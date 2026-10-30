прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 31 октября. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В 11 матчах «Лос-Анджелес» заработал 8 очков и обосновался на 14-й позиции Запада. От зоны плей-офф калифорнийцы отстают на 5 баллов.

Последние матчи: Недавнюю гостевую серию «Лос-Анджелес» начал с побед над «Вашингтоном» (5:2) и «Айлендерс» (3:2, ОТ), однако затем уступил «Нью-Джерси» (1:3).

Накануне команда Питера Лавиолетта разгромила «Рейнджерс» (6:3), а завершила выезд поражением от «Чикаго» (1:2).

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Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Матс Цуккарелло, Дрю Даути, Кори Перри.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» выдал безобразный стартовый отрезок, но вскоре наметил выход из кризиса. Перестройка при тренерском штабе Лавиолетта складывается непросто, а слабая результативность по-прежнему является главным недостатком команды.

В начале сезона «Кингз» потерпели шесть поражений кряду, а в пяти недавних матчах — без учета игры с «Оттавой» — калифорнийцы заработали 6 очков. Еще ни разу в нынешней регулярке «Лос-Анджелес» не забивал больше одного гола на домашнем льду.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» с 13 очками после 12 матчей занимает 12-е место в Восточной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: В середине октября «Баффало» уступил «Монреалю» по буллитам (3:4), обыграл «Торонто» в овертайме (5:4) и вновь проиграл монреальцам (3:4, ОТ).

Домашнее поражение от «Филадельфии» (1:3) команда Линди Раффа дополнила неудачей в Вашингтоне (3:4, ОТ), после чего «всухую» обыграла «Сан-Хосе» (2:0).

Не сыграют: Сэм Кэррик, Мэтт Гжельцык, Иржи Кулих, Алекс Лайон, Конор Тимминс, Джастин Данфорт.

Состояние команды: На старте сезона у «Баффало» не получается развить успех яркой прошлогодней кампании. Пока возросшие ожидания расходятся с качеством хоккея, демонстрируемым командой Линди Раффа.

Без учета матча против «Анахайма» в ночь на 30 октября «Сейбрз» заработали 9 очков в девяти матчах. По пропущенным голам (41 в 12 играх) «Баффало» входит в четверку худших в Восточной конференции.

Статистика для ставок

«Баффало» победил в пяти из шести последних личных встреч

В четырех последних личных встречах было забито 5 и менее голов

«Лос-Анджелес» забрасывал одну или менее шайб в трех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.21, победа «Баффало» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: «Баффало» в текущей форме не всегда удается контролировать игру без шайбы, особенно под продолжительным давлением. У калифорнийцев достаточно ресурса на домашнем льду, чтобы использовать уязвимые зоны гостей.

1.94 «Лос-Анджелес» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Лос-Анджелес — Баффало принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес» редко на старте сезона взрывается в плане голевой активности. «Баффало» также не отличается безупречной реализацией, поэтому сверхрезультативного хоккея в Калифорнии ждать не стоит.

1.71 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Лос-Анджелес — Баффало принесёт прибыль 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.71.