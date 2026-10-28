прогноз на матч команд Оригинальной шестерки НХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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«Детройт»

Турнирное положение: На счету «Детройта» 13 очков по итогам 12 матчей. В Восточной конференции «Ред Уингз» занимают 12-е место, уступая зоне плей-офф 2 пункта.

Последние матчи: Домашние победы над «Филадельфией» (2:1) и «Сан-Хосе» по буллитам (4:3) сменились для «Детройта» поражением в серии бросков от «Сиэтла» (3:4).

Затяжной выезд команда Тодда Маклеллана продолжила победой над «Ванкувером» (5:2), но уступила «Калгари» (1:4). В Эдмонтоне «Ред Уингз» обыграли «Ойлерз» по буллитам (4:3).

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Не сыграют: Мейсон Аплтон, Марко Каспер, Альберт Юханссон, Даниил Тарасов.

Состояние команды: «Детройт» с переменчивым успехом старается поправить игру на фоне неудачного начала регулярки. По качеству хоккея команда выглядит интереснее своего положения, но реализация остается большой проблемой «Ред Уингз».

В шести предыдущих матчах команда Тодда Маклеллана одержала четыре победы и набрала 9 очков. В четырех из пяти последних игр «Детройт» неизменно пропускал три и более голов.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» после 12 матчей затерялся на 15-й позиции Запада с 8 очками. От кубковой восьмерки «Блэкхокс» отделяют 5 зачетных баллов.

Последние матчи: После домашней победы над «Виннипегом» в овертайме (4:3) «Чикаго» проиграл три встречи подряд: «Далласу» (0:4), «Монреалю» (1:4) и «Флориде» (2:3).

В следующем домашнем матче команда Джеффа Блэшилла принимала «Лос-Анджелес». В нем серия поражений была прервана (2:1).

Не сыграют: Боуэн Байрам, Райан Эллис.

Состояние команды: Попытки усилить состав не изменили роль «Чикаго» на Западе. С неплохим подбором исполнителей атака коллектива из Иллинойса выглядит перспективно, но не более.

В четырех предыдущих матчах «Блэкхокс» заработали всего 2 очка. Тем временем ни в одном матче в рамках упомянутого отрезка команде Джеффа Блэшилла не удавалось забросить больше двух шайб.

Статистика для ставок

«Детройт» обыграл «Чикаго» в девяти из десяти последних матчей

В пяти из семи последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Чикаго» не выигрывает на выезде на протяжении семи матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.40, победа «Чикаго» — в 3.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Чикаго» на текущее время тяжело даются выездные встречи, особенно против соперников с поставленной позиционной атакой. «Детройт» после недельного гостевого цикла наверняка постарается воспользоваться преимуществом домашнего льда.

1.91 «Детройт» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Детройт — Чикаго позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Детройт» победит за 1.91.

Прогноз: «Чикаго» испытывает серьезные трудности с реализацией. Нападение «Детройта» также не отличается стабильностью. При таком сочетании результативность встречи может оказаться довольно скромной.

1.79 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Детройт — Чикаго позволит вывести на карту выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.79.