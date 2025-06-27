Кто и почему может (или не может) выиграть КЧМ

Не буду врать: мне действительно нравится этот Клубный чемпионат мира. И это странно признать, учитывая, что практически все негативные отзывы о турнире — справедливы.

Стадионы действительно оказались слишком большими, из-за чего даже приличные по численности толпы выглядят жалко на этих гигантских аренах. А динамическое ценообразование — одна из бед современного бизнеса — в ряде случаев сыграло против организаторов.

Европейские команды могут одновременно жаловаться и на усталость, и на недостаток игровой практики: после изнурительного сезона они взяли паузу, а затем столкнулись с соперниками с других континентов, находящимися в разгаре сезона и в хорошей физической форме. Звезды вроде Усмана Дембеле из «Пари Сен-Жермен» и Килиана Мбаппе из «Реала» не участвуют в турнире. Погода — настоящая пытка, а решение проводить матчи с участием самых медийных европейских клубов в дневное время по местному времени — чтобы попасть в прайм-тайм в Европе — в таких городах, как Майами и Шарлотт, вызывает как минимум вопросы.

(И это еще не считая визита «Ювентуса» в Белый дом, обвинений в расизме со стороны Антонио Рюдигера и других проблем, которые отравляют почти любое занятие или сферу общества сегодня.)

Однако ржавчина, жара, размер стадионов, мировая геополитика — ни одно из этих обстоятельств не является виной южноамериканских команд, которые приехали на турнир с максимальной мотивацией. Или болельщиков, которые следуют за ними по этой знойной стране. Или звезд (Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», Лионель Месси из «Интер Майами», Майкл Олисе и Кингсли Коман из «Баварии», Рандаль Коло-Муани из «Ювентуса»), старых добрых ветеранов (Анхель Ди Мария и Николас Отаменди из «Бенфики», Маркос Акунья из «Ривер Плейт») или ярких, но менее известных игроков (Лукас Рибейро Коста из «Мамелоди Сандаунс», Оскар Устари из «Интер Майами», Александер Барбоса из «Ботафого»), которые уже успели заявить о себе.

Мы стали свидетелями того, как «ПСЖ» и «Челси» уступили соперникам из Южной Америки («Ботафого» и «Фламенго» соотвественно). Видели, как «Интер Майами» обыграл «Порту», который совсем недавно играл в плей-офф Лиги чемпионов.

Были и невероятные матчи вроде «Бавария» — «Бока Хуниорс», и сладкий футбольный хаос в заключительных матчах группы А: восемь голов во вторых таймах — три в матче «Интер Майами» — «Палмейрас» и пять в безумной ничьей 4:4 между «Аль-Ахли» и «Порту». Обе команды — и «Палмейрас», и «Интер Майами» — были на грани вылета, но в итоге прошли дальше. А ведь это только начало.

Ну а теперь давайте разберемся, что может помочь или помешать оставшимся участникам турнира поднять над головой странный золотой трофей Клубного чемпионата мира.

«Бавария» (Мюнхен)

Шансы на победу по версии Opta: 11,2%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Окленд Сити» (10:0), победа над «Бока Хуниорс» (2:1), поражение от «Бенфики» (0:1)

Соперник в 1/8 финала: «Фламенго» (29 июня, 23:00 мск, Майами)

Почему могут выиграть турнир. Они наносят удары по воротам при любом удобном случае. Независимо от тренера, независимо от сезона, «Бавария» всегда душит соперника. В прошлогодней Лиге чемпионов мюнхенцы заняли второе место по количеству ударов на владение и первое — по минимальному числу ударов, которые они позволяли по своим воротам. В Бундеслиге они были первыми по обоим показателям. Они буквально наклоняют поле в сторону чужих ворот: прессингуют сразу после потери, контролируют мяч рядом с чужой штрафной и держат его подальше от своей.

«Бавария» globallookpress.com

В этом турнире после трех матчей ситуация похожая: они четвертые по числу ударов на владение и первые по минимальному числу ударов, допускаемых по своим воротам. Да, отчасти это связано с тем, что они играли против самой слабой команды турнира — «Окленд Сити», здесь счет по ударам был 31:1. Но и в более осторожных и силовых матчах с «Бока Хуниорс» и «Бенфикой» они нанесли в два раза больше ударов и создали в три раза больше ожидаемых голов (xG). Против этих двух соперников они выполнили 351 передачу в финальной трети поля, в то время как сами допустили всего 48 таких передач.

В матче с «Бенфикой» тренер Венсан Компани попытался поберечь ключевых игроков в изнуряющей жаре — Гарри Кейн, Майкл Олисе, Джошуа Киммих и Джонатан Та вышли только на второй тайм. Это решение вышло боком: «Бавария» быстро пропустила, и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин сумел сохранить счет до финального свистка. Но когда основные игроки выходят с первых минут, «Бавария» играет всерьез.

Почему могут не выиграть. Пока нельзя с уверенностью сказать, что старые проблемы в защите решены. Вся эта игра с высоким риском и доминированием с мячом у «Баварии» обычно сопровождается моментами, когда защита дает сбой. Даже в шести ничьих и поражениях в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мюнхенцы по-прежнему доминировали по количеству ударов, но если смотреть только на удары высокого качества (с xG 0,2 и выше), то позволяли соперникам создавать столько же, сколько создавали сами.

Когда «Бока Хуниорс» сравнял счёт во втором тайме матча в Майами в прошлую пятницу, это случилось после контратаки, которая завершилась ударом с высоким качеством момента — 0,53 xG. Да, это был индивидуальный шедевр от Мигеля Мерентьеля, но именно такие голы «Бавария» чаще всего и пропускает.

«Бенфика»

Шансы на победу по версии Opta: 4,7%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Бока Хуниорс» (2:2), победа над «Окленд Сити» (6:0), победа над «Баварией» (1:0)

Соперник в 1/8 финала: «Челси» (28 июня, 23:00 мск, Шарлотт)

Почему могут выиграть турнир. Анхель Ди Мария и Николас Отаменди словно повернули время вспять. Точнее сказать, продолжают это делать. Эти два матерых 37-летних ветерана провели почти три полных матча на групповом этапе (пропустили лишь 16 минут). Ди Мария забил три гола (делит первое место в турнире), а также лидирует в команде по числу созданных моментов, ожидаемым голевым передачам, ударам по воротам и даже по общему количеству касаний мяча. Он неутомим. И, кстати, ему 37.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Отаменди, тем временем, полностью выключил Гарри Кейна на один тайм и стал одной из главных причин, почему «Бенфика» не пропускала уже 243 минуты подряд. Он первый в команде по числу оборонительных действий, выигрывает 81% единоборств и — внимание — также лидирует в команде по продвижению мяча.

Вратарь Анатолий Трубин тоже проводит блестящий турнир, а игроки вроде форварда Вангелиса Павлидиса и опорника Леандро Баррейру вносят важный вклад. Но в плей-офф эту старую и гордую команду ведут за собой два не менее гордых и возрастных лидера.

Почему могут не выиграть. Их результаты против по-настоящему сильных соперников оставляют желать лучшего. За последние 12 месяцев «Бенфика» провела 10 матчей против команд из топ-20 рейтинга по версии Opta. Шесть поражений, две ничьих и только две победы — причем одна из этих побед случилась во вторник, когда «Бавария» выставила не оптимальный состав (и все равно создала гораздо больше моментов). Только дважды в этих играх португальцы забивали больше одного мяча. Это команда, способная навязать борьбу и избежать разгрома, но рассчитывать, что она будет фаворитом дальше, вряд ли стоит.

«Боруссия» (Дортмунд)

Шансы на победупо версии Opta: 5,3%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Флуминенсе» (0:0), победа над «Мамелоди Сандаунс» (4:3), победа над «Ульсан Хёндэ» (1:0)

Соперник в 1/8 финала: «Монтеррей» (1 июля, 4:00 мск, Атланта)

Почему могут выиграть турнир. «Боруссия» набирает форму по ходу турнира. После того, как в феврале команду возглавил Нико Ковач, «Дортмунд» фактически стал второй по силе командой Бундеслиги: они хорошо прессинговали, играли высоко и могли как контратаковать, так и создавать моменты через позиционные атаки. Но на турнире в США они пока что не делают ничего из этого. В защите играют пассивно, а контратаки почти не используют — всего 8,7 попыток в среднем за игру, это 27-е место из 32 команд. К тому же Серу Гирасси, один из самых нестабильных нападающих в плане реализации, не в лучшей форме — у него всего один гол с ударов на 2,2 ожидаемого гола (xG).

Джоб Беллингем globallookpress.com

И все же они прошли групповой этап без поражений и заняли первое место. После ужасного матча в плане атаке против «Флуминенсе» они забили пять мячей и создали 5,1 xG в следующих двух играх.

Новичок Джоб Беллингем (один гол, одна передача) уже заметно влияет на игру в штрафной и рядом с ней. В матче с «Мамелоди» защита дала серьезную трещину, но в двух других играх сыграла надежно. Против «Ульсана» «Боруссия» имела перевес в ожидаемых голах на уровне +3,1 — полный контроль над игрой, хотя счет в итоге оказался скромнее, чем должен был быть. Похоже, они входят в ритм.

Почему могут не выиграть. Им еще предстоит набрать форму. Гирасси продолжает упускать моменты, оборона против «Мамелоди» выглядела тревожно. Ковач не смог позволить себе ротацию состава в матчах, проходивших в изнуряющую жару днем. Да, команда набрала нужные очки, Беллингем действительно впечатляет, но мы всё еще ждем, когда «Боруссия» начнет по-настоящему выглядеть как претендент на титул.

«Ботафого»

Шансы на победу по версии Opta: 0,5%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Сиэтл Саундерс» (2:1), победа над «ПСЖ» (1:0), поражение от «Атлетико» (0:1)

Соперник в 1/8 финала: «Палмейрас» (28 июня, 19:00 мск, Филадельфия)

Почему могут выиграть турнир. Они жертвуют собой ради результата. У «Ботафого» был тяжелый путь в 1/8 финала: они нанесли всего 23 удара, в то время как их соперники — 62. Владение мячом составило лишь 34,8% — никто другой с таким низким показателем не набирал даже одного очка в среднем за игру. А «Фого» стали первой командой, обыгравшей «ПСЖ» после того, как французы стали победителями Лиги чемпионов. И сделали это благодаря чистой самоотдаче.

«Ботафого» перед матчем против «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

«Ботафого» блокировал 36% ударов соперников (5-й показатель на турнире), и в 83% случаев соперники били по их воротам при наличии как минимум двух защитников между собой и голкипером (11-е место). У них 12,3 контратаки в среднем за матч (11-е место), и именно на контратаке они забили единственный гол в матче с «ПСЖ». Атака у команды довольно однообразная, но Игор Жезус предельно эффективен: он забил решающие голы в обеих победных играх, при этом удары в сумме «тянули» всего на 0,2 xG.

Свое преимущество над «ПСЖ» они удерживали 54 минуты без сбоев. А в матче с «Атлетико», зная, что можно не проиграть с разницей более чем в три мяча, они заставили испанцев потратить 87 минут на единственный гол. Это футбол с высоким уровнем самоотдачи и максимальной сложностью.

Почему могут не выиграть. Бог xG рано или поздно отвернется. Разница голов у «Ботафого» — «+1». Разница по ожидаемым голам — «–4,2». Они пропустили всего два мяча, хотя соперники создали моментов на 6,2 xG. Это вдохновенная и отчаянная игра, за которой приятно наблюдать, но нельзя рассчитывать на победу в четырёх матчах подряд, позволяя соперникам создавать столько моментов.

«Челси»

Шансы на победу по версии Opta: 10,9%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Лос-Анджелесом» (2:0), поражение от «Фламенго» (1:3), победа над «Эсперансом» (3:0)

Соперник в 1/8 финала: «Бенфика» (28 июня, 23:00 мск, Шарлотт)

Почему могут выиграть турнир. Глубина состава и контроль мяча. Тренеру Энцо Мареске не привыкать работать с раздутым составом, а на этом турнире, в условиях изматывающей жары, это даже плюс. Он уже задействовал 25 игроков, и только правый защитник Мало Гюсто провел больше 195 минут (звезда Коул Палмер сыграл всего 166). Несмотря на широкую ротацию, «Челси» выглядел хорошо практически в пяти из шести таймов. Да, они подсели под конец матча с «Фламенго», но затем уверенно прошли дальше.

Коул Палмер globallookpress.com

Кто бы ни выходил на поле, команда показывает высокий уровень владения мячом: шестое место по проценту владения (63,0%), шестое — по числу передач за владение (9,2), четвертое — по числу продвижений с мячом (90,3 за игру) и тоже четвертое — по числу зафиксированных офсайдов (3,0). При этом у них третье с конца число владений в среднем за матч (69). Против «Бенфики» им придется играть без дисквалифицированного Николаса Джексона, и это проблема, но в целом команда свежа и уверенно реализует свой стиль игры.

Почему могут не выиграть. Коул Палмер остыл, причем конкретно. А ошибки никуда не делись. Чтобы выиграть четыре матча плей-офф, нужно, чтобы твой лучший игрок был в форме. А Палмер пока что — полное разочарование: в двух матчах на турнире он вообще никак себя не проявил. Если копнуть глубже, то окажется, что с 20 января он сыграл 26 матчей за клуб и сборную, забил один гол и отдал пять результативных передач. Да, две из них пришлись на финал Лиги конференций против «Бетиса», но при этом он нанес 75 ударов по воротам (на 7,6 xG) и забил только один мяч. Это гораздо хуже, чем просто «спад формы».

К проблемам Палмера можно добавить и периодические провалы в защите, как это было в матче с «Фламенго» (и как бывало в АПЛ, когда команда позволяла соперникам создавать моменты в концовках игр). Всё это делает «Челси» довольно нестабильным претендентом.

«Фламенго»

Шансы на победупо версии Opta: 0,3%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Эсперансом» (2:0), победа над «Челси» (3:1), ничья с «Лос-Анджелесом» (1:1)

Соперник в 1/8 финала: «Бавария» (29 июня, 23:00 мск, Майами)

Почему могут выиграть турнир. Они наносят только качественные удары. До того как тренер Филипе Луис провел ротацию в последнем матче (после досрочного выхода из группы с первого места), «Фламенго» пропустил лишь один мяч в двух играх — и тот случился после серии странных рикошетов. При этом сами они нанесли семь ударов с xG 0,2 и выше и допустили всего один такой удар по своим воротам. Трудно проигрывать, когда все качественные моменты — твои.

Бразильские команды отлично выступают на этом турнире, а «Фламенго» — лучшая из них. Они играют с плотной и надежной обороной, как и большинство южноамериканских клубов на КЧМ, но при этом не полагаются на резкие контратаки — их стиль основан на спокойном, выверенном владении мячом. Темп игры они намеренно замедляют, терпеливо выжидая момент, чтобы создать по-настоящему качественный шанс.

Жоржиньо globallookpress.com

Лео Перейра возглавляет надежную оборону, Джорджиан Де Арраскаэта (девять голов и четыре передачи в девяти матчах бразильской Серии A) и Гонсало Плата (две голевые в матче с «Челси») делают атаку команды разнообразной, а экс-звезда «Челси» и «Арсенала» Жоржиньо связывает между собой защиту и нападение.

Почему могут не выиграть. Медленный темп не работает, если приходится отыгрываться. Да, в матче с «Челси» они сумели отыграться с 0:1 и разгромить соперника, но в плей-офф им предстоит встречаться с всё более сильными соперниками — и, скорее всего, снова придется отыгрываться. А это куда сложнее, если весь твой стиль построен на терпении и контроле. В матчах чемпионата Бразилии в этом сезоне у них почти не было стрессовых ситуаций. Мы просто не знаем, насколько хорош у них «план Б».

«Флуминенсе»

Шансы на победу по версии Opta: 0,4%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Боруссией» (0:0), победа над «Ульсан Хёндэ» (4:2), ничья с «Мамелоди Сандаунс» (0:0)

Соперник в 1/8 финала: «Интер» (1 июля, 22:00 мск, Шарлотт)

Почему могут выиграть турнир. Они отдают все силы ради защиты своих ворот. В чемпионате Бразилии «Флу» не создает много опасных моментов, но обороняется организованно и качественно: они четвертые по числу ударов, допускаемых на одно владение, и третьи по количеству опасных ударов, допущенных с xG 0,2 и выше.

Джон Ариас globallookpress.com

На КЧМ всё примерно так же: они почти не создают супер-шансов, но оборона при этом почти не допускает сбоев. «Боруссия» и «Мамелоди Сандаунс» забили по четыре гола в других матчах группы, но против «Флуминенсе» обе команды остались без голов и набрали вместе лишь 0,9 xG. Даже 40-летний Тиаго Силва по-прежнему способен организовать отличную оборону.

«Флу» — пятые по числу перехватов передач (10,0 за игру) и шестые по проценту выигранных единоборств (54,5%). Они не отсиживаются, а вступают в борьбу и выгрызают мяч. А в атаке их вытягивает правый вингер Джон Ариас — у него гол и результативная передача, он лидер команды по числу созданных моментов (8), ожидаемым ассистам (0,7), ударам (9), касаниям мяча (228), продвижениям с мячом (26), заработанным фолам (9) и попыткам обыгрыша один в один (15). «Флуминенсе» может и не играет в самый зрелищный футбол на этом турнире, но они точно не боятся бросать вызов.

Почему могут не выиграть. Чтобы побеждать — нужно забивать. А «Флу» отличились лишь в одном из трех матчей. Ариас делает всё, что может, а 37-летний Херман Кано, который еще два года назад забил 40 голов за сезон, оформил красивый результативный пас в концовке встречи с «Ульсаном». Но в целом трудно представить, как эта атака сможет принести четыре победы подряд в матчах на вылет.

«Интер Майами»

Шансы на победу по версии Opta: 0,3%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Аль-Ахли» (0:0), победа над «Порту» (2:1), ничья с «Палмейрасом» (2:2)

Соперник в 1/8 финала: «ПСЖ» (29 июня, 19:00 мск, Атланта)

Почему могут выиграть турнир. Магия Месси. Ко вторнику на КЧМ было забито четыре гола с прямых штрафных. В среднем их ожидаемая результативность до удара составляла всего 0,07 xG. Но штрафной Лионеля Месси в матче против «Порту» — с 23 метров — казался на все 1,00 xG. Трибуны замерли, пока Месси готовился. Все знали, что мяч залетит. И он залетел.

Лионель Месси globallookpress.com

По рейтингу силы от Opta, перед стартом турнира «Интер Майами» занимал четвертое (последнее) место в своей группе. Казалось, что команда Месси впервые в истории не выйдет из группы. Но его волшебный удар обеспечил победу над «Порту». Работа в глубине поля против «Палмейраса» была не менее важна: 12 продвижений с мячом, 5 выигранных из 7 единоборств один в один, постоянное давление на оборону соперника. Несмотря на волну судорог у игроков, «Интер» сумел сыграть вничью с «Палмейрасом» и пройти дальше.

Обыграть «ПСЖ» — задача, возможно, неподъемная. Но парочка моментов гения — а у Месси они всё еще есть — может перевернуть любой матч.

Почему могут не выиграть. Хорошо, ладно, обыграть «ПСЖ» действительно почти невозможно. Потребуется не только та самая магия, но и максимальное напряжение со стороны защиты, которая и так уже работает на пределе. Opta оценивает шансы «Интер Майами» на выход в четвертьфинал всего в 16,4%, и даже для турнира, где велика доля случайности, это выглядит чересчур оптимистично

«Интер» (Милан)

Шансы на победу по версии Opta: 15,0%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Монтерреем» (1:1), победа над «Урава Ред Даймондс» (2:1), победа над «Ривер Плейт» (2:0)

Соперник в 1/8 финала: «Флуминенсе» (30 июня, 22:00 мск, Шарлотт)

Почему могут выиграть турнир. На их стороне цифры. На первый взгляд, кажется, что «Интер» с трудом входил в турнир. Сыграли вничью с «Монтерреем». Пропустили первым же ударом от «Уравы» и едва дожали соперника двумя поздними голами. С «Ривером» не могли взять игру под свой контроль до тех пор, пока во втором тайме соперник не остался в меньшинстве. Лаутаро Мартинес, Николо Барелла и даже 36-летний Генрих Мхитарян сыграли более 210 минут, чтобы вывести команду в плей-офф.

«Интер» globallookpress.com

Но если не смотреть на хронологию событий, картина другая: «Интер» создал моментов на 7,2 xG и позволил соперникам всего на 2,3 xG. Разница +4,9 — четвертая лучшая на турнире. При этом в счете — всего +3. Потенциально это хороший знак. К тому же миланцы избежали самых суровых погодных условий: два вечерних матча и два в Сиэтле. Это тоже может сыграть на руку.

Почему могут не выиграть. Это уже не тот «Интер», который играл в финале Лиги чемпионов. Вне игры полузащитник Хакан Чалханоглу, а также защитники Ян Биссек и Бенжамен Павар. Маркус Тюрам получил травму в матче с «Монтерреем», а Давиде Фраттези до сих пор не выходил на поле. Состав выглядит экспериментальным. Новый тренер Кристиан Киву активно доверяет молодым, включая братьев Франческо Пио и Себастьяно Эспозито.

Цифры говорят, что «Интер» справляется. Но это — не тот «Интер», который мы помним.

«Ювентус»

Шансы на победу по версии Opta: 4,1%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Аль-Айном» (5:0), победа над «Видадом» (4:1), поражение от «Манчестер Сити» (2:5)

Соперник в 1/8 финала: «Реал» Мадрид (1 июля, 22:00 мск)

Почему могут выиграть турнир. Они пашут. Игор Тудор возглавил команду 23 марта и привел «Юве» к четвертому месту в Серии А, проиграв лишь один из девяти матчей. Его команда выстроила «силовое поле» вокруг своей штрафной, выжимала максимум из перехватов, блокировала массу ударов и в целом действовала очень организованно.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

В США «Ювентус» тоже работает с полной самоотдачей. Даже имея комфортное преимущество в счете и, казалось бы, повод сбавить темп, команда идет в отбор — третья по числу допущенных передач на одно оборонительное действие (8,5) и шестая по числу подборов за матч (44). Да, против «Видада» они пропустили после одной из немногих ошибок, но в остальном защита выглядит надежной. А атакующее трио — Рандаль Коло-Муани, Кенан Йылдыз и Франсишку Консейсау — забило уже семь мячей, отдало одну передачу и создало десять моментов. «Юве» похоже, воспринимает этот турнир всерьез.

Почему могут не выиграть. Одной самоотдачи против сильных команд мало. В чемпионате, под руководством Тудора, «Ювентус» трижды встречался с серьезными соперниками — «Болоньей», «Лацио» и «Ромой» — и трижды сыграл вничью 1:1. Суммарная разница по xG в этих матчах: –0,8. В атаке команда не показала ни мощных контратак, ни стабильного позиционного давления, а в защите всё чаще оказывалась прижатой к воротам. Не сказать, что их «возили», но у них точно не было преимущества.

В матче против «Манчестер Сити» (2:5) началась настоящая проверка. Высокий уровень самоотдачи делает их почти неуязвимыми для сенсаций, но фаворитами они теперь уже нигде не будут.

«Манчестер Сити»

Шансы на победу по версии Opta: 17,1%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Видадом» (2:0), победа над «Аль-Айном» (6:0), победа над «Ювентусом» (5:2)

Соперник в 1/8 финала: «Аль-Хиляль» (1 июля, 04:00 мск)

Почему могут выиграть турнир. Это же «Манчестер Сити». Пусть формат отбора на этот турнир был не вполне прозрачен, его смысл в том, чтобы собрать команды, добившиеся чего-то особенного в 2021–2024 годах. И «Сити» действительно был лучшей командой мира в течение значительной части этого периода. Да, в этом сезоне они заняли только третье место в АПЛ и проиграли финал Кубка Англии — по их меркам это почти катастрофа, но потолок (и даже пол) у команды по-прежнему запредельный.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В двух матчах КЧМ Пеп Гвардиола выпустил на поле 25 разных игроков, при этом у него забивали семь разных футболистов. Команда доминирует по владению, давит на соперника и делает всё то, к чему мы давно привыкли от «Сити».

Почему могут не выиграть. Мы до сих пор не знаем, на что способна их оборона. Из 36 участников ЛЧ прошлого сезона «Сити» был 32-м по числу допущенных ударов на владение (0,15), 32-м по подборам за матч (37,9) и последним — 36-м — по числу попыток единоборств. Атака действовала как всегда, но без Родри оборона становилась пассивной и уязвимой.

Три зимних новичка (опорник Нико Гонсалес, правый защитник Абдукодир Хусанов и центрбек Витор Рейс), плюс июньское усиление Райан Аит-Нури — все уже выходили на поле. Как и сам Родри. Но Гвардиола по-прежнему экспериментирует, а уровень соперников сейчас резко возрастет. «Видад» нанес 12 ударов, а «Аль-Айн» — пять, три из которых имели xG выше 0,1. Вывод? Пока неясно.

«Монтеррей»

Шансы на победу по версии Opta: 0,2%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Интером» (1:1), ничья с «Ривер Плейт» (0:0), победа над «Урава Ред Даймондс» (4:0)

Соперник в 1/8 финала: «Боруссия» Дортмунд (вторник, 04:00 мск)

Почему могут выиграть турнир. Высокая линия работает. Успех «Монтеррея» в текущем сезоне Лиги MX во многом был построен на смелой игре с высокой оборонительной линией (второе место по числу офсайдов у соперника) и готовности идти в обострение (третье место по количеству обводок, первое — по фолам, заработанным в атакующей трети). В США эта модель тоже работает: 12 офсайдов за три матча — лучший показатель турнира, 42 фола на себе — третий. Они просто не дают соперникам играть в свой футбол.

Серхио Рамос globallookpress.com

В атаке долго не шло — единственный мяч в первых двух матчах забил ветеран Серхио Рамос после подачи с углового. Но и пропустили они лишь однажды. Рамос (39 лет) и Стефан Медина (33) были безупречны сзади: на двоих — 90 оборонительных действий, а также солидная доля прогрессивных передач и продвижений мяча. В заключительном туре наконец-то включилось нападение. Команда четко знает, как она хочет побеждать — и пока всё идет по плану.

Почему могут не выиграть. Рано или поздно цифры обернутся против них. Как и в случае с «Ботафого», результат «Монтеррея» пока лучше, чем подсказывают ожидаемые голы. В матчах против «Интера» и «Ривера» они добились двух ничьих, хотя суммарная разница по xG — минус 3,1 (пропустили один мяч с 4,4 xG). Следующий соперник — «Боруссия», которая сама плохо реализует моменты, но надеяться, что четыре матча подряд соперники будут мазать, — слишком хрупкая стратегия.

«Палмейрас»

Шансы на победу по версии Opta: 0,9%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Порту» (0:0), победа над «Аль-Ахли» (2:0), ничья с «Интер Майами» (2:2)

Соперник в 1/8 финала: «Ботафого» (28 июня, 19:00 мск, Филадельфия)

Почему могут выиграть турнир. Они просто перемалывают соперников. В 2020-х «Палмейрас» выиграл уже 11 трофеев и в финале КЧМ-2021 едва не остановил «Челси». Несмотря на то, что они отпускают множество сильных игроков в Европу, именно эта бразильская команда кажется самой уверенной на большой сцене — и групповой этап это подтвердил: команда выиграла группу A, включая ключевые отрезки во вторых таймах.

«Палмейрас» globallookpress.com

«Палмейрас» играет в духе прошлого: третье место по подачам (29 в среднем за матч), второе — по доле ударов головой (28%), четвёртое — по числу быстрых атак (начались на своей половине, завершились ударом через 20 секунд). При этом они уступают по владению, но наносят больше всех ударов на владение, кроме «Баварии» (0,22). В жару и духоту они открывают игру и ждут, когда ты начнешь уставать. И это работает.

Почему они могут не выиграть. Качество ударов. Наносить в 2,5 раза больше ударов, чем соперник, — это хорошо, но лишь 8 из 50 ударов имели xG выше 0,2. По качеству ударов «Палмейрас» — только 20-й на турнире (0,14 xG за удар). После упущенных супер-моментов в матче с «Порту» у молодого таланта Эстевана (вскоре он уедет в «Челси») резко упало качество решений. Команда забила лишь три мяча с 5,3 xG. (Еще один — автогол.)

Если ты не создаешь по-настоящему опасных моментов и не забиваешь даже из тех, что есть — выиграть четыре матча на вылет будет сложно.

«Пари Сен-Жермен»

Шансы на победу по версии Opta: 20,8%

Как дошли до 1/8 финала: победа над «Атлетико» (4:0), поражение от «Ботафого» (0:1), победа над «Сиэтл Саундерс» (2:0)

Соперник в 1/8 финала: «Интер Майами» (29 июня, 19:00 мск, Атланта)

Почему могут выиграть турнир. Они — лучшая команда в мире. «ПСЖ» попал в сложную группу, Усман Дембеле — претендент на «Золотой мяч» — залечивает травму подколенного сухожилия, а Дезире Дуэ и Брэдли Барколя пока ничем не запомнились. И всё же эта команда делает именно то, что должна делать топ-команда Луиса Энрике: 73,4% владения (лучший показатель турнира), 11,3 передачи за владение (лучше всех), 104,3 прогрессивных паса за матч (опять лучше всех) — и в прессинге тоже первое место: всего 6,9 передачи соперника до отбора мяча.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

У них по-прежнему лучшая пара крайних защитников — Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, на левом фланге неудержим Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис и Витинья почти не ошибаются в центре поля, при этом забивали уже шесть разных игроков. Даже несмотря на поражение от «Ботафого», лучшая команда последних шести месяцев вышла в плей-офф без особого напряжения.

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Почему могут не выиграть. Им нужно снова поймать волну. Разгром «Атлетико» в первом туре был заявкой на титул, но с тех пор концентрация явно снизилась.

После того матча «ПСЖ» пропустили гол от «Ботафого» и не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента в течение оставшегося часа. В ключевом по сути матче с «Сиэтлом» они тоже начали неубедительно — уже на 19-й минуте позволили Хесусу Феррейре выйти на удар с высоким xG, и вообще проиграли первый тайм по ожидаемым голам. Да, во втором тайме они доминировали и контролировали ход игры, но после взрывного старта команда как будто перешла на вторую передачу. А вернуться обратно в пятую — не всегда просто.

«Реал» Мадрид

Шансы на победу по версии Opta: 9,7%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Аль-Хиляль» (1:1), победа над «Пачукой» (3:1), победа над «Ред Булл Зальцбург» (3:0)

Соперник в 1/8 финала: «Ювентус» (1 июля, 22:00 мск, Майами)

Почему могут выиграть. Талант. Новый главный тренер Хаби Алонсо провел с командой буквально «пять минут» — и это заметно. В матчах с «Аль-Хилялем» и «Пачукой» «Реал» допускал немало ошибок в обороне и вполне мог за них поплатиться. А в матче с мексиканцами мадридцы вообще больше 80 минут играли вдесятером после раннего удаления Рауля Асенсио. При этом Килиан Мбаппе пропустил все три матча из-за гастроэнтерита (ожидается, что он сможет сыграть в 1/8 финала).

«Реал» Мадрид globallookpress.com

Тем не менее, у «Реала» всегда есть шанс выиграть матч за счет индивидуального мастерства. Джуд Беллингем забил важный мяч в первом тайме матча с «Пачукой», Винисиус Жуниор отличился голом и шикарной результативной передачей против «Зальцбурга», дважды забил Феде Вальверде, а в активе 21-летнего Гонсало Гарсии два гола и ассист. Если Мбаппе вернется к плей-офф, потолок этой команды поднимется еще выше, хотя он и так уже за облаками.

Почему могут не выиграть. Оборона. Центрбеки Эдер Милитао и Давид Алаба, а также крайние защитники Ферлан Менди и Дани Карвахаль по-прежнему вне игры, и Алонсо приходится собирать оборону из подручных средств. Пока он придерживается привычной для команды схемы с четырьмя защитниками, а не своей любимой тройки в центре, и в защите царит экспериментальная химия: новички Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд пытаются найти общий язык с Антонио Рюдигером, Орельеном Чуамени, Франом Гарсией и другими.

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И пока это получается так себе. «Реал» занимает лишь 24-е место из 32 команд по количеству ударов, допускаемых за одно владение (0.15), девятое по качеству допущенных ударов (0.13 xG за попытку) и 21-е по суммарному допущенному xG (4.7). Тибо Куртуа по-прежнему великолепен, но мадридцы пропустили всего два мяча в этой группе в первую очередь благодаря везению, а оно может закончиться, когда соперники станут серьезнее.

«Аль-Хиляль»

Шансы на победу по версии Opta: 0,4%

Как дошли до 1/8 финала: ничья с «Реалом» (1:1), ничья с «Ред Булл Зальцбург» (0:0), победа над «Пачукой» (2:0)

Соперник в 1/8 финала: «Манчестер Сити» (30 июня, 22:00 мск, Орландо)

Почему могут выиграть. Оборона и контратаки. На этом турнире несколько команд-аутсайдеров показали, как можно добиваться результата за счет организованной обороны в классическом стиле.

«Аль-Хиляль» — не исключение, и это неудивительно: в воротах герой ЧМ-2022 Яссин Буну, перед ним — опытнейшие игроки с прошлым в АПЛ, центральный защитник Калиду Кулибали и опорник Рубен Невеш. Все трое проводят отличный турнир: Буну отразил 87% ударов в створ, Кулибали лидирует в команде по количеству оборонительных действий (42), а Невеш — по отборам, продвижениям мяча и прогрессивным пасам (к тому же, в его активе гол и результативная передача).

Рубен Невеш globallookpress.com

Если добавить к этому опытных игроколв по краям обороны — Ренана Лоди и Жоау Канселу, а также агрессивную атакующую работу Маркоса Леонардо и всегда заряженного Сергея Милинковича-Савича, получится команда, которая пропустила всего один гол в трех матчах (лучший показатель на турнире), допустила удары с двумя и более защитниками на пути к воротам в 88% случаев (тоже первая), а также создала 1.5 xG (третье место) и один гол после контратаки. Это очень опытная команда, которая точно знает, что нужно делать.

Почему могут не выиграть. Плохое качество ударов. Я назвал форвардов «Аль-Хиляля» «агрессивными» и «интенсивными» — и это справедливо. Но назвать их «точными» пока нельзя. Леонардо и Милинкович-Савич на двоих забили лишь один гол с ударов на 3.3 xG. Возможно, они просто берегут точность для плей-офф, но при 20-м месте на турнире по количеству ударов за владение (0.11) и среднем показателе всего 1.3 по-настоящему опасных удара за матч (xG 0.2 или выше), команда просто обязана реализовывать немногочисленные моменты.