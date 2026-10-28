В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Болл Арене» 29 октября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.35.
«Колорадо»
Турнирное положение: в Западной конференции «Колорадо» занимает седьмое место, набрав 13 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Колорадо» потерпел поражение на выезде против «Нэшвилла» (2:6).
Не сыграют: Николя Руа.
Состояние команды: в последних матчах команда Джареда Беднара одержала победы над командами «Тампа-Бэй» (6:3), «Питтсбург» (5:2), а также проиграла «Нью-Джерси» (3:4), «Филадельфии» (2:3).
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает седьмое место, набрав 14 очков.
Последние матчи: «Нью-Джерси» в последней игре НХЛ переиграли «Лос-Анджелес» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Арсений Грицюк, Энтони Манта и Бретт Песс.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Нью-Джерси» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо успешной игры с «Лос-Анджелесом», команда также нанесла поражение «Анахайму» (4:1), «Колорадо» (4:3).
Статистика для ставок
- «Колорадо» занимает седьмое место в Западной конференции
- «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции
- «Нью-Джерси» в этом сезоне переиграли «Колорадо» (4:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» букмекерами оценивается в 1.87, ничья — в 4.60, а победа «Нью-Джерси» — в 3.35.
На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.
Прогноз: «Нью-Джерси» в последней очной дуэли переиграла «Колорадо», предположим, что гости смогут повторить успех, но уже на гостевом льду.
Ставка: Победа «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.85.