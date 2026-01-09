6 января защитник Егор Замула стал игроком «Коламбуса». О нестандартном пути, который 25-летний россиянин выбрал для смены команды, а также о перспективах его выступления за «Блю Джекетс» — в материале LiveSport.Ru.

Путешествие из Пенсильвании в Огайо

В новогодние праздники неожиданно для отечественных любителей хоккея на первые полосы новостей попал защитник Егор Замула. 2 предыдущих сезона россиянин при Джоне Торторелле был игроком основного состава «Филадельфии», приняв участие в почти 80% матчей при среднем игровом времени больше 16 минут.

Но после того, как «лётчиков» возглавил Рик Токкет, хоккеист потерял место в составе: из 36 игр, проведенных командой к католическому Рождеству, он вышел на лёд лишь в 13 из них. Подобное положение дел намекало, что обмен 25-летнего защитника более, чем реален. Но то, что виток его карьеры станет настолько нетривиальным, мало кто ожидал.

Впервые Замулу поместили на драфт отказов еще 18 декабря. Но тогда никто из клубов его не забрал, поэтому «Филадельфия» отправила игрока в АХЛ. Агент Шуми Бабаев объяснил невостребованность своего клиента «немного неудачным моментом» — перед Рождеством — и уверил, что «в ближайшее время все будет нормально». Ситуация и в правду вскоре получила развитие, но уже без Бабаева. Интересы хоккеиста стал представлять Дэн Мильштейн.

20 декабря 2025 года Егор Замула обратился в наше агентство (Gold Star Hockey) с четкой и принципиальной целью — как можно быстрее найти возможность вернуться в НХЛ и продолжить карьеру на самом высоком уровне. Мы благодарны Егору за осознанное и взвешенное решение относительно своего профессионального будущего. Дэн Мильштейн агент Егора Замулы

Специалисты Gold Star Hockey действительно оказали помощь и организовали многоходовоку. Она началась с обмена, который в последний день 2025 года произвели «Филадельфия» и «Питтсбург» (причем друг с другом впервые с 2002 года). «Пингвинс», получив Замулу с контрактом до лета 2026 г. и кэпхитом 1,7 млн долларов, отдали «Флайерс» 24-летнего канадского нападающего Филипа Томаcино, который за год зарабатывает 1,75 млн долларов.

Филип Томаcино www.nhl.com

Как часто бывает в подобных ситуациях, «Питтсбург» отправил Замулу в фарм-клуб из АХЛ. Однако россиянин не явился в расположение «Уилкс-Бэрри». В связи с этим «пингвины» 4 января отстранили защитника, а через день выставили его на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В этот момент многие недоумевали от странного отношения хоккеиста к работе и посчитали, что продолжить карьеру в НХЛ ему будет тяжело. Телеграм-каналы тоже подогревали ситуацию, распространяя инсайд, что Замула может вернуться в КХЛ, где права на него принадлежат нижегородскому «Торпедо».

Однако Егор, который с 17 лет играет в Северной Америке, на самом деле таких планов не имел. Сразу после расставания с «Питтсбургом» Замула договорился с «Коламбусом». Стороны заключили контракт на срок до конца текущего сезона с зарплатой 1 млн долларов.

Не совпадение, а закономерность

Новый агент россиянина Дэн Мильштейн использовал ту же схему, которую в ноябре опробовал с нападающим «Сент-Луиса» Александром Тексье: прохождение процедуры драфта отказов — неявка игрока в АХЛ — досрочное расторжение контракта. В результате 26-летний француз подписал контракт с «Монреалем» до конца текущего сезона, упав в зарплате с 2,1 до 1 млн долларов.

Дэн Мильштейн www.youtube.com

А первым подобное реализовал Джей Пи Бэрри, который представляет интересы нападающего Давида Кампфа. Чех после четырёх лет покинул «Торонто», где мог играть еще 1,5 года, получая за сезон 2,4 млн долларов, и подписал контракт с «Ванкувером» до лета 2026 года с кэпхитом 1,1 млн долларов.

Хоккеисты в их текущей форме с такими зарплатами не устраивали клубы НХЛ, поэтому в лучшем случае они бы путешествовали между лигами. А в этом, в свою очередь, не заинтересованы сами игроки. Поэтому ради получения постоянной игровой практики в лучшей лиге мира они решились вдвое урезать себе зарплату.

Это было взвешенное и зрелое решение профессионального спортсмена, который предпочел долгосрочную перспективу и возможность остаться в НХЛ краткосрочным финансовым соображениям. Дэн Мильштейн агент Егора Замулы

В этом случае команды не прочь сделать ставку не на молодых, а на опытных хоккеистов. Возможно, и прежние клубы были готовы продолжить сотрудничество с игроками на новых условиях. Но в НХЛ, в отличие от КХЛ, перезаключать контракты нельзя, поэтому приходится идти вот такими незатейливыми путями. Но что-то подсказывает, что в НХЛ долго это терпеть не будут и вскоре прикроют лазейку.

Сделка win-win

Если разобраться, то на бумаге все задействованные стороны остались в плюсе. «Филадельфия» Токкета не рассчитывала на Замулу, а вместо него за те же деньги получила Томаcино, который за 4,5 года набил в НХЛ неплохую статистику (95 очков (34+61) в 221 матче).

Рик Токкет www.nhl.com

«Питтсбург» проблем с соблюдением потолка зарплат не испытывал, поэтому минус 1,75 млн долларов в общей платежки роли не сыграл. А вот избавиться от одного игрока из-за «правила 50 контрактов», чтобы перед дедлайном иметь место для манёвра, «пингвинам» не помешало.

«Коламбус», который и так имеет наименее надежную оборону на Востоке (147 пропущенных шайб в 43 матчах), срочно нуждался в замене травмированных защитников Эрика Гудбрансона и Брендана Смита. А ради Замулы, который добавит команде габаритов и оборонительной мощи, «Блю Джекетс» выставили на драфт отказов 29-летнего канадского защитника Дайсона Майо.

Егор — подвижный защитник с хорошими физическими данными, отлично видит площадку и умеет очень эффективно перемещать шайбу. Мы рады, что он присоединится к нашему хоккейному клубу. Дон Уодделл генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс»

Так что в «Коламбусе» россиянин должен получить хороший шанс на место в основном составе. Пробиться в топ-4 будет тяжело, но рассчитывать на место в третьем звене можно. Так, кстати, и произошло в первой игре Замулы за новый коллектив: против «Вегаса» (3:5) он вышел в паре с Данте Фаббро и провёл на льду 11:12, очков не набрал, заработал полезность «-1».

Егору важно провести вторую половину сезона уверенно. С одной стороны, проявить себя в последней на данный момент команде Востока защитникам проблематично. С другой стороны, отставание «Коламбуса» не столь критичное и борьба за плей-офф продолжится. В такой ситуации игроку, которому в марте исполнится 26 лет, придётся доказывать, что он не просто для глубины и зарабатывать новый контракт.