В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Climate Pledge Arena» 29 октября, начало — в 05:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Сиэтл»
Турнирное положение: «Сиэтл» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 15 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Сиэтл» потерпел крупное поражение в матче против «Миннесоты» (1:5).
Не сыграют: Райан Линдгрен, Джаред МакКанн.
Состояние команды: «Сиэтл» в последних матчах регулярного чемпионата одержал победы над «Ютой» (5:3), «Детройтом» (4:3 Б), а также проиграл «Флориде» (3:8), «Тампе-Бэй» (3:4 ОТ).
«Торонто»
Турнирное положение: «Торонто» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 16 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура канадцы проиграли на выезде «Калгари» (2:5).
Не сыграют: Макс Доми, Дакота Джошуа, Элвис Мерзликин.
Состояние команды: в матчах против «Калгари» прервалась четырёхматчевая победная серия «Торонто». Ранее команда выиграла у «Эдмонтона» (7:2), «Рейнджерса» (5:4), «Коламбуса» (6:2), «Сан-Хосе» (3:1).
Статистика для ставок
- «Торонто» занимает 4-е место в Восточной конференции
- «Сиэтл» занимает 6-е место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.30, а победа «Сиэтла» — в 2.55.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.
Прогноз: «Сиэтл» подходит к матчу после поражения от «Миннесоты» (1:5), но ранее одержал две победы подряд. Хозяева постараются реабилитироваться перед болельщиками, однако отсутствие Джареда МакКанна может ослабить их атакующий потенциал. «Торонто» в последней встрече уступил «Калгари» (2:5), прервав серию из четырёх побед, но до этого демонстрировал высокую результативность. Обе команды в последних матчах допускали ошибки в обороне, что может привести к большому количеству опасных моментов. Предположим, что соперники порадуют зрителей заброшенными шайбами.
Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.05.
Прогноз: «Торонто» выиграл четыре матча подряд перед поражением от «Калгари» и способен быстро вернуться на победный путь. «Сиэтл» будет рассчитывать на поддержку домашних трибун, однако недавний разгром от «Миннесоты» показал, что у команды есть проблемы в обороне. Предположим, что гости воспользуются своими атакующими преимуществами и добьются победы в основное время.
Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.35.