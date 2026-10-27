Оставит ли «Ливерпуль» без еще одного турнира «Челси»?

прогноз на центральный матч 1/8 финала Кубка английской Лиги, ставка за 2.08

28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» начал выступления в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой прошел «Тоттенхэм» (3:1).

Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает четвертую позицию с отрывом в один пункт от нынешнего соперника и с отставанием в шесть баллов от лидера «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ коллектив на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0).

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Перед этим клуб также достиг успеха, когда в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов также в домашних стенах оставил не у дел «Вильярреалл» (4:3).

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Фримпонг, Леони, Налло и Собослаи, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выигра.

Эта форма внушает хозяевам оптимизм в том, чтобы выйти в четвертьфинал, особенно дома, хотя соперник у них, безусловно, не из легких.

Три гола команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги забивали разные игроки.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси», в отличие от соперника, стартовал в Кубке Лиге с 1/32 финала, пройдя сразу двух оппонентов — «Лутон» (2:0) и «Лидс» (6:3).

Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает пятую позицию с отрывом в два балла от зоны шестого «Брентфорда» и с отставанием в два пункта от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ клуб на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре АПЛ коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Эвертоном» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Джеймс и Мартинес, дисквалифицирован — Палмер.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

С такими выступлениями гостям будет непросто выиграть, особенно на выезде, тем не менее, соперник явно небезупречен, так что шансы на успех все же есть.

Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с тремя голами.

На что ставят в матче Ливерпуль — Челси Букмекерские коэффициенты на матч Ливерпуль — Челси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ливерпуль» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Челси» забивали три или меньше голов

в трех из четырех последних матчей «Челси» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.80, выигрыш «Челси» — в 2.83.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

Между тем, в трех из пяти последних выездных матчей гости не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

2.08 «Ливерпуль» не проиграет при тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Ливерпуль» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было их в четырех последних матчах.

2.22 «Ливерпуль» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Ливерпуль» — «Челси» принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.22