В ходе восемнадцатой недели КХЛ «Амур» упустил несколько хороших возможностей уйти в отрыв от прямых конкурентов.

«Динамо» Москва — позади лидеров Запада

В условиях высокой турнирной плотности четыре поражения в шести матчах являются непозволительной роскошью. Но именно такой неудачный отрезок провело накануне московское «Динамо», которое ранее оформило семь победных результатов кряду.

В каждой проигранной встрече описываемого этапа команда Вячеслава Козлова пропускала не менее 4 голов. При этом только в одной игре из недавних пяти бело-голубые забросили больше 2 шайб.

В настоящий момент «Динамо» Москва сталкивается с проблемами организационного характера, которые, как правило, приводят к потере инициативы и вынуждают структурно подстраиваться под соперников.

«Динамо» проиграло ЦСКА VK

В таком игровом ключе подопечные Козлова провели единственный матч в ходе последней игровой недели. На выезде динамовцы потерпели крупное поражение от ЦСКА — 1:5.

Уже в стартовой двадцатиминутке гости устроились на две безответные шайбы: в составе армейцев отличились Кирилл Долженков и Прохор Полтапов — 2:0.

После перерыва Мак Холлоуэлл реализовал большинство, а тренер «Динамо» произвел замену Моторыгина на Подъяпольского. Тем не менее вратарская перестановка не повлияла на ситуацию: на 8-й минуте второго периода Тахир Мингачев довел разницу до разгромной — 4:0.

Вклиниться в крупный разрыв на 14-й минуте удалось Анселю Галимову, тогда как последняя шайба во встрече была зафиксирована на 18-й минуте третьего отрезка. За армейцев забил Денис Гурьянов.

Я уже боюсь этих пауз. С декабрьской паузы у нас начался спад. Игроки, которые были в сборной, приехали кто больным, кто в безобразном состоянии. Будем надеяться, что январская пауза нам поможет. Я не запрещаю играть в атаке, но требую, чтоб в обороне играли правильно. Вячеслав Козлов главный тренер «Динамо» Москва

После 41 игры «Динамо» Москва задержалось на 4-й позиции Западной конференции с 52 очками в активе. Между тем отставание от тройки лидеров на текущее время увеличилось до 5 баллов.

ЦСКА приблизился к топ-5

Другой столичный клуб проводит один из лучших отрезков за последние месяцы, если отталкиваться исключительно от темпа турнирных приобретений.

По игре к команде Игоря Никитина возникают вопросы, в том числе в плане стабильности и эффективности атакующих решений, но в четырех последних встречах ЦСКА одержал три победы и заработал 7 очков из 8 возможных.

В трех предыдущих матчах армейцы не пропускали больше гола. В каждой из этих встреч ворота ЦСКА защищал Дмитрий Гамзин, отражавший в среднем больше 28 бросков за игру.

В ходе последней соревновательной недели коллектив Никитина провел две игры. В первой случилась упомянутая выше домашняя победа над «Динамо» Москва — 5:1.

В стартовой игре 2026 года ЦСКА уступил «Локомотиву». Матч на столичном льду получился упорным и весьма скромным с точки зрения результативных действий, итогом которого стала серия буллитов — 1:2, бул.

ЦСКА уступил «Локомотиву» VK

Первый период прошел при попытках завладеть инициативой. Суммарно соперники нанесли 15 бросков в створ (8:7 в пользу ярославцев), а на 13-й минуте гости вышли вперед: Байрон Фрэз воспользовался своей возможностью в наступательной фазе.

Второй отрезок запомнился тремя удалениями «Локомотива» и 18 бросковыми шансами на двоих, тогда как в третьем счет сравнял Денис Зернов, забросив шайбу на 3-й минуте.

В серии буллитов в составе ЦСКА попытки провалили Виталий Абрамов и Денис Гурьянов. За «Локомотив», в свою очередь, отличились Александр Радулов и Артур Каюмов.

После 43 матчей в активе армейцев 48 очков, с которыми команда поднялась на 6-ю строку Западной конференции. От верхней пятерки коллектив Никитина отделяют 2 балла, тогда как разрыв между 7-м СКА и 8-м «Спартаком» составляет 1 турнирный пункт.

Безумие в Нижнем Новгороде

2026 год стартовал в Нижнем Новгороде с фейерверка заброшенных шайб, который организовало местное «Торпедо» в игре против «Спартака». Матч с 13 голами завершился победой команды Алексея Жамнова — 7:6.

До начала фестивальной встречи 4 января торпедовцы потерпели три поражения кряду, в том числе и в минувший вторник на льду «Локомотива». На «Арене-2000» все решил гол Максима Березкина на 8-й минуте третьего периода — 1:0.

Игра же со «Спартаком» в воскресенье раскрылась достаточно рано. Уже на 3-й минуте первого периода «Спартак» схлопотал два удаления, а на 4-й Василий Атанасов реализовал большинство.

Спустя 2 минуты подопечные Алексея Исакова забили вновь. На завершающем рубеже хозяйской атаки оказался Антон Сизов — 2:0.

После гола защитника «Торпедо» гости практически сразу предприняли успешную попытку сократить разрыв. Так, шайба Дмитрия Соловьева на 8-й минуте уменьшила разницу — 2:1.

Вернуться в игру по счету «Спартаку» удалось на 16-й минуте стараниями Даниила Орлова в формате «пять на четыре», но «Торпедо», использовав свое численное преимущество, вырвалось вперед на 20-й минуте. Голом отметился Егор Виноградов — 3:2.

Обмен результативными бросками продолжился и во втором периоде. Очередное во встрече большинство на 6-й минуте реализовал Данила Журавлев, а на 10-й минуте Орлов оформил дубль, также при численном превосходстве — 4:3.

Во второй раз по ходу встречи «Спартак» восстановил равенство на 12-й минуте. Еще одной формацией «лишнего» воспользовался Никита Коростелев.

Финальное слово во втором отрезке оказалось за «Торпедо». На 16-й минуте Максим Летунов забросил первую с 3 декабря шайбу. Автором результативного паса стал Сергей Гончарук — 5:4.

В третьем периоде москвичи в привычном ключе сравняли счет: на 11 минуте Люк Локхарт наказал «Торпедо» за дисциплинарный промах — 5:5.

Спустя минуту настойчивые нижегородцы забросили шестую шайбу. Дубль в большинстве оформил Василий Атанасов. Но и в этот раз преимущество оказалось краткосрочным, так как на 14-й минуте Нэйтан Тодд провел шестой гол за гостей — 6:6.

Бесповоротно преимуществом на флажке встречи завладела команда Жамнова: в формате «пять на четыре» Михаил Мальцев забросил шайбу на 18-й минуте.

Интересная игра для болельщиков, а для тренеров не очень. Ребята молодцы, старались играть до конца и заслужили победу. Соглашусь, что проблемы создали себе сами, получив много ненужных удалений. Алексей Жамнов главный тренер «Спартака»

По итогам единственной на неделе встречи «Спартак» расположился на 8-й строчке Западной конференции с 47 очками на счету. От 7-го СКА столичный клуб отстает ввиду дополнительной разницы, зато «Шанхайские Драконов» опережает на 8 турнирных баллов.

«Амур» потерял важные очки

В нижней половине Восточной конференции уровень борьбы достигает пика. «Амур», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Сибирь» проходят дистанцию вплотную. Из этой конфигурации на текущее время выпадает только «Адмирал».

При этом «Амур» в данной четверке остается лучшим по числу набранных очков, хотя предыдущую игровую неделю едва ли может внести себе в актив.

В конце ушедшего года команда Александра Андриевского потерпела поражение от «Сибири» на домашнем льду — 2:3, от.

Встреча на «Платинум Арене» началась со скучнейших нулей при 11 бросках в створ в сумме, и лишь в начале второго периода Антон Косолапов — главное открытие Новосибирска — вывел гостей вперед — 1:0.

Тремя минутами позже коллектив Ярослава Люзенкова удвоил разницу благодаря Даниилу Валитову на завершающем рубеже — 2:0.

В финальной трети матча «Амур» основательно взялся за попытки изменить ход борьбы. На 5-й минуте хабаровчане выстрелили дважды. Сперва голом отметился Ярослав Лихачев, а спустя 23 секунды — Никита Евсеев восстановил равенство, 2:2.

Психологический подъем тем временем не сыграл в пользу хозяев в остатке встречи. Овертайм на «Платинум Арене» дальневосточники начинали в меньшинстве и продержались всего 22 секунды. Автором победной для сибиряков шайбы стал Тэйлор Бек.

В начале 2026 года «Амур» заявился во Владивосток, где не сумел оказать достаточное сопротивление «Адмиралу», который до этого не побеждал на протяжении четырех матчей — 2:3.

«Амур» уступил «Адмиралу» VK

Битва принципиальных соперников началась с шайбы Кайла Олсона на 10-й минуте первого периода. Во втором отрезке — на 6-й минуте — приморцы удвоили перевес. Гол за хозяев провел Егор Петухов.

Уступая в две шайбы, «Амур» в очередной раз попытался проявить волевые качества, и на 14-й минуте Лихачев за счет индивидуальных действий сократил отставание — 2:1.

В середине третьего периода команда Андриевского отличилась во второй раз. Кирилл Слепец наказал хозяев за потерю концентрации.

Определяющим же в дерби стало удаление Олега Ли на 20-й минуте за подножку. «Адмиралу» потребовалось 20 секунд на реализацию «лишнего». Дубль в игре установил Олсон.

Думаю, игра понравилась зрителям, которых сегодня было много: понятно, новогодние праздники. Что касается самой игры, то считаю, что мы владели преимуществом, было много моментов, чтобы забить побольше шайб и, в принципе, довести игру до победы. К сожалению, реализация нас подвела сегодня. Ну и какой-то злой рок уже вторую игру подряд: случайное удаление перечёркивает все старания наших ребят. Александр Андриевский главный тренер «Амура»

После 42 матчей «Амур» по-прежнему занимает 7-е место в Восточной конференции с 39 очками на счету. На 1 пункт хабаровчане опережают 8-й «Салават Юлаев», на 2 — 9-й «Барыс» и 10-ю «Сибирь».