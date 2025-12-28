На семнадцатой в этом сезоне неделе КХЛ «Динамо» Минск опередило прямых конкурентов в гонке лидеров Запада, а на Востоке «Авангард» сокращает разрыв между «Металлургом» Мг.

«Барыс» вне топ-8

Сезонная траектория «Барыса» остается противоречивой: с одной стороны, казахстанцам больше не принадлежит роль безусловного андердога лиги, бьющего антирекорды, с другой — дистанция клуба из Астаны продиктована редкими победными всплесками на фоне затяжных серий поражений.

По своему потенциалу «Барыс» видится клубом, способным вести борьбу в верхней восьмерке или вблизи нее (актуально на текущее время), но проблемы с дисциплиной и характером, как правило, сводят на нет тактические решения тренерского штаба Михаила Кравца.

В настоящее время «Барыс» находится в числе трех худших команд Восточной конференции по пропущенным шайбам, а на отрезке в двенадцать матчей астанинцы потерпели девять поражений. При этом в восьми играх с отрицательным исходом команда Кравца осталась без набранных очков.

В рамках последнего игрового отрезка «Барыс» не побеждает на протяжении четырех матчей, тогда как на прошлой неделе было зафиксировано три поражения с двумя заброшенными шайбами в сумме.

Первую встречу в ходе 17-й недели «Барыс» провел дома против «Трактора», где имел ряд возможностей, чтобы избежать скромного по своему содержанию провала, но не воспользовался таковыми — 0:2.

Свои две шайбы челябинцы забросили в первом периоде: на 8-й минуте счет в матче открыл Михаил Горюнов-Рольгизер, а на 20-й Логан Дэйл удвоил преимущество, ставшее окончательным.

По ходу стартовой двадцатиминутки казахстанцы допустили четыре удаления, тогда как за весь игровой отрезок нанесли 30 бросков в створ, превзойдя по этому показателю «Трактор» (30:22).

«Барыс» дома проиграл «Трактору» VK

Во втором матче «Барыс» был разгромлен «Автомобилистом», которого неделями ранее выносил с аналогичным счетом в Екатеринбурге — 1:4.

На стартовом отрезке команда Михаила Кравца завладела инициативой: на 10-й минуте Джейк Масси забросил первую в этой игре шайбу.

Спустя 5 минут после пропущенного гола «Автомобилист» усилиями Александра Шарова сравнял счет, а еще через 4 минуты Никита Шашков обеспечил екатеринбуржцам преимущество — 2:1.

При минимальном лидерстве «Автомобилиста» переломным мог стать буллит на 3-й минуте второго периода, но свой шанс не использовал Мэйсон Морелли.

В середине отрезка — на 12-й минуте — Максим Тарасов забросил третью шайбу в составе гостей, а итоговый счет установил Рид Буше на 20-й минуте третьего периода броском в пустые.

Значимой в турнирном плане была домашняя встреча против «Амура» — одного из прямых конкурентов, сломить сопротивление которого подопечные Кравца не сумели — 1:4.

За три периода игры в Астане «Барыс» нанес 41 бросок в створ против 16 в исполнении дальневосточников, но только шайба Кирилла Панюкова на 20-й минуте второго периода при счете 0:3 стала следствием давления, оказываемого на гостей.

Первый гол в матче «Амур» забил на 10-й минуте первого периода: Кирилл Слепец ассистировал на Артема Шварева.

Во втором периоде по шайбе провели Александр Филатьев и Кирилл Ураков, а точку поставил Артур Гиздатуллин на 19-й минуте финального отрезка броском по пустым.

Вся домашняя серия выдалась парадоксальной. По результату — безобразие, плохая серия, неудовлетворительная. По созданным моментам, по работе ребят, по броскам, количеству голевых моментом мы, вроде, чемпионы. В хоккее всё решают голы. Претензии к нападающим, потому что за последние три встречи мы забросили всего три гола. Михаил Кравец главный тренер «Барыса»

После 41 игры «Барыс» переместился на 9-ю строку Восточной конференции с 34 очками на счету. От 8-го «Салавата Юлаева» астанинцы отстают на 3 турнирных балла, а снизу команду Кравца подпирает «Сибирь», разрыв между которой обусловлен дополнительными показателями.

«Авангард» в погоне за «Магниткой»

Если бы не спад в конце осеннего этапа регулярки — с 16 октября по 10 ноября случились шесть поражений в девяти матчах — «Авангард» уже заработал бы лучший показатель по набранным очкам в лиге.

Но и без сослагательного наклонения омичи показывают впечатляющие результаты на дистанции: входят в тройку сильнейших клубов КХЛ по результативности, являются лучшими на Востоке по пропущенным шайбам, а в турнирном ключе — стали главными преследователями «Металлурга» Мг и одними из претендентов на Кубок контингента.

На текущее время за плечами команды Ги Буше серия из пяти побед, в том числе и в трех встречах в рамках последней игровой недели.

В первом матче «Авангард» на домашнем льду взял верх над «Нефтехимиком» (4:3, от), в игре, которая, несмотря на 6 заброшенных шайб, началась с безголевого первого периода.

В начале второй двадцатиминутки омичи материализовали статистическое преимущество: на 2-й минуте шайбу забросил Наиль Якупов.

В середине второго отрезка «Нефтехимик» перехватил инициативу за счет голов Андрея Белозерова и Германа Точилкина — 2:1.

В третьем периоде градус борьбы не угас: на 6-й минуте Василий Пономарев восстановил равенство, тогда как на 17-й неуступчивые нижнекамцы провели голевую атаку, на острие которой оказался Точилкин — 3:2.

Спасти ничью в основное время «Авангарду» удалось на последней минуте: Николай Прохоркин принес Омску 1 балл.

В овертайме команды продержались чуть больше 3-х минут, после чего Пономарев вонзил победную шайбу.

Важнейшие 2 очка команда Ги Буше отвоевала в вязкой во всех смыслах игре против «Металлурга» — 2:1, бул.

«Авангард» обыграл «Металлург» Мг VK

Очередной матч на «Арене G-Drive» стартовал с нулей по итогам первого периода, тогда как в ходе вторых двадцати единственную шайбу за уральцев провел Люк Джонсон.

На раннем этапе третьей двадцатиминутки Николай Прохоркин установил ничейный результат, который перевел матч сперва в овертайм, а затем — в серию буллитов.

В рамках дуэли бросков соперники предприняли десять попыток на двоих. Свои шансы в составе омичей реализовали Константин Окулов и Николай Прохоркин.

Накал борьбы и неуступчивость на льду «Авангарда» в конце недели внезапно проявила «Лада», которую команда Ги Буше при всех проблемах по ходу встречи также обыграла в серии буллитов — 4:3, бул.

В очередной раз стартовая двадцатиминутка в Омске не принесла голевых действий, а во второй первыми в игре отличились тольяттинцы: Иван Савчик, вернувшийся в состав впервые в этом месяце, воспользовался своей возможностью.

На 17-й минуте второго периода команда Ги Буше счет сравняла. Поспособствовало этому большинство, которое реализовал Семен Чистяков.

В заключительном отрезке «Лада» не отпускала хозяев и забила вновь. Теперь формат «пять на четыре» своевременно подвернулся Артуру Тянулину — 2:1.

Двумя минутами позже — на 4-й третьего периода — Александр Волков выправил положение Омска, но очередная проблема дисциплинарного характера привела к пропущенной шайбе в меньшинстве: ее автором на 9-й минуте стал Андрей Алтыбармакян — 3:2.

Вытащить непростой матч сумел Эндрю Потуральски, который на 17-й минуте забросил с игры, а затем принес победный балл в серии буллитов.

После 38 матчей «Авангард» вышел на 2-е место в Восточной конференции с 55 очками на счету, сократив отставание от 1-го «Металлурга» Мг до 5 пунктов при равенстве проведенных встреч.

«Динамо» Минск вырвалось вперед

Интрига борьбы за плей-офф в Западной конференции, как кажется, разбилась о безуспешные попытки «Шанхайских Драконов» выйти из кризиса. Однако в контексте гонки лидеров ситуация выглядит более динамичной, чем на Востоке.

«Динамо» Минск, «Северсталь» и «Локомотив» в настоящее время располагаются над всеми остальными, а ниже к верхней тройке подбирается московское «Динамо».

В контексте борьбы за верхнюю строчку инициативу на 17-й игровой неделе вновь перехватила команда Дмитрия Квартальнова, который накануне провел тысячный матч в качестве тренера в КХЛ.

На текущий момент «Динамо» Минск принадлежит второй в лиге показатель по результативности и лучшая статистика игры в обороне, а Сэм Энас, Виталий Пинчук и Алекс Лимож входят в десятку сильнейших бомбардиров чемпионата. Во всех смыслах белорусы проводят прорывной сезон.

В первом матче на прошлой неделе «Динамо» Минск на домашнем льду проглотило и не заметило московское «Динамо» — 7:1.

Уже к 5-й минуте первого периода белорусы повели в две шайбы: Илья Усов и Виталий Пинчук обеспечили команде хороший запас.

Во втором периоде Энас и Егор Бориков довели разницу до крупной, но в середине отрезка новичок москвичей Семен Дер-Аргучинцев сократил отставание — 1:4.

На 17-й минуте второй трети Даниил Липский провел еще одну результативную атаку минчан, а шайбы Вадима Шипачева и Алекса Лиможа в третьем периоде утвердили крупную победу.

Совершенно противоположной по игровому содержанию оказалась игра против СКА, в которой коллектив Квартальнова устроился на разгромное поражение — 1:4.

«Динамо» Минск потерпело поражение от СКА VK

В первом периоде белорусы пропустили дважды: по голу за армейцев оформили Брендан Лайпсик и Матвей Поляков. На 8-й минуте второго периода Михаил Воробьев упрочил преимущество петербуржцев.

Отквитать одну шайбу «Динамо» Минск удалось в середине третьего отрезка: большинство реализовал Сэм Энас. Тем не менее оставшееся время хозяева потратили вхолостую, а за 50 секунд до сирены получили гол в пустые. Его автором оказался Воробьев.

В юбилейном матче Дмитрия Квартальнова «Динамо» Минск снова расправилось с московским «Динамо» — 5:3.

Очередная личная встреча началась с уверенного рывка белорусов. На 10-й минуте первого периода счет в матче открыл Вадим Шипачев, а на флажке игрового отрезка Никита Пышкайло увеличил разницу.

С шайбой Сэма Энаса на 14-й минуте второго периода исход встречи казался предопределенным, но на 15-й минуте Дилан Сикура сократил отставание.

В третьем периоде белорусы настойчиво хотели обеспечить комфортную разницу. На 5-й минуте подопечным Квартальнова удалось реализовать большинство. Автором дубля стал Энас — 4:1.

Московский коллектив со своей стороны пытался проявить настойчивость: на 8-й минуте Игорь Ожиганов забросил вторую шайбу за гостей — 2:4.

На 12-й минуте «Динамо» Минск вновь увеличило разрыв до крупного: на этот раз в завершающей фазе себя проявил Сергей Кузнецов.

Деморализованной команде Вячеслава Козлова хватило сил еще на одну голевую атаку за 7 секунд до финальной сирены. В формате «пять на четыре» шайбу забросил Сикура.

Хотел бы сказать спасибо всем, кто готовил этот праздник. В этом отношении «Динамо» Минск — лучший клуб, я это на себе испытал. Это серьёзная работа, на трибунах 15 тысяч человек — их не обманешь, они просто кайфуют от этой обстановки. И игроки молодцы, которые подарили им победу. Дмитрий Квартальнов главный тренер «Динамо» Минск

После 38 матчей «Динамо» Минск закрепилось на 1-м месте Западной конференции с 55 очками в активе. На 1 турнирный балл белорусы опережают «Северсталь» и «Локомотив», по отношению к которым имеют 2 и 3 встречи в запасе соответственно.