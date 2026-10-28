29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.

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«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» бьётся за выживание в Серии A. На текущий момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» добыла всего четыре очка в 8 матчах. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Интера» — 1:2.

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До того «Фиорентина» была бита «Комо» — 1:3, да и поединок с «Дженоа» завершился коллизией — 1:2. Команда уступила в трех своих последних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Фиорентина» пытается выкарабкаться из опасной зоны, однако не может победить в четырех матчах кряду.

При этом «Фиорентина» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только с результатами все никак не клеится, да и победила команда всего один раз в чемпионате. Плюс ко всему «фиалки» уже полтора года не обыгрывают «Аталанту».

Очевидно, что «фиалки» намерены как можно скорее покинуть зону вылета. К тому же в четырех последних домашних поединках с «Аталантой» команда добыла три победы при одном паритете.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Аталанта» пока набрала всего 10 очков. А вот забить удалось 14 мячей при пятнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевой паритет с «Фрозиноне» — 4:4.

До того «Аталанта» в Лиге конференций уступила «Аяксу» — 0:2, а вот чуть раньше уступила «Милану» — 2:3. Команда не побеждала в трех последних поединках.

Состояние команды: «Аталанта» ныне крайне нестабильна, хотя по подбору игроков даст фору многим представителям лидирующей группы.

При этом «Аталанта» намерена как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Эффективен форвард Никола Крстович, отличившийся шестью забитыми мячами в чемпионате. При этом черногорец еще и сделал две голевые передачи. Да и в минувшем туре лидер атак команды солировал!

Наверняка команда постарается вернуться на победный путь. «Бергамаски» уже и так растеряли немало очков на ровном месте. Пора набирать обороты!

На что ставят в матче Фиорентина — Аталанта Букмекерские коэффициенты на матч Фиорентина — Аталанта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Аталанты» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Аталанта» пытается подтянуться к зоне еврокубков, тогда как «Фиорентина» нынче переживает явный кризис жанра.

3.30 Победа «Аталанты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Фиорентина» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Победа «Аталанты» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.50 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Фиорентина» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе не забьют за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт