В рамках первой после паузы недели в КХЛ «Сибирь» сумела пододвинуться в борьбе за плей-офф, тогда как «Шанхайские Драконы» стремительно теряют свои позиции.

Крах «Драконов»

Одной из самых неудачливых команд последних недель — отталкиваясь от темпа турнирных потерь — являются «Шанхайские Драконы». Подопечные Жерара Галлана выпали из зоны плей-офф, а внутри клуба серьезные вопросы возникают к трудовой дисциплине и атмосфере как таковой.

На неделе в команде объявили о расставании с Райаном Спунером, в активе которого 20 очков (5+15) в 31 матче, а также подписали Кирилла Рассказова из «Сибири» в надежде выправить положение.

На отрезке в восемь матчей «Драконы» одержали всего одну победу, а новую игровую неделю открывают на фоне серии из трех поражений кряду.

Статистически шанхайцы на момент написания входят в тройку худших клубов Запада по заброшенным шайбам и вместе с тем формируют трио слабейших команд по игре в обороне.

Тем временем тренер коллектива, который еще в начале сезона считался амбициозным даже в условиях недостаточной кадровой глубины, подчеркивает, что ключевые проблемы продиктованы отношением отдельных лидеров к делу. В частности, Галлан регулярно ссылается на низкий темп и плохую самоотдачу на ледовой площадке.

На прошлой неделе «Шанхайские Драконы» провели две встречи. В рамках первой случилось крупное поражение в гостевом дерби против СКА — 1:4.

«Драконы» проиграли СКА — 1:4 VK

Встреча в «Ледовом» началась для «Драконов» многообещающе: на фоне игрового преимущества в первом периоде гости забили гол на 19-й минуте. Отличился Ник Меркли.

Скромная по событийности и опасным моментам вторая двадцатиминутка подарила одно результативное действие: с передачи Гримальди шайбу забросил Николай Голдобин — 1:1.

В третьем отрезке «Шанхай» заработал четыре удаления до 10-й минуты, одним из которых воспользовался Сергей Плотников — 2:1. На флажке периода точный бросок Голдобина и шайба Джозефа Бландизи в пустые установили окончательный результат.

Во второй встрече «Драконы» на домашней площадке принимали «Ладу», сломить сопротивление которой также не сумели — 2:4.

В первой двадцатиминутке в составе тольяттинцев отличился Иван Романов, но во втором периоде подопечные Галлана переломили ход: на 3-й минуте Борна Рендулич реализовал «лишнего», а на 17-й Ник Меркли вывел петербуржцев вперед — 2:1.

За минуту до второго перерыва оборона «Шанхайских Драконов» вновь дала сбой, в результате чего Алекс Коттон восстановил равенство — 2:2.

Слабая по исполнению третья двадцатиминутка обернулась нулевой реализацией при 13 бросках в створ и пропущенными шайбами от Андрея Алтыбармакяна на 14-й минуте и Райли Савчука за секунду до финальной сирены.

После 35 матчей «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в Западной конференции с 36 очками на балансе и на 4 пункта отстают от 8-го ЦСКА.

Перфоманс лидера Востока

«Металлург» Мг остается лидером чемпионата по набранным очкам и заброшенным шайбам, да и в сущности производит впечатление уверенной во всех смыслах команды.

Коллектив Андрея Разина обладает широчайшей линией топ-исполнителей и, как правило, умело задействует тактическую вариативность в попытках добиваться контроля наряду с высокими показателями по голам.

В девяти предыдущих встречах «Магнитка» добилась семи побед, тогда как с учетом хотя бы минимальных турнирных приобретений (1 очко) закончила восемь матчей на этом же отрезке. Между тем в рамках четырех последних встреч с победным результатом уральцы забрасывали не менее 5 шайб.

На последней игровой неделе «Металлург» Мг провел два гостевых матча. В первом лидер Востока сокрушил «Сочи» — 6:1.

Основные задачи, возложенные на эту встречу, магнитогорцы решили в первом периоде. С 9-й по 18-ю минуты гости отличились четырежды: по шайбе провели Федоров, Петунин, Нечаев и Барак.

Во второй двадцатиминутке «Металлург» реализовал большинство: гол в формате «пять на четыре» забил Руслан Исхаков.

В заключительной трети результативным действием отметился Евгений Кузнецов, а за минуту до финальной сирены Сергей Попов размочил мертвую разницу.

«Магнитка» разбила «Сочи» (6:1) VK

Второй матч прошел при относительной жесткости и установил высокий порог заброшенных шайб. Так, в игре на территории «Трактора» команда Разина добилась еще одной победы — 7:4.

Сумасшедшее уральское дерби в Челябинске началось с двух подряд удалений «Магнитки», одним из которых воспользовался Семен Дер-Аргучинцев на 8-й минуте первого периода.

Ближе к завершению двадцатиминутки Барак установил ничейный результат — 1:1.

Во втором периоде «Металлург» Мг вышел на пиковую продуктивность и нарушил игровую структуру «Трактора», забросив четыре шайбы.

На 2-й минуте отличился Егор Яковлев, а после гола Андрея Никонова результативные баллы в составе «Магнитки» набрали Сергей Толчинский, Дмитрий Силантьев и Валерий Орехов — 5:2.

В третьем периоде «Трактор» предпринял попытку вернуться в игру. Но на шайбу Михаила Григоренко на 4-й минуте точным попаданием ответил Силантьев, реализовавший на 13-й минуте большинство.

На 16-й минуте в составе челябинцев забил Виталий Кравцов, а Роман Канцеров шайбой в пустые установил окончательный результат.

Что пожелал бы Евгению Корешкову? Пожелаю Женьке успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик как тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе» как главный тренер, был зрелищным. Андрей Разин главный тренер «Металлурга»

С 57 очками после 36 матчей, «Металлург» Мг закрепился на 1-м месте Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов опережая «Ак Барс» — основного на текущее время конкурента, по отношению к которому имеет три игры в запасе.

«Сибирь» рвется в плей-офф

В какой-то момент «Сибирь» была худшей командой чемпионата по потерянным баллам, а вероятность включения в гонку у верхней восьмерки была близка к нулю, если учесть уровень игры и глубину состава на дистанции.

Тем не менее в условиях второй по ходу сезона смены тренера, возвращения Тэйлора Бека и формы Антона Косолапова, который, перейдя из ВХЛ, успел набрать 13 очков в 7 матчах (7+6) сибиряки в последние недели демонстрирует признаки готовности вернуться в борьбу.

На дистанции в шесть матчей команда Ярослава Люзенкова утвердила четыре победных результата, а в пяти встречах на этом же отрезке набирала очки.

Предыдущую неделю «Сибирь» начала с сенсации игрового дня — победы над «Авангардом» на домашней арене со счетом 4:2.

Встреча в Новосибирске складывалась не по плану хозяев: дисциплинарные проблемы привели к пропущенной шайбе в меньшинстве на 8-й минуте первого периода. Голевую атаку в составе омичей завершил Эндрю Потуральски.

На флажке двадцатиминутки — за 30 секунд до перерыва — Семен Кошелев вернул сибиряков в игру.

На старте второго периода новый ценный актив «Сибири» — Антон Косолапов — реализовал большинство и позволил хозяевам повести в счете, тогда как Кошелев на 13-й минуте удвоил преимущество — 3:1.

За минуту до очередного перерыва Константин Окулов сократил отставание, но в условиях скромного по содержанию третьего отрезка команде Люзенкова не составило труда сберечь минимальную разницу, которая была удвоена Косолаповым за секунду до финальной сирены броском в пустые.

Во второй на неделе встрече «Сибирь» проиграла «Адмиралу» — 2:3, который заявился в Новосибирск без Леонида Тамбиева, ушедшего в отставку до паузы в чемпионате.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» VK

В матче при домашних трибунах сибиряки вышли вперед на 4-й минуте: Косолапов завершил атаку, расчерченную Неколенко и Кошелевым — 1:0.

Относительно быстро — за 10 минут — владивостокцы сумели не только восстановить равенство, но и качнуть ход игры в свою пользу. Так, первую шайбу за гостей провел Даниил Гутик, а Дмитрий Завгородний позволил состояться камбэку 2:1.

Во втором периоде у «Адмирала» ушло 4 минуты, чтобы отличиться третий раз. Шайбу в большинстве забросил Степан Старков.

При попытках нарастить давление команда Люзенкова ответила единственным голом: на 12-й минуте третьего периода сократить отставание удалось Михаилу Орлову.

Безуспешная встреча с «Адмиралом» сменилась на очередной локальный успех в игре против другой дальневосточной команды — «Амура», 3:2.

После относительно затяжной раскачки «Сибирь» провела первую результативную атаку на 19-й минуте первого периода. Счет в матче открыл Вячеслав Лещенко.

Во втором периоде новосибирцы дважды реализовали большинство: на 9-й минуте это сделал Егор Аланов, а на 11-й — Косолапов. Так, команда Люзенкова довела преимущество до крупного, но на 17-й минуте прозевала результативную атаку, которую завершил Ярослав Лихачев — 3:1.

В третьем отрезке Алекс Гальченюк на 7-й минуте возродил интригу, но сибиряки показали непреклонность и за 17 секунд до финальной сирены сняли все вопросы: очередное попадание в пустые оформил Косолапов.

Благодарен команде, что они после проигранного матча собрались, вышли с другим настроем, забили хорошие голы, постарались сыграть без удалений. Ярослав Люзенков и. о. главного тренера «Сибири»

К текущему времени «Сибирь» занимает 11-е место в Восточной конференции с 30 очками на счету, но вместе с тем сократила разрыв между кубковой группой до 4 баллов.

«Нефтехимик»: хорошие результаты при плохой игре

По своему содержанию «Нефтехимик» проводит великолепный сезон. Команда расположена вблизи топов Востока и местами демонстрирует яркий хоккей, умело подстраиваясь под конкретный стиль и навыки соперников.

На момент завершения 16-й игровой недели команда Игоря Гришина занимает 5-е место с 37 очками на счету. От 6-го «Трактора» нижнекамцы дистанцировались на 2 пункта, хотя от топ-4 отстали на 6.

В общих чертах «Нефтехимик» выдает отрезок выше ожиданий, но по результатам последнего времени к команде могут возникать вопросы.

В десяти предыдущих встречах «Нефтехимик» устроился на семь поражений, при этом в двух недавних матчах команда проиграла с разницей в 3 шайбы.

Кроме того, по забитым голам нижнекамцы имеют второй худший показатель среди клубов основной восьмерки Востока, а по пропущенным — имеют четвертое отрицательное значение, уступая лишь «Трактору», «Сибири» и «Барысу».

На прошлой неделе «Нефтехимик» дважды сыграл дома. В первом матче подопечные Гришина не справились с «Торпедо» — 2:5.

«Нефтехимик» был разгромлен «Торпедо» VK

В игре против нижегородцев «Нефтехимик» вышел вперед на 4-й минуте первого периода: шайбу за хозяев провел Никита Артамонов. Во втором периоде хозяева преимущество увеличили: на 12-й минуте отличился Александр Дергачев.

После второго гола «Нефтехимик» вжался вглубь защиты и в дальнейшем был нацелен на сохранение достигнутого.

За два периода команда Гришина — во втором и третьем — нанесла всего 8 бросков в створ, а первую пропущенную шайбу получила на 19-й минуте второго отрезка: ее автором стал Владимир Ткачев.

В финальной трети торпедовцы нарастили натиск и реализовали 4 броска из 20. В интервале с 8-й по 15-ю минуты по голу забили Силаев, Сизов, Фирстов и Конюшков.

Не менее провальной оказалась встреча с «Авангардом» — 0:3, в которой судьба победителя была определена в первом периоде.

В стартовые двадцать «Нефтехимик» вместил все пропущенные шайбы: в составе омичей отличились Артем Блажиевский, Николай Прохоркин и Константин Окулов.

Нижнекамцы за три периода нанесли 34 броска в створ, но вместе с тем получили 26 минут штрафного времени. Так, команда Гришина проиграла «Авангарду» в двух встречах из трех в нынешнем сезоне.