«Милан» проиграл «Болонье» и впервые уступил в Серии А при Рубене Амориме. Причём сначала хозяева пропустили первыми, затем перевернули матч благодаря дублю 20-летнего Альфаджо Сиссе, ушли на перерыв с преимуществом и после этого развалились. Главным героем вечера стал Самуэль Мбангула. Бывший игрок «Ювентуса» забил трижды, а «Болонья» за короткий отрезок второго тайма превратила 1:2 в 3:2, после чего добила соперника в контратаке. Для «Милана» всё случилось в худший момент — за три дня до дерби с «Интером». Теперь красно-чёрные подходят к нему с отставанием в семь очков от лидирующей группы и с новыми вопросами к обороне.

Рубен Аморим подходил к матчу с большим списком потерь и дерби всего через 72 часа, поэтому ротация была неизбежной. Модрич и Пулишич начали на скамейке, в центре остался Яшари, Сиссе снова получил шанс с первых минут, а слева появился Эступиньян. В атаке Аморим опять предпочёл Гонсалу Рамуша Камарде. «Болонья» с первых минут осознавала слабости хозяев и не боялась атаковать. Команда Палладино стала заметно компактнее в последние недели и здесь сразу начала агрессивно закрывать игроков «Милана» группами по три-четыре человека. Уже в первые восемь минут почти вся опасность возникала у ворот Меньяна.

Особенно тяжело хозяевам приходилось слева. Дзортеа сначала прострелил на Одгора, которому совсем немного не хватило, а затем снова ворвался в свободную зону между Эступиньяном и Мусой — прострел дошёл до Мбангулы, и бельгиец спокойно отправил мяч в сетку — 0:1.

Самуэль Мбангула с мячом globallookpress.com

У «Милана» в этот момент почти ничего не получалось с мячом, но «Болонья» сама вернула хозяев в игру. Теате дважды небрежно сыграл в одной атаке, Хатчинсон перехватил и быстро нашёл Сиссе, а тот с нескольких метров сравнял — 1:1.

Сиссе празднует гол globallookpress.com

Гол заметно изменил матч, «россонери» стали увереннее выходить вперёд и через четверть часа уже сами вышли вперёд. Томори мощно подключился справа, ушёл от Побеги и прострелил в штрафную, где Сиссе в касание переправил мяч в ворота — 2:1. Для молодого форварда это были первые голы на «Сан-Сиро» и сразу дубль. «Милан» забил двумя первыми ударами в створ и к перерыву выглядел куда более цельно, чем на старте.

Сиссе празднует гол globallookpress.com

Травма Томори сломала правый фланг, Модрич не помог вернуть контроль

Проблемы начались ещё перед паузой, когда Томори почувствовал мышечный дискомфорт. На второй тайм Фикайо уже не вышел, Аморим выпустил Модрича, а Мусу отправил на позицию правого защитника. Эта перестановка оказалась критической — Томори до травмы был важен и в обороне, и в продвижении, плюс именно его подключение привело ко второму голу. После замены структура стала менее устойчивой, а «Болонья» довольно быстро поняла, куда теперь можно давить.

Сначала гости «предупредили», когда Бернардески подал точно на Одгора, и тот с нескольких метров каким-то образом пробил выше. А уже через три минуты «Болонья» всё-таки сравняла: Миранда подал с левого фланга, Бартезаги попытался вынести во вратарской и неудачно срезал мяч в собственные ворота — 2:2. В этом эпизоде вопросы можно было задать и Меньяну, который остался на линии, но «Милан» даже не успел прийти в себя.

Хуан Миранда globallookpress.com

Прошло чуть больше двух минут, и Миранда снова оказался слева, прострелил в штрафную, а Мбангула принял мяч, одним движением избавился от опеки и снова пробил Меньяна — 2:3. Два гола за несколько минут показали главную проблему хозяев в этом матче — команда Аморима могла хорошо проводить большие отрезки, но любое нарушение баланса в обороне превращалось в моментальный (и катастрофический) провал. После травмы Томори и серии перестановок «Болонья» начала находить свободные зоны почти без сопротивления.

Самуэль Мбангула празднует гол globallookpress.com

Аморим пошёл за ничьей, а в итоге Мбангула оформил хет-трик

Аморим попытался резко прибавить в атаке: на поле появились Пулишич, Диавара, а затем и Камарда, но количество атакующих игроков само по себе не сделало игру хозяев более связной. «Милан» шёл вперёд скорее на эмоциях — Пулишич искал пространство между линиями, Камарда постоянно лез в штрафную, Сиссе продолжал цепляться за мячи, но стройной серии атак не получилось.

Лука Модрич globallookpress.com

При этом один огромный шанс всё-таки возник, когда Сиссе подал в штрафную, Камарда выиграл позицию и пробил головой в дальний угол, а мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги. Этот момент мог полностью изменить концовку, но остался единственным очевидным шансом сравнять.

«Болонья», в отличие от соперника, продолжала действовать очень рационально. Команда Палладино не стала садиться слишком глубоко, старалась сохранять возможность выйти через пас и ждала пространства за спинами защитников. Одну такую атаку гости использовали идеально: Камарда потерял мяч в центре, Одгор ушёл направо и прострелил вдоль ворот, а Мбангула грамотно остался за линией мяча и с близкого расстояния оформил хет-трик — 2:4.

Эмоции после победного гола globallookpress.com

«Сан-Сиро» проводил команду свистом перед дерби

В оставшееся время Пулишич эффектно пробил головой, но Скорупский достал мяч из-под перекладины, а на большее хозяев уже не хватило. Финальный свисток «Сан-Сиро» встретил свистом, и дело, кажется, не только в счёте. Перед матчем с «Интером» Аморим хотел проверить глубину состава и устойчивость команды при ротации. Вместо этого увидел, насколько быстро может разрушиться оборона после одной вынужденной перестановки.

«Милан» — «Болонья» globallookpress.com

Игра Сиссе была едва ли не единственным безусловно положительным моментом вечера. Два гола, хорошее движение в штрафной и ещё одна опасная подача на Камарду — для игрока 2006 года рождения это очень серьёзная заявка. Теперь у него уже четыре мяча в Серии А, но даже дубля молодого страйкера оказалось мало.

Календарь и таблица Серии А

Это первое поражение «Милана» при Амориме, а команда переживает тревожный отрезок сезона. «Милан» упал на пятое место и подходит к дерби на семь очков позади «Интера» и «Лацио». Ещё утром матч можно было воспринимать как генеральную репетицию перед главным миланским днём. А после 2:4 игра скорее выглядит предупреждением — если в дерби оборона снова потеряет концентрацию хотя бы на несколько минут, «Интер» ещё более безжалостно за это накажет.