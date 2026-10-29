Игра на территории «Драконов» порадует своей результативностью?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Барыс». Игра пройдет на «СКА-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» закрепились на 3-й позиции Запада с 26 очками после 18 матчей. От лидирующего ЦСКА команду отделяют 4 зачетных балла.

Последние матчи: Поражения от «Трактора» (2:6) и «Ак Барса» (2:3, ОТ) в Питере «Шанхайские Драконы» перебили четырьмя выездными победами подряд — над «Сочи» (5:2), «Северсталью» (5:1) и «Ладой» (2:0).

В Москве команда Митча Лава продолжила серию, обыграв «Спартак» по буллитам (4:3).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: К текущему моменту осенний цикл регулярки «Шанхайские Драконы» сопровождают заметным прогрессом.

Команда Митча Лава закрепилась среди лидеров Запада и сопровождает турнирные успехи содержательной игрой. На смену трем поражениям кряду неделями ранее пришла серия из четырех побед.

«Барыс»

Турнирное положение: В 20 матчах «Барыс» набрал 23 очка, с которыми занимает 3-е место на Востоке, на 2 пункта отставая от «Нефтехимика».

Последние матчи: Текущую выездную серию «Барыс» начал с победы над «Сибирью» (1:0), но затем уступил «Амуру» (2:5) и «Адмиралу» в овертайме (4:5).

В Екатеринбурге команда Михаила Кравеца крупно проиграла «Автомобилисту» (1:4). Продолжилась череда гостевых туров победой над минским «Динамо» (1:0).

Не сыграют: Мади Диханбек.

Состояние команды: После бурного начала сезона «Барыс» сбавил в динамике. Астанчане по-прежнему интересны в атаке, но прежняя результативность не компенсирует проблемы в обороне.

С 67 голами в 20 матчах казахстанцы входят в лидерское трио лиги по полезности впереди. При этом в четырех последних матчах команда Михаила Кравца заработала всего 3 очка.

На что ставят в матче Шанхайские Драконы — Барыс Букмекерские коэффициенты на матч Шанхайские Драконы — Барыс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В двух личных встречах было забито 6 и более голов

В двух личных встречах обе команды забрасывали по 3 шайбы и более

«Шанхайские Драконы» не побеждают на своей территории на протяжении трех последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.49, победа «Барыса» — в 3.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Шанхай» заметно прокачался в атаке, однако оборона команды по-прежнему допускает немало ошибок. «Барыс» и вовсе один из лучших на старте сезона по игре на встречных курсах, поэтому матч обещает получиться открытым.

1.89 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Шанхайские Драконы — Барыс принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.

Прогноз: «Драконы» набрали хороший ход, но их увлеченность атакой дает соперникам пространство для контригры. Астанинцы умеют пользоваться подобными просчетами и могут зацепиться за результат.

1.95 «Барыс» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Шанхайские Драконы — Барыс принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.95.