов на чемпионский титул. После восьми туров лондонцы набрали 21 очко благодаря семи победам и одному поражению. Команда делит первое место с «Манчестер Сити», уступая конкуренту по дополнительным показателям. Поэтому потеря очков может повлиять на положение «канониров» в верхней части таблицы.

Единственная неудача в чемпионате случилась в гостевой встрече с «Брайтоном», которую «Арсенал» проиграл со счётом 0:3. После этого лондонцы сумели быстро восстановиться и одержали победу над «Сандерлендом» (2:0). В трёх последних турах команда также справилась с «Лидсом» (2:1), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Эвертоном» (2:0), продемонстрировав стабильность в обороне.

В Лиге чемпионов подопечные Микеля Артеты провели непростой выездной матч против «Баварии», завершившийся результативной ничьей — 2:2. Однако в Кубке английской лиги «Арсенал» не сумел пройти «Флитвуд Таун». Основное время закончилось со счётом 1:1, после чего лондонцы уступили в серии пенальти — 3:5.

Ставка: Обе команды забьют за 1.64.

«Ювентус» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» продолжает выступать крайне нестабильно и в очередной раз подтвердил это в предыдущем туре Серии А. Туринцы встречались на выезде с «Дженоа» и потерпели поражение со счётом 0:2. Хозяева быстро захватили инициативу: уже на 12-й минуте Эхизибуэ открыл счёт, а на 28-й минуте Балданци удвоил преимущество генуэзцев. После перерыва «бьянконери» имели несколько хороших возможностей, однако так и не смогли распечатать ворота соперника.

В нынешнем сезоне «Ювентус» уже встречался с соперниками сопоставимого уровня. Домашняя игра против «Милана» завершилась ничьей 1:1, а в противостоянии с «Лацио» туринцы пропустили три мяча. Эти результаты подчёркивают проблемы команды в матчах против сильных оппонентов.

«Наполи» подходит к предстоящей встрече после убедительной гостевой победы над «Монцей». На стадионе «Бриантео» неаполитанцы выиграли со счётом 4:1, продемонстрировав высокую результативность после перерыва.

Важным фактором перед встречей с «Ювентусом» остаётся улучшение качества игры «Наполи». Последние результаты показывают, что команда Массимилиано Аллегри способна успешно конкурировать с ведущими клубами чемпионата и не испытывает недостатка в атакующем потенциале.

В прошлом сезоне соперники обменялись победами. В первом круге сильнее оказался «Наполи», выигравший со счётом 2:1. Ответная встреча завершилась убедительным успехом «Ювентуса» — 3:0. При этом победа туринцев остаётся единственной для них в пяти последних очных противостояниях с неаполитанцами.

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.63.

4.17 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.17.