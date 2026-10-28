прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 3.35

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Болл Арене» 29 октября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.35.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Колорадо»

Турнирное положение: в Западной конференции «Колорадо» занимает седьмое место, набрав 13 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Колорадо» потерпел поражение на выезде против «Нэшвилла» (2:6).

Не сыграют: Николя Руа.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в последних матчах команда Джареда Беднара одержала победы над командами «Тампа-Бэй» (6:3), «Питтсбург» (5:2), а также проиграла «Нью-Джерси» (3:4), «Филадельфии» (2:3).

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает седьмое место, набрав 14 очков.

Последние матчи: «Нью-Джерси» в последней игре НХЛ переиграли «Лос-Анджелес» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Арсений Грицюк, Энтони Манта и Бретт Песс.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нью-Джерси» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо успешной игры с «Лос-Анджелесом», команда также нанесла поражение «Анахайму» (4:1), «Колорадо» (4:3).

На что ставят в матче Колорадо — Нью-Джерси Букмекерские коэффициенты на матч Колорадо — Нью-Джерси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает седьмое место в Западной конференции

«Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции

«Нью-Джерси» в этом сезоне переиграли «Колорадо» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» букмекерами оценивается в 1.87, ничья — в 4.60, а победа «Нью-Джерси» — в 3.35.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.

Прогноз: «Нью-Джерси» в последней очной дуэли переиграла «Колорадо», предположим, что гости смогут повторить успех, но уже на гостевом льду.

3.35 Победа «Нью-Джерси» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Колорадо» — «Нью-Джерси» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Колорадо» — «Нью-Джерси» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.85.