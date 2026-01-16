ESPN рассказывает о молодых игроках, которые уже сейчас способны принести пользу топ-клубам.

Ян Дьоманде (нападающий, 19 лет, «Лейпциг»)

Рыночная стоимость — 45 млн евро

Контракт до 2030 года

Дьоманде проводит первый сезон в «Лейпциге», однако уже сейчас очевидно, что он один из лучших молодых атакующих игроков в Европе. Неудивительно, что на него уже засматриваются клубы с большими бюджетами.

Прогресс Дьоманде, которого немецкий клуб выкупил у «Леганеса» за 20 миллионов евро, не может не впечатлять, особенно если учесть, что до переезда в Испанию он выступал за американскую студенческую команду.

Ян Дьоманде globallookpress.com

В «Лейпциге» его используют на обоих флангах, но главное оружие Дьоманде — это умение протаскивать мяч из широких зон. Он особенно эффективен при смещениях в центр, где резкая смена направления, отличный баланс, целеустремленность, молниеносный первый шаг и плотный контроль мяча делают его кошмаром для соперников. Эти качества отражаются в цифрах — 3.8 успешных обводок в среднем за 90 минут, причем большинство этих действий направлены на продвижение мяча и разрушение оборонительных построений соперника, а не просто для красоты.

Более того, его нацеленность на ворота регулярно помогает «Лейпцигу» проникать в опасные зоны. Показатель в 4.5 касания в штрафной соперника (за 90 минут) подчеркивает, как часто Дьоманде оказывается на позициях для создания моментов. В текущей кампании он забил уже семь мячей.

Хотя игра в обороне все еще требует доработки, масштаб его прогресса уже привлек настырное внимание крупнейших клубов, и, по слухам, в этой гонке участвует «Бавария». Сумма трансфера, скорее всего, будет крутиться в районе 80 млн евро.

Кастелло Люкеба (центральный защитник, 23 года, «Лейпциг»)

Рыночная стоимость — 45 млн евро

Контракт до 2029 года

Идеально подходящий для смелого, атакующего стиля «Лейпцига», Люкеба — это мобильный, проактивный левоногий центральный защитник. Француз заранее читает атаки соперника и обладает скоростью, необходимой для игры с высокой линией обороны. В одном из матчей Лиги чемпионов он совершил рывок на скорости 35.1 км/ч. Это критически важный компонент в системе, которая регулярно оставляет огромные пространства за спинами защитников, когда «Лейпциг» поднимает полузащиту и крайних защитников.

Кастелло Люкеба globallookpress.com

При владении мячом Люкеба явно не из тех, кто выбирает безопасные варианты. Он лидирует в Бундеслиге по продвигающим передачам (в среднем 11 каждые 90 минут) с впечатляющей точностью в 80%. Это говорит как о его стремлении двигать мяч вперед, так и о способности выходить из обороны под прессингом.

Именно поэтому «Лейпциг» обычно использует его как основного разыгрывающего из глубины, доверяя разбивать линии соперника, а не просто стерильно сохранять владение. Он также способен выполнять быстрые и точные диагональные переводы, находя рывки своих вингеров.

Напрашивается вопрос, почему же его до сих пор не забрал топ-клуб? Одним из объяснений может быть определенная слабость в игре на втором этаже — он выигрывает лишь около 40% верховых единоборств. Это наводит на мысль, что он не очень уверенно чувствует себя при подачах и стандартных положениях.

И все же, учитывая его скорость, умение читать игру, работу с мячом и доказанную способность играть в лиге с высокой интенсивностью, Дьоманде остается топ-лотом на рынке.

Исмаэль Сайбари (атакующий полузащитник, 24 года, ПСВ Эйндховен)

Рыночная стоимость — 32 млн евро

Контракт до 2029 года

Будучи ключевым исполнителем в атакующей структуре ПСВ, Сайбари оказал колоссальное влияние на игру команды в этом сезоне.

Вероятно, его фамилия звучала на множестве селекционных совещаний в преддверии трансферного окна. На счету 24-летнего марокканца девять мячей и четыре результативные передачи в 16 матчах Эредивизи, что делает его одним из самых продуктивных атакующих полузащитников лиги.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Сайбари играет преимущественно на позиции «восьмерки» или как «десятка» под нападающим, но при этом имеет возможность смещаться на фланги.

Также важно добавить, что он обладает навыками плеймейкера за пределами штрафной площади. Его показатель в 1.2 ключевых паса (за 90 минут) иллюстрирует, насколько хорошо он видит движение партнеров, а 0.55 xG (за 90 минут) — это впечатляющая цифра для выдвинутого полузащитника, даже в такой открытой лиге, как Эредивизи. Умение продвигать мяч также впечатляет: 4.2 прогрессивных прохода с мячом (за 90 минут) позволяют ПСВ взламывать оборонительные линии, а не просто стерильно катать мяч вдоль и поперек.

Но что делает Сайбари особенно интересным, так это его поздние рывки в штрафную. Его тайминг и завершение ударов с обеих ног вышли на новый уровень. Будучи физически крепким и высоким, его трудно оттеснить от мяча.

Очевидно, что он стал главным двигателем атак ПСВ в финальной трети поля.

Айюб Буадди (опорный полузащитник, 18 лет, «Лилль»)

Рыночная стоимость — 40 млн евро

Контракт до 2029 года

Несмотря на возраст, Буадди провел за «Лилль» уже 76 матчей. В основном его используют как опорного полузащитника, но его навыки позволяют играть и на позиции «восьмерки» (бокс-ту-бокс). Этому способствуют превосходное первое касание под давлением, постоянное сканирование поля, качественный дриблинг и диапазон передач, позволяющий как менять вектор атаки диагоналями, так и разрезать линии соперника пасами на ход. В любой из этих ролей способность тинейджера сохранять владение под прессингом и связывать игру говорит о том, что он будет топ-полузащитником.

Айюб Буадди globallookpress.com

Буадди также быстро и эффективно покрывает пространство, сочетая отличную ловкость на ограниченных участках с «мотором», позволяющим покрывать большие расстояния и перекрывать линии передач. Кроме того, он охотно вступает в единоборства, часто выдвигаясь вперед, чтобы выиграть подбор и погасить переходные фазы соперника.

Однако есть и обратная сторона: его агрессия иногда переходит границы. Перед Рождеством он получил красные карточки в двух матчах подряд — против «Гавра» и «Янг Бойз». Оба инцидента стали следствием чрезмерного рвения как можно раньше предотвратить опасность.

Хотя его профиль и возраст могут указывать на то, что ему подошел бы «клуб-трамплин» вроде «Брайтона», есть информация, что в его переходе заинтересован «Пари Сен-Жермен». Поэтому ругим грандам стоит действовать максимально быстро, если они хотят заполучить талантливого француза.

Сантьяго Кастро (нападающий, 21 год, «Болонья»)

Рыночная стоимость — 35 млн евро

Контракт до 2028 года

После прорывного сезона Кастро стал одной из важнейших фигур в атаке «Болоньи». Аргентинец завершил прошлый год с семью голами в Серии А, а в нынешнем сезоне забил уже пять мячей в 17 играх. Причем часто он отличался в самые напряженные и решающие моменты матчей.

Сантьяго Кастро globallookpress.com

Интересно, что Кастро отличается от технарей, которые обычно привлекают наибольшее внимание современных скаутов. Он скорее напоминает классическую южноамериканскую «девятку». Вместо завораживающего изящества его игра строится на прямолинейном напоре, высокой интенсивности и постоянной готовности бороться и «кошмарить» центральных защитников. Он играет на грани, агрессивно прессингует и постоянно ищет возможность вывести защитников из равновесия своим движением и силовой борьбой.

При владении мячом Кастро предлагает практичный и эффективный набор навыков, который, правда, еще требует доработки. Но у него поставленный удар с правой ноги, и он хорошо связывает игру благодаря ограниченному количеству касаний, особенно когда опускается в глубину.

Даже когда он не забивает, его работоспособность, прессинг, движение без мяча и умение открывать зоны для партнеров дают «Болонье» игрока, чья ценность выходит далеко за рамки сухой статистики.

Саму Агехова (нападающий, 21 год, «Порту»)

Рыночная стоимость — 50 млн евро

Контракт до 2029 года

Пожалуй, один из самых ярких центрфорвардов в европейском футболе прямо сейчас. Саму — это современная «девятка», чья игра строится не только на завершении атак, но и на физическом подавлении центральных защитников.

Саму Агехова globallookpress.com

Хотя его рост (193 см) намекает на роль классического «столба», куда интереснее то, как часто он конвертирует эти физические данные в стабильный объем ударов (в среднем 3.13 за 90 минут, с впечатляющей точностью в 60%). Более того, аналитические модели стабильно помещают его в число лидеров топ-лиг Европы по частоте и качеству ударов, подтверждением чему служат 46 голов в 70 матчах за «Порту».

Помимо хладнокровного завершения, игрок сборной Испании умеет прижимать линию обороны к воротам, уверенно идет на замыкание во вратарской и всегда предлагает команде прямой вариант выхода из обороны, когда позиционное нападение буксует.

В воздухе Агехова также представляет собой грозную силу, создавая преимущество при навесах и стандартах. Его отличная мобильность также отличает его от большинства классических «девяток»: он комфортно чувствует себя, смещаясь в полуфланги, продвигая мяч вперед и врываясь в свободные зоны, оставленные защитниками.

Хотя в его игре все еще есть элементы, требующие шлифовки, вклад испанца в созидание остается скромным по сравнению с активностью в штрафной, и он пока не является естественным игроком для игры между линиями. Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли просит его фокусироваться на сильных сторонах: напрягать центральных защитников и завершать позиционные атаки эффективными ударами.

Виктор Фрохольдт (центральный полузащитник, 19 лет, «Порту»)

Рыночная стоимость — 30 млн евро

Контракт до 2030 года

Фрохольдт перешел в «Порту» перед началом сезона из «Копенгагена» за 20 миллионов евро. Датчанин мгновенно адаптировался к требованиям новой лиги и новой обстановке.

Всего через 18 месяцев после своего прорыва в Дании 19-летний Фрохольдт с ходу вписался в требовательную, интенсивную полузащиту Фариоли и чувствует себя там как дома. Виктор отыграл без замен последние восемь матчей, что является четким сигналом того, насколько он важен для структуры команды.

Виктор Фрохольдт globallookpress.com

Главное качество Фрохольдта — его универсальность. Он может располагаться в основании двойной связки и диктовать темп, или врываться вперед как «восьмерка», или действовать выше как блуждающий атакующий полузащитник, не нарушая баланс вокруг себя. Для 19-летнего игрока его сочетание физической мощи, выносливости и тактического интеллекта выглядит крайне впечатляюще.

Фрохольдт участвует в единоборствах, отлично читает ритм игры и добавляет креатива при владении. Он находит отличные углы для передач: либо опускаясь глубже, чтобы начать атаку вертикальным пасом, либо врываясь вторым темпом в продвинутые зоны. При этом его плотный контроль мяча и хладнокровие под прессингом позволяют ему выбираться из перегруженных зон.

Однако, пожалуй, его самая отличительная черта — это то, как он использует дриблинг. Фрохольдт прорывается через центр поля с отличным балансом и прямолинейностью, регулярно проскальзывая мимо оппонентов (2.3 рывка за 90 минут — лучший показатель среди «восьмерок» в португальской Примейре). Скоростные проходы с мячом, подкрепленные эффективным дриблингом, объясняют, почему в его переходе заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и другие топ-клубы Англии.