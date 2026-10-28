В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-2000» 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.
«Локомотив»
Турнирное положение: Ярославцы возглавляют таблицу Западной конференции с 28 очками после 19 матчей. Столько же баллов у 2-го ЦСКА, а преимущество «Локомотива» над ближайшими преследователями составляет 2 турнирных пункта.
Последние матчи: Две недели назад в Череповце «Локомотив» крупно проиграл «Северстали» (2:5), но затем переехал на выезде «Сочи» (6:3). Возвращение в Ярославль обернулось неожиданной осечкой против «Нефтехимика» (0:1).
Недавно команда Дмитрия Квартальнова исправилась в других домашних встречах: сначала дожала московское «Динамо» в овертайме (2:1), а затем «всухую» обыграла «Северсталь» (1:0).
Не сыграют: Данил Романцев, Александр Радулов, Максим Березкин.
Состояние команды: С приходом Дмитрия Квартальнова «Локомотив» не сбавил с точки зрения чемпионских амбиций. По игре же ярославцы традиционно делают результат за счет высоких тактических свойств.
Особую угрозу для соперников «Локомотив» представляет на домашнем льду, где до матча с «Сочи» удалось установить 14 побед в 16 встречах. В пяти предыдущих играх в Ярославле команда Квартальнова не пропускала больше одного гола.
«Сочи»
Турнирное положение: После 19 сыгранных матчей «Сочи» располагается на 10-й строчке Запада с 12 очками. От кубковой восьмерки южан отделяют 7 зачетных баллов.
Последние матчи: В предыдущие недели «Сочи» потерпел два крупных домашних поражения подряд — от «Локомотива» (3:6) и «Шанхайских Драконов» (2:5), тогда как встреча с минским «Динамо» завершилась победой в овертайме (3:2, ОТ).
На выезде команда Евгения Шалдыбина продолжила успешную серию, обыграв «Ладу» (4:3), а затем взяла верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1).
Не сыграют: Кэмерон Ли, Артем Гурьев.
Состояние команды: На фоне затяжной черной полосы «Сочи» удалось добиться ряда скромных успехов. В последних матчах южане прибавили в реализации, но в сущности от команды не ждут прорыва.
Впервые в этом сезоне сочинцы установили серию побед, которая после выезда в Уфу увеличилась до трех матчей. Две игры на этом непродолжительном отрезке аутсайдер Запада провел за пределами домашнего льда.
Статистика для ставок
- «Локомотив» обыграл «Сочи» в девяти последних личных встречах
- «Локомотив» забивал 3 и более голов в шести из семи последних личных встреч
- В четырех последних личных встречах на льду «Локомотива» было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.13, победа «Сочи» — в 8.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.
Прогноз: «Сочи» с огромным трудом преодолевает организованную оборону и редко получает много пространства для бросков. «Локомотив» умеет перекусывать предсказуемые накаты и ограничивать соперников в атаке.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 за 1.72.
Прогноз: Ярославцы предпочитают контролировать шайбу и не форсировать события после выхода вперед. «Сочи» будет сложно навязать открытый хоккей, особенно на выезде.
Ставка: «Локомотив» победит и ТМ 5.5 за 2.40.