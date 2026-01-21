ESPN разбирается, как Премьер‑лига создала собственный трансферный пузырь, где топ‑клубы покупают игроков друг у друга по одинаковым ценникам.

В начале этого месяца нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо перешел в «Манчестер Сити» за первоначальные £62,5 млн. Все в этой сделке выглядело масштабно: огромная сумма, громкий трансфер и важный момент в карьере ганского форварда. И все же для многих внутри футбольного сообщества этот переход не показался чем-то по-настоящему выдающимся.

Вероятно, потому что мы к таким сделкам уже привыкли. Семеньо стал девятым игроком в нынешнем сезоне, который сменил один клуб Премьер-лиги на другой за сумму £50 млн и более.

Всего за несколько лет подобные трансферы превратились в обыденность, сформировав два негласных правила. Во-первых, именно такую цену клубы АПЛ теперь запрашивают за своих ведущих игроков. Во-вторых, команды, которые долгие годы избегали сделок с прямыми конкурентами, теперь без колебаний идут на сотрудничество в рамках многомиллионных переходов.

Летом 2024 года лишь три футболиста — Доминик Соланке, Педру Нету и Амаду Онана — перебрались в другой клуб Премьер-лиги за сумму не менее £50 млн. В текущем сезоне таких переходов уже девять, а совокупные трансферные расходы между клубами лиги впервые в истории превысили отметку в £1 млрд.

Это заметный сдвиг. Но возникает главный вопрос… почему так происходит?

Неважно — друг ты или враг: клубы АПЛ открыты для бизнеса

До сезона‑2018/19 внутри Премьер‑лиги заключалось немало сделок — пусть и не слишком дорогих. Затем последовал заметный спад, и активность росла лишь постепенно… вплоть до нынешнего сезона.

Бен Уайт globallookpress.com

До закрытия январского трансферного окна остается еще две недели, но уже сейчас число переходов между клубами АПЛ (39) превысило показатели любого сезона с 2018 года. Особенно поражает не только масштаб этой активности, но и то, с какой легкостью суммы в £50 млн и более переходят из рук в руки.

Разумеется, свою роль играет инфляция. Мир стал дороже, чем пять лет назад, и это неизбежно отражается на рынке. Однако, если поговорить с людьми внутри футбольной индустрии, удивление все равно никуда не исчезает.

Агент Алекс Левак, который в 2021 году вел переговоры по переходу защитника Бена Уайта из «Брайтона» в «Арсенал» за £50 млн, в разговоре с ESPN вспоминает, насколько необычной тогда казалась эта сумма.

Тот трансфер [Уайта] был чем-то особенным — особенно с учетом того, что речь шла о защитнике. Я тогда подумал: «£50 млн — вау. Это невероятное достижение для Бена и для меня». Но когда начинаешь копать глубже и видишь, что объем сделок на £50 млн и выше за пятилетний период практически повторился всего за один год, становится ясно: уровень трансферных сумм растет стремительно. Алекс Левак агент

И действительно: в период с 2020 по 2025 год между клубами Премьер-лиги было оформлено 13 трансферов стоимостью не менее £50 млн.

Большинство из них находились в диапазоне £50–60 млн, однако переходы Джека Грилиша в «Манчестер Сити» (£100 млн), Деклана Райса в «Арсенал» (£105 млн) и Мойсеса Кайседо в «Челси» (£115 млн) преодолели девятизначную отметку — и это еще без учета бонусов.

На этом фоне нынешние девять крупных сделок за один сезон выглядят особенно впечатляюще. И дело не только в суммах — иногда сам характер перехода шокировал.

«Ньюкасл» и «Ливерпуль», два участника Лиги чемпионов, оформили трансфер Александера Исака за £125 млн; «Ноттингем Форест» провел отличный сезон, вышел в Лигу Европы — и все же продал Антони Элангу в «Ньюкасл» за £55 млн; заклятые лондонские соперники «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», не сотрудничавшие между собой 15 лет, договорились о переходе Мохаммеда Кудуса за £55 млн.

Но самый яркий пример — «Челси», который без колебаний продал Нони Мадуэке в «Арсенал» за £48 млн плюс бонусы.

Всё дело в правилах прибыли и устойчивого развития (PSR)?

Раньше усиливать прямых конкурентов по лиге считалось почти табу, но бухгалтерии клубов сегодня уже не могут позволить себе такую избирательность.

Огромную роль здесь играет именно PSR. Исторически невозможно было представить, чтобы «Челси» так просто отправил игрока в «Арсенал», как в случае с Мадуэке. По крайней мере, это случалось куда реже. Но именно топ-клубы располагают деньгами, а значит, могут платить больше суммы. Алекс Левак агент

Нони Мадуэке globallookpress.com

По словам Левака, раньше клубы Премьер-лиги предпочитали продавать футболистов в другие европейские чемпионаты — даже если приходилось соглашаться на меньшую сумму. Сейчас же такая разница стала слишком ощутимой.

«Посмотрите, какие деньги сейчас платят в Италии или Испании, — добавляет он. — Это минус 20, 30, а то и 40 процентов по сравнению с тем, что можно получить от конкурента по Премьер-лиге».

Если говорить проще, в эпоху PSR клубы просто не могут позволить себе такие потери, когда каждая строка в отчетности и каждая прибыльная операция находятся под пристальным контролем. В результате изменилась и трансферная логика: теперь команды готовы рискнуть тем, что бывший игрок однажды обернется против них, если это означает более выгодную сделку.

Возможно, катализатором стала трансферная кампания «Манчестер Сити» летом 2022 года. До этого клубы АПЛ по-прежнему с осторожностью относились к сделкам между собой, а тень пандемии COVID-19, подорвавшей финансы футбола, еще ощущалась.

Однако в то окно «Сити» продал Рахима Стерлинга в «Челси» за £47,5 млн, а также Габриэла Жезуса (£45 млн) и Александра Зинченко (£30 млн) — в «Арсенал». Тогда это выглядело необычно и вполне могло стать отправной точкой для смены отношения по всей лиге.

Пусть английская элита и ушла в совершенно иную финансовую реальность по сравнению с остальной Европой, PSR все равно создает давление: клубам необходимо генерировать доход и держать баланс, а самый быстрый и простой способ сделать это — расстаться с качественным игроком.

Впрочем, PSR — далеко не единственная причина.

Почему «Челси» фактически поручает «Брайтону» свою селекцию

Последний ежегодный финансовый отчет УЕФА, посвященный сезону-2023/24 в европейском футболе, наглядно показал масштаб денежного разрыва. Совокупная выручка клубов Премьер-лиги составила £5,9 млрд (€7,1 млрд). Их ближайшие преследователи — Ла Лига (€3,7 млрд) и Бундеслига (€3,6 млрд) — остались далеко позади.

Мойсес Кайседо и Марк Кукурелья в «Брайтоне» globallookpress.com

The Guardian подсчитал, что типичный клуб из середины таблицы АПЛ зарабатывает на 60% больше, чем его аналог в Испании или Германии, и втрое больше, чем сопоставимая команда из Серии А.

Генеральный директор компании Analytics FC Алекс Стюарт, чья фирма консультирует по контрактам игроков, назначениям тренеров и трансферам, рассказал ESPN, что Премьер-лига сегодня настолько богата, что клубы предпочитают переплачивать за футболиста, уже доказавшего свою состоятельность на этом уровне.

Объем денег, доступных клубам АПЛ, делает оправданной переплату ради снижения рисков. Пять–десять лет назад умные клубы Премьер‑лиги могли фактически использовать команды из Лиги 1, Бундеслиги или Европы в целом как внешнюю селекционную службу. Алекс Стюарт генеральный директор компании Analytics FC

«Байер» из Леверкузена, «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Монако», «Ренн» и другие клубы долгое время служили идеальными селекционными полями для топ‑команд Англии — и со временем сформировались определенные закономерности, которым можно было доверять.

«Ты знал: если "Майнц" подписал французского центрального защитника, значит, он, скорее всего, очень хорош, — говорит Стюарт. — То же самое с "Айнтрахтом": у них выдающаяся история с нападающими».

Но эта картина изменилась. Теперь даже клубы Премьер-лиги из середины таблицы могут позволить себе покупать таких игроков. По мнению Стюарта, это сформировало новый уровень в пищевой цепочке: ведущие клубы Англии просто позволяют этому происходить, дают более скромным командам взять на себя риски адаптации игрока в новой стране, а затем платят премию за уже доказанный результат.

Теперь вместо того, чтобы через «РБ Лейпциг» или «Майнц» получать готового футболиста ты поручаешь эту работу «Борнмуту» или «Брайтону». Честно говоря, в этом есть логика. Для ряда больших клубов, особенно для «Манчестер Юнайтед», скаутская система «Брайтона» и «Борнмута» в любом случае заметно сильнее. Можно с уверенностью сказать, что «Борнмут» умеет подписывать центральных защитников — достаточно взглянуть на Илью Забарного (перешел в «ПСЖ за £54,5 млн) и Дина Хёйсена (»Реал Мадрид, £50 млн). Алекс Стюарт генеральный директор компании Analytics FC

И подтверждение — в цифрах. «Брайтон» заработал огромные деньги на трансферах Кайседо, Уайта, Жуана Педро, Марка Кукурельи и других.

«Борнмут» совершил прорыв благодаря трансферам Хёйсена, Забарного, Милоша Керкеза и Семеньо. А другие клубы тоже нашли свои ниши — например, «Брентфорд» практически не промахивается с выбором нападающих.

Лопнет ли этот пузырь?

Футбол по своей природе цикличен: тренды постоянно сменяют друг друга. Это касается тактики, схем, подходов к селекции — всего без исключения. Почти наверняка то же самое произойдет и с нынешней трансферной тенденцией.

Трансферы дороже £50 млн между клубами АПЛ в этом сезоне espn.com

График переходов между клубами Премьер-лиги за последние десять лет показывает три сезона активной торговли в период с 2015 по 2018 год, после чего последовал резкий и стремительный спад.

Почему так случилось? Возможно, уровень расходов сочли неустойчивым. Возможно, нехватка успешных примеров заставила клубы снова искать более выгодные варианты за пределами Англии.

И это не удивительно. Достаточно вспомнить, как «постарели» трансферы заключительного сезона того цикла — 2017/18. Обмен Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса оказался дорогостоящей катастрофой, как и переход Дэнни Дринкуотера в «Челси».

Переезды Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед» и Алекса Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуль» не принесли долгосрочного эффекта, а пребывание Ромелу Лукаку на «Олд Траффорд» завершилось спустя два непростых года.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Единственными однозначно успешными сделками между клубами АПЛ стоимостью £30 млн и выше в том сезоне стали переходы Кайла Уокера в «Манчестер Сити» и Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль».

Тревожит и то, что прошлогодние крупные покупки пока тоже не оправдывают вложений. Рано вешать ярлыки и называть их провалами, но немногие — если вообще кто-то — смогли соответствовать колоссальной цене, заплаченной за них.

Не исключено, что статус «проверенного в Премьер-лиге» игрока, за который сегодня готовы переплачивать, довольно быстро снова станет тем, чего клубы будут избегать.

Есть и естественный риск перегруза такими футболистами: они обходятся дорого не только при покупке, но и по зарплате. У «Челси» сразу 11 игроков основного состава были подписаны у клубов Премьер-лиги — краткосрочные риски сгладили очень (очень!) длинными контрактами.

В составе «Ньюкасла» таких игроков тоже одиннадцать, пусть и с меньшими суммами. Совпадение ли, что именно эти две команды в последние два сезона балансируют на грани допустимого по PSR?

Если эти трансферы окажутся успешными, тренд продолжится. Но стоит случиться нескольким громким провалам — и мы снова вернемся в 2018 год.