«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти после 1:1 в основное время. Команды обменялись голами с одиннадцатиметровой отметки ещё до перерыва, а после 90 минут устроили серию из 16 ударов. Костас Цимикас упустил возможность закончить её в пользу хозяев, Эммануэль Эмега — вывести дальше гостей. Развязка наступила после точного удара Джо Гомеса и промаха Уэсли Фофана. Для «Челси» это уже пятое поражение от «Ливерпуля» в пяти очных сериях пенальти. К полуфиналу Лиги чемпионов 2007 года, Суперкубку УЕФА 2019-го и двум английским кубковым финалам 2022-го добавился ещё один болезненный вечер на «Энфилде».

Возвращение Хаби Алонсо и Джордана Хендерсона на «Энфилд» добавляло матчу отдельную интригу. Перед стартовым свистком тренера «Челси» тепло поприветствовал его друг детства Андони Ираола, но на поле прежние связи уже ничего не значили. Хендерсона же трибуны встречали свистом при каждом владении мячом.

Ираола сделал семь изменений после победы над «Брайтоном» и перестроил атаку: Льюис Кумас вышел справа, Рио Нгумоа — слева, а Коди Гакпо занял место в центре. У «Челси» не было травмированного Жоау Педру и дисквалифицированного Коула Палмера. Впереди расположился Дэнни Уэлбек, которого из глубины поддерживал Хендерсон. Несмотря на имена и соперничество, первый тайм долго обходился почти без опасных моментов. Нгумоа оживлял игру проходами слева, однако продолжения атак «Ливерпулю» не хватало. «Челси» тоже редко доводил владение до удара: к 37-й минуте команды пробили лишь по разу, ни разу не попав в створ.

«Ливерпуль» — «Челси» globallookpress.com

На этом фоне выделялся 19-летний полузащитник хозяев Трей Ньони, который спокойно распоряжался мячом в глубине, помогал отборами и перехватами, следил за подключениями соперников. Пока более опытные футболисты ошибались, он давал «Ливерпулю» необходимую устойчивость.

Гравенберх и Фофана привезли по пенальти

Матч резко изменился перед перерывом — причём оба гола выросли из совершенно необязательных нарушений. Сначала Мало Гюсто тонкой передачей нашёл в штрафной Мойсеса Кайседо. Полузащитник двигался в сторону от ворот, у ворот оставалось достаточно подстраховки, но Райан Гравенберх всё равно бросился в борьбу сзади и сбил соперника. Даррен Инглэнд сразу указал на точку, мяч взял Хендерсон, вызвав новую волну свиста. Однако исполнять пенальти он не собирался, лишь улыбнулся и передал его Моргану Роджерсу, а тот уверенно развёл мяч и Георгия Мамардашвили по углам.

Пенальти Роджерса globallookpress.com

Преимущество «Челси» продержалось всего три минуты. После углового Цимикаса Фофана боролся в штрафной рядом с Кайседо и Вирджилом ван Дейком, поднял руку и попал ею по мячу — ещё один пенальти, на этот раз в ворота гостей. Гакпо пробил низом в угол, Майк Пендерс прыгнул в противоположную сторону — 1:1. Почти весь тайм команды обходились без ударов в створ, а затем за несколько минут сами обеспечили друг другу по голевому моменту. Дополнительной неприятностью для Алонсо стала травма Максанса Лакруа, который дёрнул заднюю поверхность бедра и покинул поле ещё до перерыва.

Пенальти Гакпо globallookpress.com

На 59-й минуте Ираола выпустил Флориана Вирца и Брадли Барколя, добавив атаке качества. Но одним из ключевых игроков второго тайма стал Джо Гомес, который успевал помогать команде на обоих концах поля. После его подачи Рональд Араухо опасно пробил головой с близкого расстояния — Пендерс выручил «Челси». В ответной атаке Роджерс получил пространство слева и сместился под удар, Гомес успел вернуться и в подкате заблокировать!

Сейв Пендерса globallookpress.com

Вскоре вратарю гостей пришлось спасать снова. Барколя сместился с правого края и пробил низом, мяч после рикошета пошёл в нижний угол, но Пендерс справился и с этим. При этом «Челси» и сам активно шёл вперёд (почти исключительно благодаря Роджерсу), а лучший шанс гостей после перерыва Морган создал точной передачей на Марко Палестру. Мамардашвили успел среагировать на удар в ближний, не позволив лондонцам снова выйти вперёд.

В концовке мог решить матч Вирц: после скидки Гакпо немец пробил из опасной позиции, но попал в Леви Колвилла. Победителя за 90 минут команды так и не определили, а дополнительное время на этой стадии не предусмотрено.

«Ливерпуль» — «Челси» globallookpress.com

Цимикас не закончил серию, Эмега не воспользовался шансом

Первые удары в серии получились почти образцовыми. У «Ливерпуля» забили Макаллистер, Исак, Гакпо и Вирц, у «Челси» — Педру Нету, Роджерс и Ромео Лавиа. Первым ошибся Валентин Барко, который обманул Мамардашвили, но отправил мяч в штангу. Цимикас мог вывести хозяев в четвертьфинал, как когда-то принёс им победу над тем же соперником в финале Кубка Англии. Но на этот раз грек пробил выше перекладины, а следующим Хендерсон выдержал давление трибун и сделал счёт 4:4.

Промах Цимикаса globallookpress.com

Барколя и Колвилл реализовали следующие удары, после чего преимущество впервые оказалось у «Челси». Пендерс отбил удар Гравенберха, и дебютировавший за лондонцев Эмега вышел к точке с возможностью закончить матч. Правда, пробил он ужасно, а Мамардашвили всё прочитал и вернул «Ливерпулю» равенство. Гомес свою попытку исполнил уверенно, а Фофана как-то совсем безыдейно отправил мяч над перекладиной. Защитник, чья игра рукой помогла хозяевам сравнять счёт в первом тайме, допустил и последнюю ошибку вечера.

Промах Фофаны globallookpress.com

«Челси» после домашнего поражения от «Тоттенхэма» показал более конкурентную игру, но снова остался без результата. Пендерс несколько раз выручил, Роджерс создавал угрозу, а в серии гости не использовали сразу несколько шансов. На один потенциальный трофей для Алонсо меньше, а в четвертьфинале с «Борнмутом» сыграет «Ливерпуль».