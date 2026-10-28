прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Climate Pledge Arena» 29 октября, начало — в 05:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сиэтл»

Турнирное положение: «Сиэтл» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 15 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Сиэтл» потерпел крупное поражение в матче против «Миннесоты» (1:5).

Не сыграют: Райан Линдгрен, Джаред МакКанн.

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Состояние команды: «Сиэтл» в последних матчах регулярного чемпионата одержал победы над «Ютой» (5:3), «Детройтом» (4:3 Б), а также проиграл «Флориде» (3:8), «Тампе-Бэй» (3:4 ОТ).

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 16 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура канадцы проиграли на выезде «Калгари» (2:5).

Не сыграют: Макс Доми, Дакота Джошуа, Элвис Мерзликин.

Состояние команды: в матчах против «Калгари» прервалась четырёхматчевая победная серия «Торонто». Ранее команда выиграла у «Эдмонтона» (7:2), «Рейнджерса» (5:4), «Коламбуса» (6:2), «Сан-Хосе» (3:1).

На что ставят в матче Сиэтл — Торонто Букмекерские коэффициенты на матч Сиэтл — Торонто: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торонто» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Сиэтл» занимает 6-е место в Западной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.30, а победа «Сиэтла» — в 2.55.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: «Сиэтл» подходит к матчу после поражения от «Миннесоты» (1:5), но ранее одержал две победы подряд. Хозяева постараются реабилитироваться перед болельщиками, однако отсутствие Джареда МакКанна может ослабить их атакующий потенциал. «Торонто» в последней встрече уступил «Калгари» (2:5), прервав серию из четырёх побед, но до этого демонстрировал высокую результативность. Обе команды в последних матчах допускали ошибки в обороне, что может привести к большому количеству опасных моментов. Предположим, что соперники порадуют зрителей заброшенными шайбами.

2.05 ТБ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сиэтл» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: «Торонто» выиграл четыре матча подряд перед поражением от «Калгари» и способен быстро вернуться на победный путь. «Сиэтл» будет рассчитывать на поддержку домашних трибун, однако недавний разгром от «Миннесоты» показал, что у команды есть проблемы в обороне. Предположим, что гости воспользуются своими атакующими преимуществами и добьются победы в основное время.

2.35 Победа «Торонто» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сиэтл» — «Торонто» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.35.