В Bleacher Report объяснили, почему для клубов, пошумевших в минувшем сезоне, новый чемпионат может сложиться заметно хуже.

Выиграть Кубок Стэнли или даже обеспечить себе место в плей-офф летом невозможно. Но именно в межсезонье можно всерьез подорвать собственные шансы, если не усилить состав должным образом или принять неверные кадровые решения.

И хотя межсезонье только набирает обороты, большинство самых громких сделок уже состоялось, а очертания составов на сезон-2026/27 становятся все более отчетливыми.

На этом фоне самое время взглянуть на несколько команд, которые к старту нового чемпионата, похоже, сделали шаг назад.

Разумеется, до начала сезона еще остается несколько месяцев, и за это время каждая из них может изменить вектор развития. Пока же речь идет лишь о текущем положении дел — по состоянию на середину июля.

При этом не стоит воспринимать этот список как подборку будущих аутсайдеров НХЛ или команд, которым обязательно предстоит провальный сезон.

Речь лишь о тех клубах, которые на данный момент выглядят слабее самих себя образца прошлого года.

«Анахайм»

Для «Анахайма» это межсезонье пока складывается в некотором роде драматично.

Еще совсем недавно подобный сценарий с «откатом» казался невозможным. После того как команда сделала огромный шаг вперед в сезоне 2025/26, а ее молодая группа звездных форвардов заставила всерьез поверить в светлое будущее, трудно было представить, что уже через год «Анахайм» рискует остановиться в своем системном развитии. Это выглядело бы нелепо. Немыслимо. Попросту абсурдно.

Но именно с такой реальностью «Анахайм» столкнулся летом. И то, насколько болезненным мог оказаться этот шаг назад, во многом зависело от ситуации вокруг Лео Карлссона.

Если бы клуб не повторил пятилетнее предложение «Филадельфии» на $90 млн, «Анахайм» лишился бы своего первого ЦФ и одного из сильнейших молодых игроков НХЛ.

Впрочем, даже сохранив Карлссона, клуб загнал себя в непростое положение с потолком зарплат.

Новый контракт шведа со средней зарплатой в $18 млн за сезон создает колоссальную нагрузку на платежную ведомость, а соглашение Павла Минтюкова стоимостью более $7 млн в год еще сильнее ограничивает финансовую гибкость калифорнийцев.

«Анахайм» был вынужден действовать максимально агрессивно, чтобы отгородить защитника от еще одного оффершита «Флайерз».

И это без учета нового контракта, который вскоре понадобится еще одному ограниченно свободному агенту — Каттеру Готье. Его соглашение практически полностью «съест» оставшееся пространство под потолком зарплат уже в нынешнем сезоне, а заодно серьезно осложнит финансовое положение клуба и в последующие годы.

Не менее серьезной проблемой остается оборона. Еще в прошлом сезоне защитная линия «Анахайма» считалась одной из самых слабых среди участников плей-офф, а нынешним летом она стала еще тоньше: команда потеряла игроков на рынке свободных агентов, так и не получив равноценного усиления.

По сути, все межсезонье для «Анахайма» пока сводится к потерям и расходам, которые в итоге оказались гораздо выше первоначальных ожиданий.

Как «Анахайму» избежать регресса?

Карлссона удалось сохранить, и это было главным условием, без которого дальнейший прогресс клуба оказался бы под большим вопросом. Отпустить настолько молодого и талантливого игрока, ограничившись компенсацией в виде четырех драфт-пиков, означало бы отбросить организацию на несколько лет назад.

Теперь «Дакс» остается рассчитывать на то, что Карлссон продолжит стремительно прогрессировать — а учитывая траекторию его развития, такой сценарий выглядит вполне вероятным. Но этого недостаточно. Команде по-прежнему необходимо найти способ усилить оборону.

Возможно, ради этого придется расстаться с Троем Терри. Возможно, освободить место под потолком зарплат каким-то другим способом. Но одно очевидно: без качественного усиления защитной линии «Анахайму» будет крайне сложно сделать следующий шаг вперед.

«Баффало»

С «Баффало» ситуация не так проста, поскольку в это межсезонье клуб принял немало действительно грамотных решений. Более того, многие из них с точки зрения управления активами можно назвать образцовыми.

Обмен защитника Боуэна Байрэма, позволивший максимально воспользоваться его рыночной стоимостью и получить четвертый общий выбор, а также 45-й пик драфта-2026, стал отличным управленческим ходом. Благодаря четвертому номеру «Сейбрз» заполучили, возможно, будущую звезду обороны — Даксона Рудольфа.

Не менее удачным выглядел и следующий шаг: обмен 45-го выбора на Олена Зеллвегера — более доступного с точки зрения контракта защитника, которого вполне можно назвать облегченной версией Байрэма.

Не переплачивать 30-летнему Алексу Таку, отказавшись от сделки с $10,5 млн за сезон на восемь лет, — тоже решение, которое легко понять и оправдать.

Во всех этих действиях нет абсолютно ничего спорного.

И все же нельзя игнорировать тот факт, что клуб потерял в таланте, не получив взамен сопоставимого усиления прямо сейчас. Возможно, в долгосрочной перспективе эти решения окупятся и сделают будущую версию «Баффало» мощнее, однако нынешнему составу от этого не легче — особенно после того, как команда наконец-то заставила своих болельщиков, долгие годы живших в разочаровании, вновь поверить в нее.

Во время скачка в плей-офф в сезоне-2025/26 многое складывалось в пользу «Сейбрз», и нет никаких гарантий, что подобный сценарий повторится вновь. Тем более если состав стал менее вариативным. Да, молодое ядро по-прежнему внушает оптимизм, а сама команда остается конкурентоспособной, но поводов для беспокойства сейчас более чем достаточно.

Попадание в плей-офф по-прежнему видится вполне реальной задачей.

Однако способен ли этот состав снова набрать 109 очков и выиграть Атлантический дивизион? В нынешнем виде — скорее нет.

Как «Баффало» избежать регресса?

Клубу необходимо с максимальной пользой распорядиться оставшимися 8 миллионами долларов под потолком зарплат и провернуть еще одну громкую сделку.

Самый очевидный вариант — Коннор Хеллебайк, который на момент написания почти наверняка покидает «Виннипег».

Если у этой команды и есть слабое место, способное перечеркнуть все амбиции, то вратарская позиция находится в числе основных.

Для клуба, который спустя годы пытается выстроить по-настоящему команду топ-уровня, такой обмен стал бы недвусмысленным сигналом: цель — добиваться результатов уже сейчас.

«Оттава»

Учитывая все обстоятельства, в ситуации с обменом Брэди Ткачака «Оттава» выжала максимум из того, что было возможно.

Форвард хотел уйти. Более того, он был готов перейти только в одну команду — «Флориду», где уже выступает его брат Мэттью Ткачак.

В клубе прекрасно понимали: если не обменять Ткачака сейчас, то через два года его все равно пришлось бы потерять. При этом с каждым днем его контракт неумолимо приближался к завершению, а вместе с этим постепенно снижалась и его рыночная стоимость.

В итоге «Сенаторз» получили три выбора в первом раунде драфта, один из которых впоследствии использовали для приобретения Вильяма Эклунда. В сложившихся обстоятельствах это вполне достойная компенсация. Едва ли можно было рассчитывать на большее.

Для «сенаторов» главное, чтобы Эклунд в ближайшие годы совершил качественный скачок в развитии и превратился из просто очень хорошего молодого игрока НХЛ в полноценного форварда первого звена.

Кроме того, клубу необходимо максимально эффективно распорядиться свободным местом под потолком зарплат, которое появилось после обмена Ткачака.

Все это вполне осуществимо. Вот только сделать это будет непросто. Более того, история подобных сделок подсказывает, что вероятность такого сценария не слишком высока. Как правило — хотя и не всегда — команда, получившая лучшего игрока, остается победителем обмена как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной.

Но если говорить о предстоящем сезоне, суровая реальность выглядит предельно просто: потеря Ткачака — слишком серьезный удар, а «Оттава» пока не сделала достаточно, чтобы ее компенсировать.

Приобретение Эклунда стало хорошим началом, однако решение потратить $5,5 млн из освободившегося пространства под потолком зарплат на контракт Андре Бураковски выглядит далеко не самым удачным.

Как «Оттаве» избежать регресса?

На данном этапе многое будет зависеть уже не от трансферов, а от внутренних резервов команды.

Ключевую роль может сыграть более надежная игра вратарей. Именно она способна решить значительную часть проблем, которые преследовали «Оттаву» в сезоне 2025/26, независимо от того, был бы в составе Ткачак или нет.

Система игры в обороне и показатели владения шайбой у «Сенаторз» были весьма солидными, однако большую часть сезона все это перечеркивала нестабильная игра голкиперов.

Если Линус Улльмарк сумеет вернуться на уровень сезона 2024/25, то многие проблемы команды исчезнут сами собой. Но это один из главных факторов неопределенности.

Еще один важнейший фактор — дальнейший прогресс Тима Штюцле. «Оттаве» нужен не просто форвард, набирающий по 70-80 очков за чемпионат, а лидер, способный завершать сезон с 90-100 баллами.

Ранее нападающий доказывал, что такой уровень ему по силам, да и в минувшем сезоне он был близок к лучшей форме. Сейчас канадцам необходим по-настоящему выдающийся сезон в его исполнении.

«Вегас»

«Вегас» — одна из самых неоднозначных команд в этом списке.

По итогам регулярного чемпионата 2025/26 клуб явно не оправдал ожиданий, которые возлагались на него перед стартом сезона.

Но с началом плей-офф, особенно после того, как обязанности главного тренера в статусе исполняющего обязанности принял Джон Торторелла, все постепенно встало на свои места. Команда заиграла так, как от нее и ждали, добралась до финала Кубка Стэнли, где уступила «Каролине».

В сезоне 2026/27 вполне возможен любопытный сценарий: «Голден Найтс» способны набрать в регулярке больше очков, чем годом ранее, но при этом не стать сильнее как команда и не пройти столь же далеко в плей-офф.

Впрочем, нельзя исключать и обратного варианта, при котором «Вегас» не дотянется даже до 95 очков, набранных в прошлом чемпионате.

Это возрастная команда, костяк которой составляют ветераны, регулярно пропускающие часть сезона из-за травм. К тому же летом клуб расстался с одним из своих самых перспективных молодых форвардов — обменял ограниченно свободного агента Павла Дорофеева в день проведения драфта.

Поводов для беспокойства хватает. Один из главных — вратарская линия, которая на протяжении сезона 2025/26 отличалась откровенной нестабильностью. Способен ли Картер Харт провести на столь же высоком уровне весь регулярный чемпионат, а не только отдельные отрезки плей-офф? И остался ли у Эдина Хилла запас прочности, чтобы вновь стать надежным первым номером?

Рано или поздно неопределенность на последнем рубеже может дать о себе знать.

Как «Вегасу» избежать регресса?

Всегда остается вероятность, что руководство клуба готовит очередную громкую сделку.

Причем речь вполне может идти о трансфере, которого сейчас никто не ожидает.

Не исключено и то, что «Вегас» попытается заполучить одну из главных звезд, уже выставленных на рынок обменов.

Тем более что у клуба наконец вновь появился запас драфт-пиков на будущее, а находить способы вписаться в потолок зарплат руководство «Голден Найтс» умеет едва ли не лучше всех в лиге.

Может ли «Вегас» включиться в борьбу за Коннора Хеллебайка?

Или вернуться к варианту с Диланом Ларкиным?

Когда речь идет об этой организации, исключать нельзя абсолютно ничего. С высокой долей вероятности нынешний состав команды будет заметно отличаться от того, который мы увидим в середине сезона или к дедлайну обменов в 2027 году. Возможно, именно такая встряска и потребуется «Вегасу», чтобы не сделать шаг назад.