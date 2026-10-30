В пятницу, 30 октября, «Шанхайские Драконы» в Санкт-Петербурге примут астанинский «Барыс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:10 Главными судьями матча будут Беляев Сергей и Александр Комаров.

Стартвоый состав «Барыса» В контакте ХК «Барыс»

19:02 Стартовый состав «Барыса»: Шутов, Нурек; Масси, Маккошен, Приски, Бритиков, Оразов, Дэй, Данияр; Бэйли, Томпсон, Морелли, Кайыржан, Пилон, Омирбеков, Саркенов, Ляпунов, Шестаков, Симонов, Шайхмедденов, Савицкий, Асетов.

Стартовй состав «Шанхайских Драконов» В контакте ХК «Шанхай Дрэгонс»

19:00 Стартовый состав «Шанхайских Драконов»: Хомченко, Мифтахов; Оттенбрайт, Чичек, Эддисон, Уильямс, Менелл, Науменков; Кузнецов, Чен, Саттер, Соловьёв, Мюррей, Барулин, Яшкин, Сукезе, Котляревский, Смит, Александров, Мингачёв.

18:45 В прошлом регулярной сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча. В Астане победили «Шанхайские Драконы» в овертайме (3:4 ОТ), а в Санкт-Петербурге «Барыс» (4:8).

18:42 В составе «Барыса» в отчетной встрече будет отсутствовать защитник Мади Диханбек.

18:40 У «Шанхайских Драконов» потери отсутствуют.

18:38 Текущую выездную серию «Барыс» начал с победы над «Сибирью» (1:0), но затем уступил «Амуру» (2:5) и «Адмиралу» в овертайме (4:5). В Екатеринбурге команда Михаила Кравеца крупно проиграла «Автомобилисту» (1:4). Продолжилась череда гостевых туров победой над минским «Динамо» (1:0).

18:36 Поражения от «Трактора» (2:6) и «Ак Барса» (2:3, ОТ) в Питере «Шанхайские Драконы» перебили четырьмя выездными победами подряд — над «Сочи» (5:2), «Северсталью» (5:1) и «Ладой» (2:0). В Москве команда Митча Лава продолжила серию, обыграв «Спартак» по буллитам (4:3).

18:34 В 20 матчах «Барыс» набрал 23 очка, с которыми занимает 3-е место на Востоке, на 2 пункта отставая от «Нефтехимика».

18:32 «Шанхайские Драконы» закрепились на 3-й позиции Запада с 26 очками после 18 матчей. От лидирующего ЦСКА команду отделяют 4 зачетных балла.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89