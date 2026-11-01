В воскресенье, 1 ноября, челябинский «Трактор» примет на своем льду ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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32' Максим Мамин (ЦСКА) оставляет своих партнеров с меньшинстве — удален на две минуты за подножку!

31' Больше четырех минут соперники играют без остановок, от этого встреча приняла сумбурный характер.

30' Борис Катчук («Трактор») бросил слета — Дмитрий Гамзин (ЦСКА) не смог зафиксировать шайбу, но на добивании никого не было.

29' Григорий Дронов («Трактор») прервал опаснейший прострел на Павела Карнаухова (ЦСКА). а тот уже видел шайбу в воротах.

28' Иван Патрихаев (ЦСКА) попал под жесткий силовой прием за чужими воротами, упал, но сумел сохранить шайбу.

27' Хенрик Хаукеланд («Трактор») поймал шайбу в ловушку после подставления на пятаке клюшки Райли Савчуком (ЦСКА).

Статистика матча 19 Удары в створ 10

26' Бросок Роберта Хэмилтона (ЦСКА) от синей линии был заблокирован — слишком большой трафик был перед воротами.

25' Левым флангом прошел Михаил Григоренко («Трактор») и бросил низом в дальний угол, но шайба была уверенно зафиксирована голкипером «армейцев».

24' Неудачный прострел выполнил Райли Савчук (ЦСКА) — шайбу перехватил Григорий Дронов («Трактор»).

23' Дмитрий Гамзин (ЦСКА) вновь хорош в воротах! На этот раз Артём Удот («Трактор») бросал после выигранного вбрасывания в верхний угол.

22' Бросок Андрея Чивилёва («Трактор») зарядил от борта в ближний угол, но шайба стала легкой добычей Дмитрия Гамзина (ЦСКА).

21' Стартовала вторая треть нашего матча! «Трактор» еще полторы минуты будет играть в большинстве, если не освободит Никиту Охотюка (ЦСКА) досрочно!

20' Звучит сирена на первый перерыв! ЦСКА ведет в счете 1:2! Отдыхаем...

20' За подножку на 2 минуты удален Никита Охотюк (ЦСКА)!

19' Никита Охотюк (ЦСКА) пошел на трех соперников в средней зоне, но предсказуемо потерял шайбу.

18' Г-ООООООООО-Л! ЦСКА — 1:2! Максим Мамин! Мамин на скорости пронесся к воротам, попал в лицевой борт, от которого шайба отлетела, ударился в конек голкиперу и заскочила в ворота!

17' Райли Савчук (ЦСКА) завершал комбинацию своей команды броском с острого угла, но немного не попал в створ.

16' За задержку соперника Нэйтан Легаре («Трактор») наказан двумя минутами штрафа. Гости сыграют в большинстве!

15' Дмитрий Бучельников (ЦСКА) вошел в зону соперника и тут же раздался свисток — положение вне игры.

14' Денис Гурьянов (ЦСКА) с острого угла метил в дальний угол, но шайба просвистела рядом со створом.

13' Михаил Григоренко («Трактор») набросил на пятак, а набегавший на добивание Нэйтан Легаре («Трактор») невовремя сломал клюшку.

12' Владимир Жарков («Трактор») попал под силовой прием за своими воротами, но шайбу хозяева сумели сохранить.

11' На скорости Марат Хайруллин (ЦСКА) ворвался в зону соперника по правому борту и бросил слета — шайба в ловушке голкипера.

10' Мощный бросок с правого круга от Андрея Светлакова («Трактор») и отличная реакция в исполнении Дмитрия Гамзина (ЦСКА) в воротах.

09' Хенрик Хаукеланд («Трактор») щитками отбил шайбу в угол площадки после дальнего броска Никиты Охотюка (ЦСКА).

08' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 1:1! Никита Сошников! Нэйтан Легаре отдал передачу из-за ворот на накатывающего партнера и Никита Сошников уверенно вогнал шайбу под перекладину с близкой дистанции!

07' Роберт Хэмилтон (ЦСКА) прервал передачу на борту и выбросил ее из своей зоны, дав время партнерам смениться.

06' А вот и первое удаление в матче: Иван Дроздов (ЦСКА) наказан малым штрафом за подножку.

05' Никита Сошников («Трактор») бросил от правого борта, но попал в щитки «армейскому» вратарю.

04' Г-ООООООООО-Л! ЦСКА — 0:1! Марат Хайруллин! Прохор Полтапов ввел шайбу в зону и отдал ее под бросок Марату Хайруллину и тот точно выстрелил метров с четырех.

03' Алексей Савельев («Трактор») выкатился на ворота от борта и бросил с кистей — шайбу в ловушку поймал Дмитрий Гамзин (ЦСКА).

02' Павел Карнаухов (ЦСКА) мощно бросил от синей линии, не попал в створ, но владение осталось за «армейцами».

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Трактор» — ЦСКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:58 Главные действующие лица появляются на льду «Трактор Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

13:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Кондратьев Денис и Сидоренко Максим, линейные судьи — Баранов Никита и Горюхин Денис.

13:35 Состав «Трактора»: Хаукеланд Хенрик, Савельев Алексей, Дронов Григорий, Сошников Никита, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Выдренков Иван, Телегин Сергей, Григоренко Михаил, Легаре Нэйтан, Катчук Борис, Прибыльский Андрей, Валенцов Владислав, Матюшин Андрей, Чивилёв Андрей, Низамеев Артемий, Бреус Дмитрий, Удот Артём, Жарков Владимир, Шэн Александр.

13:30 Состав ЦСКА: Гамзин Дмитрий, Замула Егор, Нестеров Никита, Гурьянов Денис, Коваленко Николай, Саморуков Дмитрий, Охотюк Никита, Костин Клим, Карнаухов Павел, Мамин Максим, Хэмилтон Роберт, Рой Джереми, Полтапов Прохор, Соркин Максим, Хайруллин Марат, Патрихаев Иван, Савчук Райли, Барак Дерек, Бучельников Дмитрий.

13:20 Сегодняшний матч пройдет в Челябинске на «Трактор Арене».

13:15 Челябинцы подходят к матчу в глубоком кризисе. Команда испытывает огромные проблемы с результативностью и стабильностью. В пяти последних играх уральцы смогли победить лишь дважды. Одолев дома «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:1), команда Скотта Гордона затем отправилась на выезд, где крупно уступила ЦСКА (1:5), а 30 октября проиграла минскому «Динамо» (2:3). Травмированы ключевые исполнители Виталий Кравцов и Александр Рыков, что серьезно бьет по атакующему потенциалу команды.

13:10 «Армейцы» набрали мощный ход и нащупали свою игру после небольшого спада в середине октября. В крайних поединках москвичи показывают классный хоккей. После неудач со «Спартаком» (0:2) и «Автомобилистом» (1:5) ЦСКА выдал серию уверенных побед: обыграл в гостях СКА (3:1) и дома разгромил тот же «Трактор» (5:1).

13:05 На домашнем льду «Трактор» традиционно навязывает ЦСКА жесткую борьбу. В 7 последних очных встречах в Челябинске хозяева удерживали фору (+1.5), часто переводя матчи в ничейное русло или забирая победу в основное время. Игры на Урале обычно выходят не самыми результативными (часто фиксируется тотал меньше 5.5 шайб).

13:00 Противостояние команд насчитывает богатую историю в КХЛ. Всего в рамках лиги они провели 36 официальных матчей. Небольшой перевес на стороне столичного клуба — 20 побед у ЦСКА против 16 у «Трактора». Последний матч состоялся всего три дня назад — 28 октября 2026 года в Москве, где ЦСКА уверенно выиграл со счетом 5:1.

12:55 Матч между челябинским «Трактором» и московским ЦСКА обещает стать бескомпромиссным противостоянием команд с полярным турнирным положением. Для хозяев, замыкающих таблицу Востока, это шанс реабилитироваться перед своими болельщиками за недавний разгром в Москве. Лидер Западной конференции, напротив, едет на Урал исключительно за продолжением победной серии и укреплением своего статуса фаворита.

12:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50

12:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — ЦСКА. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.