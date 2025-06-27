Пять причин бояться «Сити»: команда Гвардиолы уничтожила «Ювентус» и вышла из группы с девятью очками

С первых минут англичане задали темп: фланговые рывки, вертикальные передачи, смелость в принятии решений. Один из дебютантов турнира, Райан Аит-Нури, отдал гениальный пас в разрез на Доку — бельгиец вошёл в штрафную и открыл счёт уже на 9-й минуте. Всё выглядело слишком легко.
Но расслабляться было рано. Уже через минуту Эдерсон устроил себе и всей команде неприятности: его неточная передача была перехвачена Тёном Копмейнерсом, и полузащитник «Ювентуса» реализовал момент с хладнокровием киллера — 1:1.
Ответ «Сити» оказался настолько же быстрым, насколько курьёзным. Матеуш Нуньеш прострелил с фланга, и вдруг Пьер Калюлю, не имея ни давления, ни угрозы из-за спины, аккуратно срезал мяч в свои ворота. Ди Грегорио хоть и моментально поддержал партнёра по команде, но явно был в шоке от такого привоза.
Под занавес тайма погодная стихия словно поддержала английскую команду: начался ливень, а вместе с ним — серия ударов по воротам «Юве». Мармуш, Аит-Нури и всё тот же Доку проверяли Ди Грегорио, но вратарь держался. Пока что.
Холанн — с юбилеем, Савиньо — с шедевром
На второй тайм Гвардиола выпустил Эрлинга Холанна, и тому потребовалось совсем немного, чтобы напомнить о себе. Нуньеш снова нашёл пространство справа, выдал пас, и Холанн сыграл буквально так же, как и Калюлю в первом тайме. Норвежец нелепо пробил в собственную опорную ногу, но мяч всё равно оказался в сетке. Случайно или нет — это был его 300-й гол в карьере — фантастическое достижение для 24-летнего форварда.
На этом «Сити» не остановился. Когда «Ювентус» получил шанс сравнять счёт — Влахович не сумел переиграть Эдерсона один на один — последовало мгновенное наказание: Савиньо, невероятно активный весь матч, убежал в контратаку и ассистировал Филу Фодену — 4:1.
А затем настал час для шедевра. Савиньо сам замкнул атаку ударом правой ногой (бразилец — левша) с 20 метров — мяч влетел в ворота от перекладины, просвистев мимо Ди Грегорио. Это было нечто — и пятый мяч «Сити» окончательно поставил точку в этой встрече.
Грустный эпилог для «Юве» и ясный горизонт для «Сити»
Влахович всё-таки успел забить в концовке, сократив разницу до трёх голов, но этот мяч был не более чем утешением для команды Тудора. Туринцы финишировали вторыми и, скорее всего, получат в 1/8 финала в соперники мадридский «Реал».
А вот «Манчестер Сити» останется в Орландо и сыграет с «Аль-Хилялем» или «Зальцбургом». После трёх побед в группе, 13 голов и уверенной игры даже при кадровых ротациях, команда Гвардиолы выглядит фаворитом номер один. Состав с Фоденом, Холанном, Савиньо и Доку — это не просто угроза. Это уже сформировавшийся механизм, готовый брать реванш за не самый яркий сезон.