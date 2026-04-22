21 апреля пресс-служба московского «Динамо» объявила о назначении на пост главного тренера Леонида Тамбиева. LiveSport.Ru рассказывает о закулисных играх бело-голубых, в которых проигравшим оказался Роман Ротенберг.

Всё шло по плану Ротенберга, но…

Московское «Динамо», даже завершив свое выступление в чемпионате, продолжает оставаться одним из главных новостных хедлайнеров сезона. Все началось еще в августе, когда бело-голубые ради соблюдения потолка зарплат подписали Никиту Гусева на пробный контракт. В ноябре пришло время для «встряски» команды, ради чего в отставку отправили Алексея Кудашова, который за полгода до этого вывел «Динамо» в полуфинал.

Его преемником назначили Вячеслава Козлова, который главным тренером последний раз работал 6 лет назад, а на уровне КХЛ — вообще никогда. Под его руководством динамовцы выступили волнообразно. Сначала была 7-матчевая победная серия. Затем наступил неудачный отрезок из 11 поражений в 14 матчах. В итоге бело-голубые завершили регулярный чемпионат на 7-м месте, что стало худшим результатом с 2018 г. Ну а в плей-офф «Динамо» ждало полное фиаско — 0:4 от минских одноклубников.

Мало кто верил, что Козлов получит второй шанс. Хотя президент клуба Виктор Воронин на итоговой пресс-конференции сохранил интригу.

Сейчас у нас нет решений по замене Вячеслава Козлова, но окончательное решение будут принимать акционеры. Мы только что с Вячеславом Анатольевичем обсуждали его предложения по формированию команды, будем докладывать это акционерам. Виктор Воронин президент ХК «Динамо» Москва

В это время во всех хоккейных телеграм-каналах активно разгонялась одна тема — новым главным тренером «Динамо» станет Роман Ротенберг. В принципе такое развитие событий читалось еще прошлым летом, когда менеджер после ухода из СКА вошел в совет директоров московского клуба и занял должность заместителя генерального директора по резерву.

Сам Роман Борисович будто уже видел себя на тренерском мостике бело-голубых. Да и именитые эксперты и ветераны называли 45-летнего специалиста лучшим выбором для «Динамо». Всё же в это сложно не поверить, когда близкие к клубу журналисты сообщают, что кандидатура Ротенберга согласована на 99% и началась работа по формированию тренерского штаба (назывались имена Евгения Корешкова и Алексея Ковалева).

Я всегда готов работать, у меня есть желание работать. Нужно делать так, чтобы дети и игроки развивались. Уверен, все только начинается. Решение за акционерами. Роман Ротенберг член совета директоров ХК «Динамо» Москва

Однако инсайдеры, видимо, попали в тот самый 1%. Поговаривают, что Ротенберг проиграл борьбу за власть в клубе Воронину, в связи с чем совет директоров во вторник утвердил новым рулевым «Динамо» Леонида Тамбиева.

Тамбиев заслужил назначение в топ-клуб

Не то что слухов — никто даже предположить не мог, что динамовское руководство остановит свой выбор на латвийском тренере. Ведь он после увольнения из «Адмирала» получил работу в СКА — помощником Игоря Ларионова. Хотя тогда этот ход тоже выглядел странным.

Тамбиев не выглядел специалистом, готовым перейти из категории главных тренеров в группу ассистентов. Да и рабочий стиль хоккея, который он предпочитает ставить своим командам, разительно отличается от романтичной игры «Профессора». На этой основе рождались разговоры, что Тамбиева позвали в Петербург с прицелом заменить Ларионова. Однако Игорь Николаевич, несмотря на вылет СКА в первом раунде, сохранил свой пост. Для Леонида Григорьевича такое положение дел вряд ли бы устроило.

У нас была договоренность с Ларионовым, что если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнесся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня. Леонид Тамбиев главный тренер ХК «Динамо» Москва

55-летний специалист впервые получает в свое распоряжение команду топ-уровня. Краткосрочный опыт работы в СКА должен пойти на пользу — он изнутри познал, как работает крупная организация.

В последнее время именно Тамбиева называли главным претендентом на то, чтобы после работы с аутсайдерами и середняками КХЛ получить назначение в топ-клубе. Он может повторить путь Андрея Разина, который также прошел всю карьерную лестницу и, получив 3 года назад приглашение от «Металлурга», доказал свой профессионализм. Но и от неудач в этом деле никто не застрахован — например, Николай Заварухин, располагая всеми ресурсами в «Автомобилисте», за 5 лет не показал себя тренером для решения самых высоких задач.

Виктор Воронин говорил, что «Динамо» в следующем сезоне будет делать акцент на омоложение команды. И Тамбиев для этого выглядит хорошим вариантом, так как при нем в «Адмирале» раскрылось много молодых хоккеистов — Гутик, Старков, Серебряков, Бучельников и др.

Приглашение 55-летнего специалиста со стороны выглядит попыткой руководства «Динамо» вернуть свой 2012-й, когда команду возглавлял похожий по основным принципам работы Олег Знарок. Ему не нужны были большие звезды, поскольку ставил бело-голубым, как тогда говорили, рабоче-крестьянский хоккей, где во главу угла находились дисциплина и физика. В итоге такой подход привёл москвичей к двум Кубкам Гагарина.

В связи с этим почти наверняка из клуба уйдет Никита Гусев, которого СМИ отправляют в «Шанхай». Кроме того, по информации журналистов, от продолжения карьеры в «Динамо» категорически отказались Кирилл Адамчук и Артём Ильенко, а Максим Моторыгин горит желанием отправиться в Северную Америку. Одним словом, бело-голубых ждет настоящая перестройка: 5-летняя эпоха Кудашова-Козлова подошла к концу.

Решение «Динамо» как эффект бабочки

Кудашов уже нашел работу в «Автомобилисте», а что будет с Козловым непонятно. Логичным выглядит воссоединение с Алексеем Николаевичем в Екатеринбурге. Но непонятно, как на их отношения сказалась ноябрьская рокировка в «Динамо». Возможно, между ними пробежала черная кошка.

Решение о формировании нового тренерского штаба «Динамо» примут в ближайшее время. За работу с защитниками, скорее всего, будет отвечать Юрий Бабенко, который вслед за Тамбиевым уйдет из СКА. А вот кто займется нападением — вопрос. Так что нельзя исключать вариант, что Тамбиев и Козлов договорятся о совместной работе. Хотя уже пошли разговоры о возможном приходе Вячеслава Анатольевича в штаб «Шанхая»

Здесь, кстати, не забудем про СКА. Получается, петербургский клуб сохранил Игоря Ларионова, но потерял сразу двух помощников. «Армейцам» придется компенсировать потери. И кандидатуру Козлова здесь тоже не стоит сбрасывать со счетов.

А что Ротенберг? Несмотря на оперативно появившуюся информацию, что тренера рассматривают и в минском «Динамо», и в «Тракторе», кажется, с возвращением в клубный хоккей ему снова придется подождать. Для этого, как минимум, есть формальные причины. Будет странно, если менеджер одного клуба займет пост главного тренера другого клуба. Есть, конечно, «Сочи», который этот факт не смутит, но бороться за выход в плей-офф (скорее всего, неудачно) Ротенберг вряд ли хочет.

Т. е. для продолжения тренерской карьеры в солидной организации Ротенбергу потребуется уйти из руководства «Динамо». В этом случае окажется, что предыдущий год работы над развитием динамовской академии «Красная Машина Юниор» прошел зря. Ну и самое главное — захочет ли реально кто-то по своему желанию пригласить Ротенберга на пост главного тренера? На этот счёт есть большие сомнения.

Так что ближайший сезон у Романа Борисовича пройдет в таком же режиме, как и нынешний: детско-юношеский хоккей и сборная «Россия 25», участвующая в декабрьском Кубке Первого канала. Эту аппаратную битву с «динамовскими генералами» Ротенберг проиграл, но переждать год-другой и дождаться подходящего момента для реванша он вполне может.