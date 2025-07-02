Саудовская экспансия: победа «Аль-Хиляля» над «Ман Сити», возможно, открыла новую эру в мировом футболе

Маркос Леонардо вырвал с корнем угловой флажок и поднял его над головой в сторону черного неба Орландо.

Для «Аль-Хиляля», для всего саудовского футбола это был их олимпийский факел. Пламя, которое возвестило о долгожданном выходе на мировую арену. Момент, когда их «новые деньги» были внесены на главный стол еще одного вида спорта — в новом турнире, на котором отчетливо видны следы их страны.

Сенсационная победа над «Манчестер Сити» (4:3) в дополнительное время в 1/8 финала Клубного чемпионата мира (КЧМ) превратила куфии в носовые платки: всего в нескольких метрах от президента ФИФА Джанни Инфантино и председателя «Ман Сити» Халдуна Аль-Мубарака президент «Аль-Хиляля» Фахад бин Нафель закрыл лицо руками и разрыдался.

Маркос Леонардо globallookpress.com

Сразу после финального свистка, незадолго до полуночи по местному времени, он стоял у выхода с поля и обнимал каждого игрока и сотрудника, кто помог победителям Лиги чемпионов Азии-2021 одолеть самый успешный английский клуб последних 15 лет и пробиться в четвертьфинал, где их ждет встреча с бразильским «Флуминенсе».

Таких бурных празднований, как это, еще поискать — и это вполне соответствовало духу матча, в котором «Аль-Хиляль» в какой-то момент отказался возобновлять игру более двух минут, требуя, чтобы судья обратился к просмотру ВАР.

Когда многочисленные игроки и члены штаба наконец покинули поле, болельщики «Аль-Хиляля» словно ураган пронеслись по стадиону, скандируя: «Оле, оле, оле!». Кто-то размахивал флагами, кто-то сидел на чьих-то плечах, кто-то с восторгом хвастался футболкой «Манчестер Юнайтед».

Один саудовский журналист, не уставая, повторял всем вокруг, что эти 120 минут были лучше, чем его собственная свадьба. Его брат, который звонил из Эр-Рияда, чтобы разделить с ним этот момент, сказал, что сломал бы себе руку, если бы оказался рядом, потому что его объятия были бы чересчур крепкими.

Подобные сцены повторялись десятки раз — люди сидели на траве возле стадиона Camping World, визжали от счастья в телефон, делясь моментом, который, как они думали, никогда не случится.

Этот результат — в лучшем матче турнира на данный момент — превзошел все ожидания. Прошло всего два года с тех пор, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) получил контроль над четырьмя клубами местной Про-лиги, включая «Аль-Хиляль», и начал агрессивную охоту за лучшими футболистами мира.

«Аль-Хиляль» перед матчем с «Манчсестер Сити» globallookpress.com

Европейцев, перебравшихся в Саудовскую Аравию, часто обвиняют в том, что они выбрали деньги, а не карьеру. Но даже без двух своих лучших игроков — Александра Митровича и Салима аль-Давсари — «Аль-Хиляль» снова и снова разрывал «Манчестер Сити» на контратаках.

Это стало еще одним доказательством того, что нынешняя саудовская экспансия в футбол — совсем не то же самое, что китайский эксперимент десятилетней давности. Речь идет не просто о наборе дорогостоящих индивидуальностей: это сплоченная команда с четкой целью — поколебать европейскую гегемонию и утвердить саудовскую Про-лигу как прямого конкурента.

«Ну что, посмотрим теперь, будут ли нас критиковать после этой игры», — сказал полузащитник Сергей Милинкович-Савич, перешедший в клуб два года назад из «Лацио».

«Мы показали, что всё не так, как они думают. Лига — не такая, как о ней говорят. Многие представления о Саудовской Аравии просто не соответствуют действительности. Я там бегаю больше, чем бегал в Серии А», — добавил сербский футболист.

Но, может, это лишь один яркий матч, который не дает никакой реальной картины? Или действительно очередная веха в неизбежном восхождении саудовского футбола?

Если эта победа поможет легитимизировать лигу в глазах ведущих игроков, то, скорее всего, речь идет о втором предположении. Но оценивать это достижение можно через две призмы — и обе могут говорить о тектоническом сдвиге.

Первая — более простая: всего лишь насладиться радостью, которую эта победа принесла одной из самых поддерживаемых команд турнира. Некоторые европейцы полагают, будто до инвестиционного бума в Саудовской Аравии не существовало футбольной культуры, но это не так. Здесь и раньше любили футбол.

Калиду Кулибали и Яссин Буну globallookpress.com

«Я знаю, что у "Ан-Насра" есть Криштиану Роналду, но мы — самый крупный клуб в Саудовской Аравии. Примерно 40 процентов саудовцев болеют за нас», — рассказал генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада накануне исторической победы.

«Наши матчи на КЧМ стали громким событием в Саудовской Аравии. Все смотрят. И тысячи наших болельщиков приехали в США нас поддержать — как те, кто прилетел специально, так и живущие здесь саудовцы. На нашем матче в Нэшвилле против "Пачуки" было около 15 тысяч зрителей — и как минимум две трети из них поддерживали "Аль-Хиляль". Мы считаем, что тысячи болельщиков специально прилетели на турнир», — добавил Кальсада.

Посольство Саудовской Аравии в США бесплатно раздавало билеты перед игрой, и хотя обычно «Аль-Хиляль» субсидирует перелеты и проживание для болельщиков на таких матчах, этот турнир стал исключением.

Поэтому на стадионе не было организованной группы ультрас, но один сектор всё же оказался полностью захвачен фанатами «Аль-Хиляля», облаченными в королевский синий и размахивающими флагами весь матч. Другие болельщики с нижнего яруса стадиона перешли туда, чтобы создать более шумную и мощную поддержку, а один фанат «Сити» и вовсе вывернул свою майку наизнанку и начал подпевать.

Но гораздо более сложный вопрос — как эта победа может повлиять на геополитику и баланс сил в мировом футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поспешил назвать этот результат предвестником межконтинентального противостояния: «Определенно началась новая эра в футболе», — написал он в своих соцсетях.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Личная заинтересованность Инфантино в успехе КЧМ очевидна, но треугольник сил, лежащий в основе создания нового расширенного формата — ФИФА, медиаплатформа DAZN и государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF (чья аббревиатура была размещена по периметру стадиона на рекламных щитах) — добавляет несколько смысловых уровней.

Одной из ключевых черт президентства Инфантино стало активное привлечение инвестиций из США и Саудовской Аравии, в рамках его стратегии глобализации футбола и стремления довести годовой доход от спорта до полутриллиона долларов.

Именно в этих двух странах он видит наибольший инвестиционный потенциал: США стали принимающей стороной турнира, а Саудовская Аравия — финансовым донором, обеспечившим привлекательность нового формата для европейских клубов.

По сообщениям, PIF вложил около 1 миллиарда долларов в DAZN, благодаря чему весь турнир стал доступен для бесплатного просмотра, а ФИФА, в свою очередь, объявила о призовом фонде в размере 1 миллиарда долларов.

Для «Аль-Хиляля» этот турнир стал глобальной площадкой, к которой они так стремились. Два года назад, когда стартовала активная трансферная кампания и начался «переманивающий» найм сотрудников из топ-клубов Европы, КЧМа стал одной из главных тем обсуждения.

В апреле представители ФИФА побывали в Эр-Рияде в рамках тура с кубком КЧМ. К удивлению некоторых присутствующих, «Аль-Хиляль» всерьез рассматривал возможность выиграть турнир.

«Аль-Хиляль» забивает очередной гол в ворота «Манчестер Сити» globallookpress.com

Этот прорывной момент готовился годами. Еще в 2016 году правительство страны представило стратегию «Saudi Vision 2030» — проект по диверсификации экономики, укреплению туристического имиджа и превращению страны в центр мирового спорта. И сегодня они целенаправленно идут к проведению чемпионата мира 2034 года.

С тех пор Саудовская Аравия получила постоянную трассу для «Формулы-1», стала неофициальной столицей мирового бокса, запустила LIV Golf как конкурента PGA Tour, а в теннисе — учредила турнир Six Kings Slam и стала хозяином итогового турнира WTA. Все эти события часто вписываются в формат «сезона в Эр-Рияде» — бренд, запущенный в 2019 году для развития туризма. Но футбол — рынок куда более насыщенный и прибыльный.

Поэтому нужно было заявить о себе по-крупному — и это произошло в январе 2023 года, когда пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром».

Спустя полгода Министерство спорта Саудовской Аравии объявило, что PIF получил контроль над четырьмя клубами Про-лиги — «Аль-Ахли», «Аль-Иттихадом», «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Суммарно на трансферы было потрачено более 1 миллиарда долларов, а в страну перебрались такие звезды, как Карим Бензема, Неймар и Н'Голо Канте.

В том же году Саудовская Аравия принимала Клубный чемпионат мира-2023 (в финале «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:0), а также стала хозяйкой Суперкубков Италии и Испании.

Но главный трофей они получили, когда им было официально присуждено право проведения чемпионата мира 2034 года. Совет ФИФА решил внедрить принцип «ротации конфедераций», чтобы каждая из шести континентальных зон получила возможность принять турнир. Первоначально проведение ЧМ-2022 в Катаре означало, что Саудовская Аравия не сможет подать заявку до 2042 года. Однако так как ЧМ-2030 будет распределен между тремя конфедерациями, у Саудовской Аравии появилась возможность подать заявку — и никто ее не оспорил.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Фонд PIF владеет 75 процентами акций четырех клубов Про-лиги, а оставшиеся 25 принадлежат некоммерческому фонду «Аль-Хиляля», владельцем которого является один из самых богатых людей Саудовской Аравии — принц Аль-Валид бин Талал. В дальнейшем другие клубы тоже планируется перевести в частные руки, чтобы увеличить глубину и конкурентоспособность лиги.

Стремление Саудовской Аравии к глобальному влиянию неразрывно связано с ее инвестициями в спорт.

Такие организации, как Amnesty International, называют это «спортивной отмывкой» — использованием привлекательных и популярных спортивных мероприятий для отвлечения внимания от негативных действий и нарушений прав человека.

В 2019 году тогда еще будущий (а ныне бывший) президент США Джо Байден пообещал, что Саудовская Аравия станет «изгоем» после убийства журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, совершенного агентами саудовского правительства в консульстве в Стамбуле в 2018 году.

Однополые сексуальные отношения между мужчинами и женщинами по-прежнему запрещены в стране согласно ее трактовке шариата — и могут караться тюремным сроком или даже смертной казнью.

Несмотря на утверждение наследного принца Мухаммеда бин Салмана в 2022 году, что смертная казнь в Саудовской Аравии отменена (за исключением убийств) в рамках усилий по модернизации страны к 2030 году, в 2024 году было приведено в исполнение 330 смертных приговоров — и это рекорд за последние десятилетия.

В своем отчете по оценке заявок на проведение турнира ФИФА оценила уровень риска в области прав человека в Саудовской Аравии как «средний». Глава отдела по трудовым правам и спорту Amnesty International Стив Кокберн назвал этот отчет «поразительным обелением ужасающего послужного списка Саудовской Аравии в сфере прав человека».

После победы над «Сити» The Athletic спросил у болельщиков «Аль-Хиляля», согласны ли они с мнением критиков о том, что масштабные инвестиции в футбол — это попытка улучшить международный имидж страны.

«Это просто инвестиции», — говорит Абдулазиз, приехавший из Эр-Рияда, чтобы сопровождать команду на всем протяжении турнира.

Все футбольные трансферы

«Мы можем всё это продать уже на следующий день — какая же это отмывка? Любая страна имеет право инвестировать за рубежом. Это считается мягкой силой, и все государства так делали. Но когда это делает Саудовская Аравия — люди вдруг начинают применять двойные стандарты.

Когда в Великобритании увидели, как "Ньюкасл" начал побеждать после стольких лет, они поняли, что это хорошо для региона. Наконец-то Ближний Восток появляется в новостях не из-за чего-то плохого, а из-за чего-то хорошего. Людям приятно смотреть на нас», — добавил Абдулазиз.