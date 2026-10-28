29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» бьётся за выживание в Серии A. На текущий момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы.
При этом «Фиорентина» добыла всего четыре очка в 8 матчах. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Интера» — 1:2.
До того «Фиорентина» была бита «Комо» — 1:3, да и поединок с «Дженоа» завершился коллизией — 1:2. Команда уступила в трех своих последних поединках.
Состояние команды: «Фиорентина» пытается выкарабкаться из опасной зоны, однако не может победить в четырех матчах кряду.
При этом «Фиорентина» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только с результатами все никак не клеится, да и победила команда всего один раз в чемпионате. Плюс ко всему «фиалки» уже полтора года не обыгрывают «Аталанту».
Очевидно, что «фиалки» намерены как можно скорее покинуть зону вылета. К тому же в четырех последних домашних поединках с «Аталантой» команда добыла три победы при одном паритете.
«Аталанта»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Аталанта» пока набрала всего 10 очков. А вот забить удалось 14 мячей при пятнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевой паритет с «Фрозиноне» — 4:4.
До того «Аталанта» в Лиге конференций уступила «Аяксу» — 0:2, а вот чуть раньше уступила «Милану» — 2:3. Команда не побеждала в трех последних поединках.
Состояние команды: «Аталанта» ныне крайне нестабильна, хотя по подбору игроков даст фору многим представителям лидирующей группы.
При этом «Аталанта» намерена как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Эффективен форвард Никола Крстович, отличившийся шестью забитыми мячами в чемпионате. При этом черногорец еще и сделал две голевые передачи. Да и в минувшем туре лидер атак команды солировал!
Наверняка команда постарается вернуться на победный путь. «Бергамаски» уже и так растеряли немало очков на ровном месте. Пора набирать обороты!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Аталанты» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Аталанта» пытается подтянуться к зоне еврокубков, тогда как «Фиорентина» нынче переживает явный кризис жанра.
Ставка: Победа «Аталанты» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Фиорентина» уступила в трех последних поединках
- «Бергамаски» в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Аталанта» уже полтора года не проигрывает «фиалкам»
- «Бергамаски» в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Фиорентина» в четырех домашних матчах добыла всего одно очко