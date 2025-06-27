Пять причин бояться «Сити»: команда Гвардиолы уничтожила «Ювентус» и вышла из группы с девятью очками

Матч против «Ювентуса» стал для «Манчестер Сити» не просто заключительным в групповом этапе — он превратился в бенефис атакующего футбола. Команда Пепа Гвардиолы, играя под дождём и в 30-градусную жару Орландо, не оставила шансов сопернику, выиграв 5:2 и заняв первое место в группе G. Это была первая победа «Сити» над туринцами с 1976 года, и, возможно, самая убедительная за всю историю противостояния.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Ювентус — Манчестер Сити 2:5 Голы: 0:1 Жереми Доку (9'), 1:1 Теун Коопмейнерс (11'), 1:2 Пьер Калюлю (автогол) (26'), 1:3 Эрлинг Холанд (52'), 1:4 Филип Фоден (69'), 1:5 Савиньо (76'), 2:5 Душан Влахович (84') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Николо Савона (Федерико Гатти, 60'), Ллойд Келли, Алберту Кошта (Андреа Камбьязо, 57'), Мануэль Локателли (Хефрен Тюрам, 57'), Уэстон Маккенни (Vasilije Adzic, 83'), Филип Костич, Теун Коопмейнерс (Кенан Йылдыз, 57'), Николас Гонсалес, Душан Влахович Манчестер Сити: Эдерсон, Райан Айт Нури (Райан Шерки, 75'), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс, Бернарду Силва (Nico O'Reilly, 75'), Савиньо, Родриго Эрнандес (Илкай Гюндоган, 66'), Омар Мармуш (Эрлинг Холанд, 46'), Жереми Доку (Филип Фоден, 66'), Матеус Нунес Предупреждение: Пьер Калюлю (64')

С первых минут англичане задали темп: фланговые рывки, вертикальные передачи, смелость в принятии решений. Один из дебютантов турнира, Райан Аит-Нури, отдал гениальный пас в разрез на Доку — бельгиец вошёл в штрафную и открыл счёт уже на 9-й минуте. Всё выглядело слишком легко.

Гол Доку globallookpress.com

Но расслабляться было рано. Уже через минуту Эдерсон устроил себе и всей команде неприятности: его неточная передача была перехвачена Тёном Копмейнерсом, и полузащитник «Ювентуса» реализовал момент с хладнокровием киллера — 1:1.

Тён Копмейнерс globallookpress.com

Ответ «Сити» оказался настолько же быстрым, насколько курьёзным. Матеуш Нуньеш прострелил с фланга, и вдруг Пьер Калюлю, не имея ни давления, ни угрозы из-за спины, аккуратно срезал мяч в свои ворота. Ди Грегорио хоть и моментально поддержал партнёра по команде, но явно был в шоке от такого привоза.

Автогол Калюлю globallookpress.com

Под занавес тайма погодная стихия словно поддержала английскую команду: начался ливень, а вместе с ним — серия ударов по воротам «Юве». Мармуш, Аит-Нури и всё тот же Доку проверяли Ди Грегорио, но вратарь держался. Пока что.

Холанн — с юбилеем, Савиньо — с шедевром

На второй тайм Гвардиола выпустил Эрлинга Холанна, и тому потребовалось совсем немного, чтобы напомнить о себе. Нуньеш снова нашёл пространство справа, выдал пас, и Холанн сыграл буквально так же, как и Калюлю в первом тайме. Норвежец нелепо пробил в собственную опорную ногу, но мяч всё равно оказался в сетке. Случайно или нет — это был его 300-й гол в карьере — фантастическое достижение для 24-летнего форварда.

Гол Холанна globallookpress.com

На этом «Сити» не остановился. Когда «Ювентус» получил шанс сравнять счёт — Влахович не сумел переиграть Эдерсона один на один — последовало мгновенное наказание: Савиньо, невероятно активный весь матч, убежал в контратаку и ассистировал Филу Фодену — 4:1.

Гол Фодена globallookpress.com

А затем настал час для шедевра. Савиньо сам замкнул атаку ударом правой ногой (бразилец — левша) с 20 метров — мяч влетел в ворота от перекладины, просвистев мимо Ди Грегорио. Это было нечто — и пятый мяч «Сити» окончательно поставил точку в этой встрече.

Савиньо и Фил Фоден globallookpress.com

Грустный эпилог для «Юве» и ясный горизонт для «Сити»

Влахович всё-таки успел забить в концовке, сократив разницу до трёх голов, но этот мяч был не более чем утешением для команды Тудора. Туринцы финишировали вторыми и, скорее всего, получат в 1/8 финала в соперники мадридский «Реал».

А вот «Манчестер Сити» останется в Орландо и сыграет с «Аль-Хилялем» или «Зальцбургом». После трёх побед в группе, 13 голов и уверенной игры даже при кадровых ротациях, команда Гвардиолы выглядит фаворитом номер один. Состав с Фоденом, Холанном, Савиньо и Доку — это не просто угроза. Это уже сформировавшийся механизм, готовый брать реванш за не самый яркий сезон.