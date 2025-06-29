Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой

Когда-тобыл футболистом, работавшим с одними из самых влиятельных тренеров современности.— каждый из них оставил на нем свой след и сформировал его футбольное мышление.

Но сильнее всего в памяти врезалась фраза легендарного Луиса Арагонеса, бывшего наставника «Атлетико» и сборной Испании: «Побеждать, побеждать и еще раз побеждать». Никаких громких лозунгов, никакой идеологии. Просто находить способ выигрывать — и делать это снова и снова.

«Это единственный путь в футболе», — говорил Филипе Луис в интервью FIFA.com в начале месяца. — «Я не считаю себя философом. Я практик. Не люблю ставить перед собой глобальные цели, кроме одной — выиграть следующий матч».

На тот момент «Фламенго» еще даже не стартовал на клубном чемпионате мира. Команда еще не обыграла «Эсперанс», еще не устроила футбольный урок «Челси» в Филадельфии, еще не выиграла группу D. Предложи тогда все это болельщикам — согласились бы, не задумываясь. Предложи самому Филипе — он бы отмахнулся: мол, рано заглядываешь вперед.

Именно такой подход приносит плоды вот уже восемь месяцев — столько он у руля первой команды «Фламенго». А работа эта — одна из самых непростых в Бразилии. У клуба самая большая и, возможно, самая требовательная фан-база в стране. Здесь не раз ломались и вылетали в трубу очень хорошие тренеры.

Филипе Луис сам вырос болельщиком «Фламенго». С 2019 по 2023 год он провел за команду 175 матчей, дважды выигрывал чемпионат Бразилии и дважды поднимал над головой Кубок Либертадорес. Но вместе с этим хорошо знал и обратную сторону — разочарование здесь никогда не бывает далеко.

Филипе Луис в матче Кубка Либертадорес globallookpress.com

Он прекрасно понимал, на что идет, и осознавал, что неудача может затмить все прежние успехи. И все же он рискнул. И пока делает так, что со стороны это кажется удивительно простым делом.

На поле он был левым защитником редкой элегантности и хладнокровия. Филипе Луис — неотъемлемая часть того самого «Атлетико» Диего Симеоне, который дважды уступал в финалах Лиги Чемпионов соседскому «Реалу». За сборную Бразилии он провел 44 матча, поехал на чемпионат мира-2018 и спустя год стал победителем Копа Америка.

Вне поля — нетипичный футболист и мечта любого журналиста. Вместо привычных разговоров о судьях он охотно обсуждал политику, культуру и мировые события. «Кино сформировало мою личность», — признавался он в интервью The Guardian в 2021 году. А в беседе с El Mundo еще в 2017-м рассуждал о каталонском сепаратизме, государственной собственности в футболе и даже о науке. «Я обожаю астрофизику. Мне важно понять, как устроен мир, даже если понимаю, что все понять нам не дано», — говорил он тогда.

И уже тогда он знал: станет тренером. Окончательно это желание оформилось в «Фламенго». Под руководством португальца Жорже Жезуша Филипе стал неформальным лидером, самостоятельно изучал соперников, анализировал действия партнеров. «Он постоянно сидел у себя в комнате, смотрел футбол и присылал нам видео с разборами», — вспоминал нападающий Габриел Барбоза в декабре.

После завершения карьеры в декабре 2023 года события развивались стремительно. Сначала Филипе возглавил команду U-17, затем быстро дорос до юношеской U-20, а уже в сентябре — после увольнения Тите, под руководством которого он когда-то играл за сборную Бразилии, — был назначен главным тренером первой команды.

Тите — главный тренер «Фламенго» с 2023 по 2024 год globallookpress.com

Команду он получил сильную, но слишком уж вежливую и пассивную в атакующей трети. С этим он мириться не собирался. «Я хочу, чтобы наша команда создавала соперникам проблемы», — сказал он на первой пресс-конференции. — «Фламенго обязан играть определенным образом: всегда давить, всегда атаковать. Это не обсуждается».

Филипе отлично знал команду — большинство игроков еще недавно были его партнерами. Перемены в первые недели были вроде бы незаметными, но оказались ключевыми: более высокий прессинг, резкий рост интенсивности, несколько позиционных корректировок, ставка на Барбозу и молодого фулбека Уэсли. Итог — уже через девять матчей при новом тренере «Фламенго» выиграл Кубок Бразилии.

Первое впечатление оказалось максимально положительным. «Он был невероятно готов к работе», — вспоминает Винисиус Бергантин, ассистент Филипе Луиса с сентября 2024-го по февраль 2025-го.

«Филипе — настоящий трудоголик, дотошный, неспокойный, всегда сосредоточен на деталях, всегда стремится копнуть глубже. Он объяснял игрокам не просто что мы делаем, но и почему — как это вписывается в его модель игры, как это поможет против следующего соперника. Все что он предлагал, имело смысл».

Эти слова полностью перекликаются с мнением Жозе Боту, который пришел во «Фламенго» на должность спортивного директора в декабре — и был впечатлен с первых минут.

«Я сразу увидел его уровень», — рассказывает Боту в интервью The Athletic. — «Первое, что бросилось в глаза — его трудолюбие. Он полностью посвящен работе, буквально живет ею 24/7. У него есть эта внутренняя потребность постоянно учиться, понимать, разбираться. И при этом — колоссальные тактические знания, что особенно поразительно для человека, который так недавно завершил карьеру игрока».

Филипе Луис globallookpress.com

На тренировках Филипе Луис максимально включен в процесс. Игроки чувствуют, что могут общаться с ним на равных. «Он не считает себя единственным носителем истины», — говорил вингер Майкл в январе. — «Он умеет слушать». С ним согласен и Бергантин: «Он командный. Для него важно раскрыть сильные стороны каждого игрока».

С 22 января по 9 апреля «Фламенго» выдал потрясающую серию из 16 матчей без поражений, одержав победу в 13 из них. Эта серия принесла команде титул чемпиона штата Рио. Более того, стиль игры вызвал у многих ассоциации с легендарным «Фламенго» 1980-х годов.

— «Такого футбола мы не видели много лет», — признался в интервью GloboEsporte Андраде, один из героев того самого «Фламенго», который обыграл «Ливерпуль» в Межконтинентальном кубке 1981 года. — «Они играют, как мы тогда: постоянно в чужой половине, постоянно стремятся навязать сопернику свою игру. Вот такую команду и хотят видеть болельщики Фламенго».

И не только болельщики «Фламенго». Когда в марте сборная Бразилии уволила Доривала Жуниора, многие сразу заговорили о Филипе Луисе как об идеальном кандидате.

— «Люди хотят снова видеть сборную Бразилии, которая играет по-бразильски. Так же, как наши болельщики хотели, чтобы "Фламенго" снова заиграл в своем стиле», — спокойно отметил президент клуба Луис Эдуарду Батиста. — «У меня нет ни малейших сомнений, что однажды он возглавит национальную команду. Но я знаю Филипе — и сильно удивлюсь, если он согласится на это сейчас».

Он и не согласился. И, как это часто бывает в футболе, за взлетом последовал спад. «Фламенго» провел два блеклых матча против аргентинского «Сентраль Кордоба» и оказался на грани вылета из Кубка Либертадорес уже на групповом этапе. Впервые Филипе Луису пришлось справляться с кризисом.

— «Вся эта турбулентность — она снаружи», — уверенно заявил Филипе Луис 10 мая. — «Внутри команда продолжает верить, работать, бороться, учиться, расти. Я абсолютно убежден в том, что делаю. Я по-настоящему верю в свою работу».

И результаты пошли вверх. «Фламенго» выцарапал две важные победы, чтобы пробиться в следующий раунд Кубка Либертадорес, а в чемпионате Бразилии стартовал мощно. Когда турнир приостановили из-за Клубного чемпионата мира, команда шла первой — пусть и за счет лучшей разницы мячей. «Фламенго» забил больше всех и пропустил меньше всех.

Филипе Луис и Диего Симеоне в мадридском «Атлетико» globallookpress.com

При этом их тренер, разумеется, не позволяет себе расслабиться. Симеоне — человек, которому Филипе первым написал после победы в Кубке Бразилии — остается его вечным ориентиром. Луис регулярно цитирует главную мантру аргентинца: «Матч за матчем». — «Я определяю себя как тренера без памяти», — сказал он на пресс-конференции в ноябре. — «Мне нравится все стирать и сразу переключаться на следующий вызов».

Групповой этап, та победа над «Челси»? Все это — в прошлом. Впереди — «Бавария» и еще один шанс проверить себя в дуэли с европейским гигантом. И все, кто хорошо знает Филипе Луиса, уверены: мир еще не раз услышит его имя на тренерской сцене.

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— «Он четко понимает, чего хочет», — говорит Жозе Боту. — «У меня нет ни малейших сомнений: очень скоро его будут считать одним из лучших тренеров мира».

Бергантин лишь слегка поправляет коллегу: «Думаю, он уже один из них».