прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Северсталь»

Турнирное положение: В 20 матчах череповчане заработали 24 очка, с которыми занимают 6-е место в Западной конференции. От лидерского дуэта «Северсталь» отстает на 4 турнирных пункта.

Последние матчи: Серию из трех домашних побед «Северсталь» завершила разгромом «Торпедо» (4:1). Затем череповчане неожиданно сгорели «Шанхайским Драконам» (1:5), а в Москве проиграли «Спартаку» (1:3).

Неудачная серия команды Андрея Козырева продолжилась в Ярославле, где «сталевары» так и не сумели «распечатать» ворота «Локомотива» (0:1).

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Не сыграют: Андрей Чуркин, Геннадий Чалый, Эмиль Пьянов, Егор Граф, Николай Буренов.

Состояние команды: После тяжелого старта «Северсталь» вернулась в число самых ярких команд Запада. Череповчане вновь подтверждают состоятельность модели Козырева, несмотря на кадровые потери.

В последних матчах «Северсталь» несколько сбавила темп — потерпела три поражения и ни разу не забила больше одного гола, но до неудачного отрезка команда выиграла в семи встречах.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» после 19 матчей прописался на 5-й позиции Запада с 25 очками. На 1 зачетный балл красно-белые опережают «Северсталь», проведшую на одну встречу больше.

Последние матчи: Недавний выездной цикл «Спартака» завершился победами над «Амуром» (2:1) и «Адмиралом» (5:1). Вернувшись в Москву, красно-белые «всухую» обыграли ЦСКА (2:0), а затем одолели «Северсталь» (3:1).

Шестиматчевая победная серия команды Алексея Жамнова оборвалась в домашней встрече с «Шанхайскими Драконами», которым москвичи уступили по буллитам (3:4).

Не сыграют: Демид Мансуров, Александр Брынцев.

Состояние команды: Неудачный отрезок предыдущих недель не выбил «Спартак» из борьбы за высокие места. Красно-белые поправили результаты и добились системного улучшения игры.

На текущей дистанции «Спартак» сравнительно скромен в атаке, но показывает уверенность в оборонительных действиях. В семи последних матчах столичные заработали 13 очков из 14, а в пяти встречах не пропустили больше одной шайбы.

На что ставят в матче Северсталь — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» одержал четыре победы подряд в последних гостевых матчах

«Спартак» обыграл «Северсталь» в трех из четырех последних личных встреч на выезде

В 10 из 12 последних личных встреч на льду «Северстали» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.38, победа «Спартака» — в 2.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Северсталь» в последних встречах испытывает проблемы с завершением атак, тогда как «Спартак» уверенно действует в обороне. Между тем москвичи способны использовать ошибки хозяев в их зоне и выйти на высокий показатель голов.

1.87 Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Северсталь — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.87.

Прогноз: По последним матчам «Спартак» лучше контролирует темп и надежнее защищается. Череповчане же любят играть с шайбой, но, столкнувшись с высокой плотностью обороны москвичей, им будет сложно трансформировать владение в преимущество по счету.

1.85 «Спартак» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Северсталь — Спартак принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Спартак» победит в матче за 1.85.