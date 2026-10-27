28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» начал выступления в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой прошел «Тоттенхэм» (3:1).
Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает четвертую позицию с отрывом в один пункт от нынешнего соперника и с отставанием в шесть баллов от лидера «Манчестер Сити».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ коллектив на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0).
Перед этим клуб также достиг успеха, когда в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов также в домашних стенах оставил не у дел «Вильярреалл» (4:3).
Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Фримпонг, Леони, Налло и Собослаи, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выигра.
Эта форма внушает хозяевам оптимизм в том, чтобы выйти в четвертьфинал, особенно дома, хотя соперник у них, безусловно, не из легких.
Три гола команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги забивали разные игроки.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси», в отличие от соперника, стартовал в Кубке Лиге с 1/32 финала, пройдя сразу двух оппонентов — «Лутон» (2:0) и «Лидс» (6:3).
Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает пятую позицию с отрывом в два балла от зоны шестого «Брентфорда» и с отставанием в два пункта от соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ клуб на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:2).
Перед этим в предыдущем туре АПЛ коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Эвертоном» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Джеймс и Мартинес, дисквалифицирован — Палмер.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
С такими выступлениями гостям будет непросто выиграть, особенно на выезде, тем не менее, соперник явно небезупречен, так что шансы на успех все же есть.
Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ливерпуль» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Челси» забивали три или меньше голов
- в трех из четырех последних матчей «Челси» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.80, выигрыш «Челси» — в 2.83.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.57.
Прогноз: в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.
Между тем, в трех из пяти последних выездных матчей гости не выиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было их в четырех последних матчах.
Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.22