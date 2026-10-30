В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в Екатеринбурге 31 октября, начало — в 15:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбургская команда располагается на 4-й позиции в таблице Востока с 22 очками в активе после 20-и встреч. «Автомобилист» отстает от тройки лидеров лишь на один балл.

У команды Алексея Кудашова нормализуется игра во многих компонентах. За 20 матчей «Автомобилист» забросил 54 шайбы при 49-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке екатеринбуржцы одержали победу над «Торпедо» (3:2 Б), упустив преимущество в 2 шайбы. Матчем ранее «Автомобилист» разгромил «Барыс» (4:1).

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У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Автомобилист» также одержал победу над ЦСКА (5:1) и СКА (3:1).

Не сыграют: Владимир Галкин, Антон Слепышев и Никита Шашков (у всех — травмы).

Состояние команды: «Автомобилист» на старте сезона кувыркался, а сейчас набирает ход. Лидеры потихоньку нащупывают свою игру, показывая результат.

Звено «Автомобилиста» Тарасов — Денежкин — Каштанов продолжает играть полезно. Эти молодые хоккеисты стали главным открытием для команды. В определенные отрезки именно эти игроки делают результат.

В предстоящем матче «Автомобилист» встретится с «Металлургом» Мг, который в последних матчах не впечатляет. Получится ли набрать важные очки в матче против лидера Востока? На своей площадке «Автомобилист» будет стараться доминировать, шансы на победу точно есть.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Магнитогорцы продолжают ощущать себя комфортно на первом месте в таблице Восточной конференции. «Металлург» Мг набрал 34 очка за 22 встречи, опережая ближайшего преследователя на 9 пунктов.

При этом и с результативностью у магнитогорцев полный порядок. «Металлург» Мг за 22 матча уже наколотил 72 шайбы при 46-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом матче магнитогорская команда не смогла ничего противопоставить «Сибири», уступив со счетом 2:5. До этого «Металлург» Мг в овертайме обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ), упустив преимущество в две шайбы по ходу 3-го периода.

В последних 5-и встречах у команды три победы и два поражения. За этот отрезок «Металлург» Мг разгромил «Сибирь» (5:1) и одолел «Автомобилист» (4:2), а также уступил «Салавату Юлаеву» (4:5 Б).

Не сыграет: Дмитрий Силантьев (травма).

Состояние команды: После отставки Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга» Мг команда начала побеждать регулярно, выдав 5-матчевую победную серию, а сейчас может и просесть.

Игроки почувствовали свободу и раскрепощенность после ухода Разина, выигрывая матч за матчем, но, когда необходимо терпеть на площадке и играть правильно, у «Металлурга» Мг появляются проблемы.

«Нефтехимик» задавил магнитогорцев в третьем периоде, а «Сибирь» не давала поднять голову практически на протяжении всего матча. Следующий матч против «Автомобилиста» очень важен для «Металлурга» Мг с точки зрения психологии. Если команда проиграет и этот поединок, то вернуть уверенность будет не так уж и просто...

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Статистика для ставок

У «Автомобилиста» продолжается 4-матчевая победная серия

«Металлург» Мг пропустил 7 шайб в двух последних матчах

В последних 5-и очных встречах «Металлург» Мг трижды обыгрывал «Автомобилист»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг букмекерами оценивается в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Металлург» Мг провалил первый период в прошлом матче. Можно предположить, что команда в этот раз на старте встречи сыграет внимательно на своей половине площадки.

2.60 Ничья в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.60.

Прогноз: «Автомобилист» сейчас на ходу, а игроки «Металлурга» Мг потихоньку теряют уверенность в своих силах.

2.20 Итоговая победа «Автомобилиста» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Итоговая победа «Автомобилиста» за 2.20.