От «МЮ»-1992 до «Барселоны»-1999: где играли лучшие тренеры современного футбола

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что тренеры — это особенная категория людей. Порой мы забываем, что наши главные тактики современного футбола когда-то сами выходили на поле в качестве игроков.

Хотя кажется, что совсем недавно такие тренеры, как Скотт Паркер или Микель Артета, блистали в Премьер-лиге в роли футболистов, болельщики могут меньше знать о карьерном пути Оливера Гласнера, Даниэля Фарке или Режиса Ле Бри, и наверняка многим любопытно узнать, на каком уровне они играли.

Конечно, далеко не каждый тренер добирался до футбольных вершин. На одного Пепа Гвардиолу, поднимающего Кубок чемпионов, приходится один Витор Перейра, который не блистал даже в низших дивизионах Португалии.

Но именно здесь рождаются будущие тренеры — будь то блестящие вечера европейского футбола или грязные газоны дворовых полей. За кулисами накапливаются знания, обмениваются идеями и формируются лидерские качества.

На самом деле, многие нынешние топ-тренеры и футбольные «технократы» когда-то делили одну раздевалку. Например, Микель Артета и Маурисио Почеттино пересекались в «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2001/02, а Славен Билич и Фрэнк Лэмпард играли бок о бок в «Вест Хэме» в середине 90-х.

В связи с этим мы задумались вот о чем: чьи раздевалки можно назвать настоящими «инкубаторами тренеров»? Команды прошлых лет, где собирались не один-два, а сразу три, четыре или даже пять будущих топ-специалистов, которые в то время обменивались мыслями и философиями?

«Барселона» 1998/99

Пеп Гвардиола (ныне главный тренер «Манчестер Сити»)

Луис Энрике (ныне — ПСЖ)

Филлип Коку (последнее место работы — «Витесс»)

Хави (последнее место работы — «Барселона»)

Франк де Бур (последнее место работы — «Аль-Джазира»)

Михаэл Рейзигер (сборная Нидерландов U21)

Абелардо Фернандес (последнее место — «Картахена», ранее — «Алавес», «Эспаньол»)

Маурисио Пеллегрино («Ланус», ранее — «Саутгемптон», «Валенсия», ассистент «Ливерпуля»)

Жозе Моуринью («Фенербахче»)*

Наше путешествие, разумеется, начинается на священном газоне «Камп Ноу» — месте, где взращивались не только выдающиеся футболисты, но и будущие великие тренеры.

Концепция тотального футбола была придумана в Нидерландах, но именно в Каталонии она обрела настоящее клубное господство.

Сначала это был Ринус Михелс, затем Йохан Кройф, а позже — Пеп Гвардиола со своей «тики-такой». Но между этими эпохами успеха был человек, который отвергал импровизацию и свободу концепции, предпочитая прагматичный и структурированный подход. Этим человеком был Луи ван Гал.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Во время своего первого прихода в «Барсу» ван Гал стал противоречивой фигурой — он открыто говорил о «столкновении культур». Но его тренерская аура явно передалась многим ученикам: целый ряд его подопечных впоследствии добились успеха на тренерском поприще.

Пеп Гвардиола, конечно, главная звезда этого списка — три победы в Лиге чемпионов и создание самых доминирующих клубных команд современности в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Луис Энрике также возглавлял «Барсу» и поднимал кубок Лиги чемпионов — в 2015-м с каталонцами, а в 2025-м с «Пари Сен-Жермен». Кроме того, он выигрывал массу национальных трофеев с этими клубами.

Хави Эрнандес тоже успел порулить «блауграной», но после ухода из клуба летом 2024-го, похоже, взял паузу в тренерской карьере.

Франк де Бур, напротив, разочаровал: неудачные отрезки в «Интере» и «Кристал Пэлас» (в общей сложности лишь 19 матчей) сменились расставанием с «Атлантой» в МЛС. Попытка восстановить репутацию на посту тренера сборной Нидерландов тоже завершилась провалом: команда проиграла Чехии в 1/8 финала Евро-2020.

Луис Энрике globallookpress.com

Михаэл Рейзигер теперь работает в системе сборной Нидерландов, возглавляя «молодежку», а Маурисио Пеллегрино, некогда тренировавший «Саутгемптон», вернулся в Аргентину, где руководит «Ланусом».

Мы также включили сюда и Жозе Моуринью, пусть он и не играл на профессиональном уровне. Но «Особенный» имел заметную роль в той раздевалке.

Абелардо Фернандес в последние годы испытывает трудности, но ранее успел потренировать «Эспаньол», «Алавес» и хихонский «Спортинг».

Альберт Селадес в сезоне-2019/20 возглавлял «Валенсию» после работы с юношескими сборными Испании.

Жаль, что ван Гал так и не выпустил всех этих будущих тренеров вместе, но был матч Кубка Испании против «Бенидорма», где из девяти перечисленных имен сразу семеро вышли в стартовом составе. В январе 1999 года на «Эстадио Мунисипаль Гильермо Амор» «Барса» победила 1:0: Вот как выглядел ее состав в том матче:

Состав «Барселоны» в 1999 году squawka.com

«Ювентус» 1996/97

Антонио Конте (ныне — «Наполи»)

Аттилио Ломбардо (последнее место работы — молодежная сборная Италии U20)

Чиро Феррара (последнее место работы — «Ухань»)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Паоло Монтеро (последнее место работы — «Ювентус Некст Джен»)

Зинедин Зидан (последнее место работы — «Реал» Мадрид)

Девяностые были волшебным временем для болельщиков Серии А. Чемпионат Италии тогда был центром мирового футбола, а «Golaccio» слетало с уст комментаторов, пока такие игроки, как Диего Марадона, Пол Гаскойн и Фаустино Асприлья, каждую неделю устраивали шоу.

Это была не совсем «гонка одного фаворита», как сегодня, но и тогда «Ювентус» выделялся на фоне остальных. Золотое десятилетие, когда на тренерской скамейке сменялись Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи и Карло Анчелотти, а на поле выходили Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги.

Антонио Конте globallookpress.com

Тем не менее, именно состав сезона-1996/97 можно назвать самым выдающимся. «Юве» тогда снова вышел в финал Лиги чемпионов (годом ранее они выиграли турнир), но уступил «Боруссии» Дортмунд, вдохновленной Полом Ламбертом и тем самым знаменитым «чипом» Ларса Риккена.

Это был один из великих европейских футбольных вечеров, и остается только восхищаться тренерским талантом Оттмара Хитцфельда, поскольку у «Старой синьоры» был просто феноменальный состав. В распоряжении Марчелло Липпи были Конте, Зидан и Дешам — три игрока, которые впоследствии определили современную футбольную эпоху и вошли в тренерский «Зал славы».

Зинедин Зидан globallookpress.com

В общей сложности на их счету: три победы в Лиге чемпионов, одна победа на чемпионате мира, титул Премьер-лиги, пять Скудетто, два титула Ла Лиги, чемпионство во Франции, а также ряд других национальных трофеев — Кубок Англии, Кубок французской лиги и прочие. Не самая скромная коллекция.

Помимо звездных имен, тот состав «Юве» включал и других будущих тренеров. Аттилио Ломбардо стал уважаемым ассистентом — работал в «Манчестер Сити», а позже в «Сампдории». Чиро Феррара возглавил «Ювентус» в сезоне-2009/10, а Паоло Монтеро тренировал в Аргентине, после чего исполнял обязанности главного тренера «Юве» и руководил «молодежкой» туринского клуба.

«Лацио» 1999/00

Алессандро Неста (последнее место работы — «Монца»)

Деян Станкович («Спартак» Москва)

Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид)

Матиас Алмейда («Севилья»)

Роберто Манчини (последнее место работы — сборная Саудовской Аравии)

Сержиу Консейсан (последнее место работы — «Милан»)

Симоне Индзаги («Аль-Хиляль»)

Мы уже вспомнили ван Гала в «Барсе», Липпи в «Юве», а теперь — Свен-Ёран Эрикссон. В конце 80-х и в 90-е швед заработал в Италии прочную репутацию, успешно тренируя «Рому» и «Фиорентину». А затем он оказался в «Лацио».

Хотя он уже работал в Вечном городе, именно в «Лацио» Эрикссон окончательно закрепился в статусе одного из ведущих тактиков мирового футбола. В его команде в сезоне-1999/00 был целый набор звезд мирового масштаба. Но главное — это разнообразие состава, которое и стало «смазкой механизма».

Диего Симеоне globallookpress.com

На одного боевого разрушителя вроде Диего Симеоне приходился тонкий плеймейкер Хуан Себастьян Верон. А если добавить в компанию Несту, Недведа и Станковича — становится ясно, почему тот «Лацио» выиграл Серию А, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.

Просто впечатляющая картина: Эрикссон, Симеоне и Манчини в одной раздевалке. Возможно, именно этим и объясняется успех последних двоих. В команде уживались разные идеи, стили и культуры.

Симеоне своей прагматикой преобразил «Атлетико», который уже целое десятилетие входит в элитную компанию. Манчини навсегда останется в памяти болельщиков благодаря первому в истории «Ман Сити» титулу Премьер-лиги. А также благодаря победе со сборной Италии на Евро-2020.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Симоне Индзаги тоже оставил след: вместе с «Интером» он выиграл два Кубка Италии, одно Скудетто и дважды доходил до финала Лиги чемпионов, прежде чем в 2025-м возглавил «Аль-Хиляль».

Неста успел поработать в Серии А с «Монцей», Сержиу Консейсан — в «Милане», а Матиас Алмейда прошел длинный путь до топ-уровня, тренируя «Сан-Хосе Эртквейкс» и АЕК, прежде чем оказался в «Севилье».

Сборная Аргентины 2001

Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид)

Маурисио Почеттино (США)

Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»)

Закройте глаза и представьте: 2001 год, сборная Аргентины играет с Венесуэлой в отборочном матче к чемпионату мира. Обычный вечер, ничего особенного.

На поле — Эрнан Креспо, Хавьер Дзанетти и блистающие своей элегантностью Хуан Верон. А рядом — Симеоне, носящийся по газону, словно разъяренный бык. В кадре появляется Почеттино, а чуть дальше — бывший нападающий «ПСЖ» Марсело Гальярдо.

Теперь переведем взгляд на тренерскую скамейку: этот взрывной коктейль из таланта и страсти ведет сам Марсело Бьелса.

Не зря его называют «одним из лучших тренеров мира» (по словам Почеттино) и «наставником, который научил меня всему» (по словам Симеоне). Эль Локо оставляет яркий след везде, где бы он ни работал: неудивительно, что трое его подопечных позже стали успешными тренерами.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Симеоне, как известно, превратил «Атлетико» в европейского гранда. Почеттино повторил подобное в «Тоттенхэме», доведя команду до финала Лиги чемпионов в 2019 году. А Гальярдо сотворил настоящую сенсацию в «Ривер Плейт», дважды выигрывая Кубок Либертадорес (2015, 2018). Для контекста: до его прихода клуб, входящий в «большую пятерку» Аргентины, завоевывал трофей лишь дважды за всю историю.

Неудивительно, что Гальярдо сегодня считается одним из самых востребованных тренеров планеты. Прямой путь из аргентинского футбола на тренерскую вершину — большая редкость, но его три награды «Лучший тренер года в Южной Америке» говорят сами за себя.

Через два года Бьелса работал с еще одним будущим стратегом. В 2003-м Лионель Скалони впервые надел футболку сборной. Карьера игрока у него получилась скромной (всего семь матчей за национальную команду), но в роли тренера он навсегда вписал свое имя в историю, приведя Аргентину к победе на ЧМ-2022 в Катаре.

«Челси» 1996/97

Стали тренерами: Роберто Ди Маттео, Джанфранко Дзола, Джоди Моррис, Стив Кларк, Марк Хьюз, Рууд Гуллит, Джанлука Виалли и Эдди Ньютон.

Шестеро из этого списка так или иначе работали тренерами или помощниками именно в «Челси». Сезон 1996/97 стал переломным для клуба: после ухода Гленна Ходдла в сборную Англии лондонскую команду возглавил Рууд Гуллит, который взял на себя роль играющего тренера.

Используя свои связи, нидерландец привел в Лондон целый десант звезд — Виалли, Ди Маттео, Дзолу и Лебёфа. И дебютный год под его руководством стал настоящим прорывом: «Челси» прервал 26-летнюю засуху без трофеев, выиграв Кубок Англии. В финале против «Мидлсбро» Ди Маттео забил уже на 43-й секунд — это был второй по скорости гол в истории финалов Кубка.

Дзола получил приз «Футболист года в Англии», команда обыгрывала «МЮ» и «Тоттенхэм», а для болельщиков это стало настоящим праздником после долгих лет без титулов.

В дальнейшем именно эта компания дала клубу нескольких знаковых тренеров. Ди Маттео, уже в роли менеджера, в 2012 году выиграл Лигу чемпионов. Его ассистент Эдди Ньютон позже возглавил «Трабзонспор» и выиграл Кубок Турции. Дзола работал помощником Маурицио Сарри, когда «Челси» взял Лигу Европы в 2019-м. Джоди Моррис был в штабе Фрэнка Лэмпарда, а Стив Кларк помогал Моуриньо в «золотые» годы начала 2000-х.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Виалли, сменивший Гуллита, выиграл Кубок обладателей кубков, Кубок Англии и Кубок лиги.

Марк Хьюз не тренировал «Челси», но сделал карьеру менеджера в «Блэкберне», «Манчестер Сити», «Фулхэме», «Стоке» и других клубах, а сейчас работает в Национальной лиге с «Карлайл Юнайтед».

«Кристал Пэлас» 1991/92

Стали тренерами: Гарет Саутгейт (Англия), Алан Пардью, Крис Коулмен.

Оставим грандов и Лигу чемпионов и перенесемся на «Селхерст Парк». Первый срок Стива Коппелла в «Кристал Пэлас» подарил нам раздевалку с огромным тренерским потенциалом — Саутгейт, Пардью и Коулмен тогда играли в одной команде.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

«Кристал Пэлас» занял 10-е место в Первом дивизионе, дошел до четвертьфинала Кубка лиги и полуфинала Кубка полноправных членов (да-да, был и такой турнир). А в атаке блистали молодой Иан Райт и Стэн Коллимор.

Саутгейт позже добился серьезных успехов в качестве тренера, но путь был непростым. Бывший наставник «Пэлас» Алан Смит советовал ему бросить футбол и стать «турагентом», потому что Гарет слишком вежливо жал руки соперникам после матчей. За аккуратную манеру речи его даже прозвали «Норд» — в честь телеведущего Дениса Нордена.

Тем не менее, именно это джентльменство стало отличительной чертой его стиля и в роли тренера сборной Англии. Пардью позже возглавил «Пэлас» и прославился своим танцем в финале Кубка Англии. Коулмен же привел сборную Уэльса к историческому полуфиналу Евро-2016.

«Манчестер Юнайтед» 1991/92

Стали тренерами: Стив Брюс («Блэкпул»), Марк Хьюз («Карлайл Юнайтед») и Майк Филан.

Сэр Алекс Фергюсон оставил колоссальное наследие своим игрокам. От МакЛиша в «Абердине» до Сульшера в «МЮ» — многие его подопечные в итоге стали тренерами.

В начале 90-х в раздевалке «Юнайтед» был целый штаб будущих наставников. Стив Брюс, защитник-бомбардир, который так и не получил вызова в сборную Англии, впитывал знания Фергюсона и позже успешно тренировал «Бирмингем» и «Уиган», а затем работал в «Ньюкасле» и «Вест Броме».

Марк Хьюз сегодня снова у руля, возглавляя «Брэдфорд». В Премьер-лиге он в последний раз работал с «Саутгемптоном» в 2018 году, но в свое время успел стать ключевой фигурой в начале эпохи «Манчестер Сити» при шейхе Мансуре.

Майк Филан сделал карьеру скорее как тренер, чем как игрок. Он долгие годы был правой рукой Фергюсона, потом попробовал себя в роли менеджера, а затем вернулся в штаб «МЮ», где помогал Сульшеру.

Сборная Англии 2006

Стали тренерами: Дэвид Джеймс, Фрэнк Лэмпард («Ковентри Сити»), Гари Невилл, Майкл Каррик, Сол Кэмпбелл, Стивен Джеррард и Уэйн Руни.

Еще одна команда Свена-Ёрана Эрикссона, откуда вышла целая россыпь будущих тренеров.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Из участников чемпионата мира-2006 сразу пять человек позже работали на уровне Чемпионшипа и выше. Сол Кэмпбелл тренировал в низших лигах, а Дэвид Джеймс возглавлял индийский «Керала Бластерс».

Больше всех на тренерском пути задержался Фрэнк Лэмпард: «Дерби Каунти», «Челси», «Эвертон», а теперь — «Ковентри Сити». Гари Невилл попробовал себя в «Валенсии», но быстро понял, что ему не подходит такая роль.

Все футбольные трансферы

Многие из той команды остались в футболе в роли тренеров. Джон Терри работает в академии «Челси», а Эшли Коул помогает в Футбольной ассоциации с молодежными сборными.