прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Эс-Эй-Пи Центре» 31 октября. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Сан-Хосе»

Турнирное положение: На счету «Сан-Хосе» — 13 очков в 13 матчах. Калифорнийцы идут девятыми на Западе, уступая «Нэшвиллу» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В недавнюю затяжную гостевую серию «Сан-Хосе» вошло поражение от «Торонто» (1:3), за которым последовали победы над «Монреалем» (4:3, ОТ) и «Оттавой» (6:2).

В следующей встрече команда Райана Варсофски уступила «Бостону» (4:6), а по возвращении домой проиграла «Баффало» (0:2).

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Не сыграют: Игорь Чернышов, Александр Веннберг.

Состояние команды: Молодые исполнители в составе «Сан-Хосе» не боятся бодаться с топами. Но в системном смысле потенциал команды сдерживают слабая игра в равных составах и безобразная игра у своих ворот.

Без учета приема «Ванкувера» в ночь на 30 октября «Шаркс» одержали только три победы в девяти встречах. На домашнем льду команда Варсофски не выигрывает на протяжении трех матчей.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» закрепилась на 6-й строчке Востока с 16 очками после 13 матчей. От 2-й позиции канадцев отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: В гостях у «Филадельфии» 18 октября «Оттава» потерпела поражение (1:3), затем дома уверенно разобралась с «Флоридой» (5:1), но следом сгорела «Сан-Хосе» (2:6).

Домашнюю серию команда Трэвиса Грина продолжила результативной победой над «Рейнджерс» (7:4), тогда как в последнем выездном матче «Сенаторз» проиграли «Вегасу» (1:4).

Не сыграют: Уильям Эклунд, Уоррен Фогель, Линус Улльмарк, Тома Шабо.

Состояние команды: «Оттава» уверенно вошла в сезон не в последнюю очередь благодаря сравнительно собранной игре в обороне.

Однако в контексте длительных перспектив проблемы с реализацией и потеря основного вратаря Улльмарка могут вызывать обоснованные беспокойства. Перед матчем с «Лос-Анджелесом» «Сенаторз» допустили два поражения в трех встречах и пропустили 14 голов в сумме.

Статистика для ставок

«Оттава» победила в четырех из пяти последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 7 и более голов

В четырех из пяти последних личных встреч «Оттава» забивала 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 2.66, ничья — в 4.21, победа «Оттавы» — в 2.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: Оборона «Сан-Хосе» регулярно допускает грубые ошибки, а у «Оттавы» хватает кадровых проблем. На этом фоне встреча в Калифорнии располагает к открытому хоккею.

2.06 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Сан-Хосе — Оттава позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.06.

Прогноз: «Оттава» испытывает трудности с организацией обороны и вынуждена играть без основного вратаря. Для молодых калифорнийцев домашняя площадка послужит дополнительным преимуществом.

1.99 «Сан-Хосе» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Сан-Хосе — Оттава позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 1.99.