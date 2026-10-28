прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.72

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-2000» 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

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«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославцы возглавляют таблицу Западной конференции с 28 очками после 19 матчей. Столько же баллов у 2-го ЦСКА, а преимущество «Локомотива» над ближайшими преследователями составляет 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Две недели назад в Череповце «Локомотив» крупно проиграл «Северстали» (2:5), но затем переехал на выезде «Сочи» (6:3). Возвращение в Ярославль обернулось неожиданной осечкой против «Нефтехимика» (0:1).

Недавно команда Дмитрия Квартальнова исправилась в других домашних встречах: сначала дожала московское «Динамо» в овертайме (2:1), а затем «всухую» обыграла «Северсталь» (1:0).

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Не сыграют: Данил Романцев, Александр Радулов, Максим Березкин.

Состояние команды: С приходом Дмитрия Квартальнова «Локомотив» не сбавил с точки зрения чемпионских амбиций. По игре же ярославцы традиционно делают результат за счет высоких тактических свойств.

Особую угрозу для соперников «Локомотив» представляет на домашнем льду, где до матча с «Сочи» удалось установить 14 побед в 16 встречах. В пяти предыдущих играх в Ярославле команда Квартальнова не пропускала больше одного гола.

«Сочи»

Турнирное положение: После 19 сыгранных матчей «Сочи» располагается на 10-й строчке Запада с 12 очками. От кубковой восьмерки южан отделяют 7 зачетных баллов.

Последние матчи: В предыдущие недели «Сочи» потерпел два крупных домашних поражения подряд — от «Локомотива» (3:6) и «Шанхайских Драконов» (2:5), тогда как встреча с минским «Динамо» завершилась победой в овертайме (3:2, ОТ).

На выезде команда Евгения Шалдыбина продолжила успешную серию, обыграв «Ладу» (4:3), а затем взяла верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Не сыграют: Кэмерон Ли, Артем Гурьев.

Состояние команды: На фоне затяжной черной полосы «Сочи» удалось добиться ряда скромных успехов. В последних матчах южане прибавили в реализации, но в сущности от команды не ждут прорыва.

Впервые в этом сезоне сочинцы установили серию побед, которая после выезда в Уфу увеличилась до трех матчей. Две игры на этом непродолжительном отрезке аутсайдер Запада провел за пределами домашнего льда.

На что ставят в матче Локомотив — Сочи Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Сочи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» обыграл «Сочи» в девяти последних личных встречах

«Локомотив» забивал 3 и более голов в шести из семи последних личных встреч

В четырех последних личных встречах на льду «Локомотива» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.13, победа «Сочи» — в 8.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: «Сочи» с огромным трудом преодолевает организованную оборону и редко получает много пространства для бросков. «Локомотив» умеет перекусывать предсказуемые накаты и ограничивать соперников в атаке.

1.72 Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Локомотив — Сочи принесёт прибыль 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 за 1.72.

Прогноз: Ярославцы предпочитают контролировать шайбу и не форсировать события после выхода вперед. «Сочи» будет сложно навязать открытый хоккей, особенно на выезде.

2.40 «Локомотив» победит и ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Локомотив — Сочи принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Локомотив» победит и ТМ 5.5 за 2.40.