Футбол без границ: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке

Хавьер Тебас буквально настаивал: это произойдет. У президента Ла Лиги есть склонность к подобным вещам. Он — человек манифестаций. Скажи что-то достаточно громко и уверенно — и это станет реальностью. Его последняя попытка предсказать будущее?

Матч испанской Примеры пройдет в США. И пройдет он в Майами.

«Нам нужно найти подходящее место в календаре, но мы попытаемся провести матч в Майами, как уже пытались раньше. Это не будет целый тур, лишь один матч (в сезоне) — и всё», — сказал он в интервью The Athletic в августе 2024 года.

Эти слова вызвали бурную реакцию. Европейский футбол уже давно мечтает об играх за границей, поскольку коммерческий потенциал таких матчей огромен.

Товарищеские встречи в США уже стали привычным делом: на прошлой неделе «Борнмут» и «Эвертон» сыграли на стадионе MetLife в Нью-Джерси в рамках Premier League Summer Series.

Но официальный матч, где на кону — очки, долгое время казался фантастикой. И всё же Тебас настаивал: это возможно. Более того — место уже выбрано.

По сообщениям СМИ, матч планировался на декабрь, ближе к Рождеству. Однако разговоры постепенно сошли на нет. Стало ясно: логистика оказалась слишком поспешной, даже несмотря на политическое мастерство Тебаса. Но сам факт, что эту идею всерьез обсуждали, показывает: концепция, которую долгое время яростно отвергали различные стороны, становится всё ближе к реализации.

Юридические барьеры, долгое время препятствовавшие таким матчам, рушатся. Успех Клубного чемпионата мира — особенно в играх между ведущими европейскими клубами — стал дополнительным аргументом. На данном этапе кажется неизбежным: в США пройдёт официальный матч в рамках европейского сезона. Уже в ближайшем будущем. Это приведет в восторг американских фанатов и вызовет ярость у преданных болельщиков на родине клубов.

И, нравится это кому-то или нет, остановить этот процесс уже невозможно.

Заработок для клубов

Давайте скажем прямо. Проведение официального матча в США — это просто праздник для финансов клуба. Да, им не безразличны болельщики на родине. Да, они ценят свою глобальную аудиторию. Но если отбросить красивые слова, маркетинговые кампании и показушные публикации в соцсетях — в основе всего лежат деньги.

Хавьер Тебас globallookpress.com

Особенно активно выступает за это Ла Лига. И это логично. Тебас и руководство лиги не скрывали своей зависти (а иногда и откровенного презрения) к тому, как клубы АПЛ умеют зарабатывать. И в этом есть доля правды. Английская Премьер-лига — самая богатая в мире с огромным отрывом. Призовые, телеправа, спонсорские контракты — всё это позволяет даже середнякам АПЛ конкурировать по доходам с участниками Лиги чемпионов из Испании.

Одна из причин этого — более равномерное распределение доходов. В Премьер-лиге разница в базовых выплатах между лидерами и аутсайдерами гораздо меньше. Каждое место в турнирной таблице приносит около 4 миллионов долларов, а продажи телеправ по всему миру позволяют клубам оставаться на плаву, а иногда и процветать, даже если они борются за выживание. В Испании нет столь выгодных контрактов — и, соответственно, такой «страховочной подушки». В Германии дела с телеправами обстоят еще хуже.

Всё это вместе делает АПЛ почти вдвое более прибыльной, чем Ла Лига и Бундеслига вместе взятые. Германия, впрочем, вполне довольна своим положением: в Бундеслиге действует модель «50+1», обеспечивающая контроль болельщиков над клубами и финансовую стабильность.

А вот у Ла Лиги таких механизмов нет, и именно поэтому она постоянно ищет пути сократить отставание. Лига уже не раз пыталась провести матчи регулярного сезона в США, и особенно близка к этому была в 2018 и 2019 годах. Был и краткий «роман» с Ближним Востоком — Суперкубок Испании теперь стабильно проходит либо в Катаре, либо в Саудовской Аравии. Но настоящей мечтой всегда оставалась Америка.

Американские болельщики и их готовность платить

Существует масса доказательств того, что возможности для получения доходов — огромны. У Ла Лиги есть офис в Нью-Йорке, и она не раз демонстрировала — как через публичные мероприятия, так и через сделки с американскими СМИ — серьезные намерения добиться успеха в США. Цифры говорят сами за себя. Футбольные стадионы в крупнейших мегаполисах США собирают огромные толпы даже на товарищеских матчах.

MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде globallookpress.com

Так, например, Эль Класико, прошедшее на стадионе MetLife в июле 2024 года, было задержано на два часа из-за грозы, но почти 90 тысяч зрителей остались до конца, чтобы посмотреть довольно вялую игру, в которой участвовали в основном воспитанники академий и едва передвигавшийся Винисиус Жуниор. По данным СМИ, доход от этого матча составил 25 миллионов долларов — и это за обычный предсезонный товарищеский матч, не имеющий никакой турнирной значимости.

Одна из причин — дефицит. Вопреки распространенному мнению в Европе, американцы вполне способны искренне любить футбол. И они многократно доказывали, что готовы платить за него большие деньги. Европейцы часто смеются над тем, что американцы выкладывают сотни долларов за товарищеские игры под палящим солнцем в июле, но для них это зачастую единственный шанс увидеть свою любимую команду вживую.

Перед нами — капитализм в реальном времени: спрос и предложение, где ограниченное предложение продукта взвинчивает цены на него.

Клубный чемпионат мира и его (относительный) успех

Клубный чемпионат мира, прошедший в июньскую жару в США, подтвердил: у болельщиков есть интерес к серьезным матчам, даже если они не поклонники участвующих команд, при условии, что клубы и игроки представляют высокий уровень. Да, были нарекания на слабую посещаемость в групповом этапе. Но давайте честно: матч «Мамелоди Сандаунз» против «Ульсана», прошедший в Орландо в знойный день с погодными задержками — и не должен был собрать полный стадион. Уже сам факт, что на него пришли несколько тысяч человек, весьма показателен.

«Челси» перед финалом Клубного чемпионата мира globallookpress.com

Многие другие игры следовали тому же сценарию. Клубы с меньшим числом фанатов в США привлекали меньше зрителей, что вполне логично. И хотя болельщики из Южной Америки, Африки и Ближнего Востока активно поддерживали свои команды, на ранних стадиях турнира всё же оставалось немало пустых мест. Первый в истории КЧМ с участием 32 команд завершился со средней посещаемостью 39 557 человек.

Когда начались по-настоящему важные игры, посещаемость резко выросла. Четвертьфиналы и полуфиналы собрали в среднем 63 000 и 75 000 зрителей соответственно, а на финал между «ПСЖ» и «Челси» пришли более 81 000 человек. Хотя многие скептически относились к самому формату турнира и тому, что вообще значит быть «чемпионом мира» среди клубов, сомнений в зрительском интересе к решающим матчам уже не возникало.

Важно отметить, что сами клубы отнеслись к турниру серьезно. «Челси» и «ПСЖ» в частности выдали действительно зрелищный финал — настоящий футбольный спектакль, достойный любого большого события, с уровнем подготовки и тактики, превосходящим даже обычные матчи АПЛ. Да, возможно, этот трофей не имел привычного веса, но топ-клубы сыграли, и тысячи болельщиков заплатили, чтобы это увидеть.

MetLife Stadium во время финала Клубного чемпионата мира globallookpress.com

Ирония в том, что президент ФИФА и «крестный отец» Клубного чемпионата мира Джанни Инфантино ранее выступал против проведения национальных матчей за пределами своих стран.

В 2018 году он заявил: «Я бы предпочел посмотреть отличный матч МЛС в США, чем матч Ла Лиги. В футболе общий принцип таков: домашний матч играется дома, а не в другой стране».

Возможно, сам того не желая, он тогда выступил против собственных интересов.

Юридических препятствий больше нет

На протяжении многих лет все эти идеи оставались на уровне гипотез. Позиция ФИФА была однозначной: матчи регулярного сезона клубных чемпионатов должны проводиться исключительно в странах, к которым принадлежат лиги. И долгое время никто всерьез не бросал вызов этой доктрине. Пока в 2019 году дело не перешло в юридическую плоскость.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Компания Relevent Sports, занимавшаяся организацией предсезонных товарищеских матчей с участием клубов Ла Лиги, подала в суд на ФИФА и Федерацию футбола США (USSF), утверждая, что эти организации нарушили антимонопольное законодательство, сговорившись, чтобы запретить национальным лигам проводить официальные матчи за границей.

Затем последовало запутанное разбирательство: иски отклоняли, затем обжаловали, всё шло туда-сюда. Но в апреле 2025 года наступил серьезный прорыв.Relevent Sports урегулировала антимонопольный иск с USSF. Это произошло спустя год после того, как компания заключила мировое соглашение и с ФИФА, убрав организацию из числа ответчиков.

Условия соглашения остались конфиденциальными, однако ФИФА заявила, что создаст рабочую группу для пересмотра правил о том, где и при каких условиях могут проводиться внутренние матчи.

«Мы ценим сотрудничество Федерации футбола США в достижении этого соглашения. В конечном счете, у нас общая цель — развитие футбола в Америке. Мы с нетерпением ждем продолжения работы по поддержке клубов из Европы и всего мира, чтобы расширять охват и влияние футбола в США», — заявил гендиректор Relevent Дэнни Силлман в апреле.

Влияние на МЛС

Федерация футбола США старается не выражать публичную позицию по поводу проведения матчей европейских чемпионатов на американской земле.

В заявлении после урегулирования с Relevent они отмечали: «Мы рады закрыть этот вопрос и продолжим сосредотачиваться на развитии футбола, используя импульс, связанный с подготовкой к чемпионату мира в следующем году».

Лионель Месси globallookpress.com

Но вполне понятно, почему такие матчи могут восприниматься как угроза. Да, американские фанаты любят европейские клубы. Но и U. S.Soccer, и МЛС вкладывают немалые усилия в развитие национального первенства. И конкуренция за внимание зрителей внутри страны только растет.

Товарищеские матчи европейских клубов проводятся в разгар сезона МЛС. Клубный чемпионат мира включал три команды МЛС, что вызвало немало трудностей, особенно в вопросах распределения призовых. Матчи европейских чемпионатов в США могут обесценить продукт, который строит и продвигает МЛС.

Перед стартом сезона 2024 года комиссар МЛС Дон Гарбер заявил в интервью ограниченному числу СМИ: «Это сложный вопрос, который активно обсуждается и напрямую связан с процессом, который сейчас проходит в ФИФА. Очевидно, что всем нам нужно очень внимательно относиться к развитию рынка, чтобы каждый мог выиграть от этого. Я искренне уважаю тех, кто инвестирует в футбол, кто работает над его развитием, строит инфраструктуру, развивает игроков в рамках правил нашей федерации и конфедерации. Я люблю порядок».

Даже если Ла Лига клянется, что это будет один матч в год, вряд ли другие лиги будут просто наблюдать. АПЛ, Серия А, Бундеслига, а также Лига 1 обязательно рассмотрят коммерческие возможности.

Так, президент Серии А Эцио Симонелли подтвердил в начале 2025 года, что работает над организацией матчей чемпионата Италии в США. На мероприятии в Нью-Йорке он заявил: «Для нас это — определенно стратегическая цель. Конечно, для реализации проекта потребуется одобрение местной федерации, но мы в это верим и хотим быть первой лигой в Европе, которая это сделает».

Насколько это близко к реальности?

Клубный чемпионат мира, возможно, окончательно показал, что спрос существует. Юристы вроде бы разобрались с документами. Но препятствия всё еще есть. В первую очередь — это жесткое сопротивление европейских болельщиков, не желающих каких-либо изменений, связанных с их клубами. Они годами борются с попытками крупного бизнеса монетизировать футбол через зарубежные рынки, настаивая, что главное должно оставаться в Европе.

Впрочем, степень сопротивления зависит от страны. Например, болельщики Ла Лиги уже минувшим летом четко дали понять, что не собираются мириться с вывозом матчей: «Как организация болельщиков, мы решительно против проведения матчей национальных турниров за пределами Испании, будь то Суперкубок в Саудовской Аравии или Ла Лига в США… Правда в том, что мы устали от Тебаса и его попыток украсть у нас наш чемпионат».

«Реал» и «Барселона» ранее неоднократно встречались в США в рамках товарищеских матчей globallookpress.com

АПЛ тоже заигрывала с этой идеей в конце 2000-х: бизнесмен из Австралии Род Эддингтон предложил проведение 39-го тура — дополнительного матча Премьер-лиги, который проходил бы на нейтральных площадках за пределами Англии. Его идея заключалась в том, чтобы каждый клуб сыграл по еще одному матчу за рубежом, причем трансляции должна была вести Sky Sports, тогда еще принадлежавшая Руперту Мёрдоку.

Эта концепция вызвала интерес, но была быстро свернута из-за протестов болельщиков и скепсиса со стороны УЕФА. А в 2020 году попытка создания Европейской Суперлиги, в которую вошли 15 топ-клубов, также провалилась — снова из-за массовых протестов в Англии. Болельщики были возмущены тем, что лучшие команды Премьер-лиги могут регулярно играть важнейшие матчи вне страны.

Короче говоря, большинство фанатов ненавидят эту идею.

И остаются логистические сложности. Америка — очень большая страна и находится далеко от Европы. Футбольный календарь и так переполнен до предела. Перелет на матч Лиги чемпионов через пару часовых поясов — это одно. Перелет через океан — совсем другое. К тому же, стадионы в США и без того активно используются. Предложенная Тебасом дата проведения матча Ла Лиги в США совпадала с матчем НФЛ, о чем он, похоже, просто не подумал.

Все футбольные трансферы

Тем не менее, всё это — решаемые проблемы, особенно по сравнению с теми барьерами, которые стояли раньше. А теперь, когда есть интерес, деньги и прецедент в виде Клубного чемпионата мира, становится всё более очевидно: европейский футбол может выйти на глобальную арену.

Местные болельщики будут в ярости. Американские — в восторге. Клубы — в прибыли. А футбол снова окажется на пороге масштабных перемен.