«Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью на «Альянц Арене» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Очередная серия этого вечного противостояния была ожидаемо насыщенной, хотя на этом отрезке сезона тренеры команд наверняка больше переживают за травмы Сака и Диаса, чем за потерянные очки.

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90+3' И всё, в Мюнхене звучит финальный свисток! Ничья в матче «Баварии» и «Арсенала», ну теперь ждём эту пару в плей-офф? У мюнхенцев теперь 5 очков в таблице общего этапа, а у команды Артеты – 7. На выходных «Баварии» предстоит выездной матч против «Фрайбурга», а «Арсенал» примет «Эвертон».

90+1' Тимбер из-за штрафной пробил под перекладину — Нойер спас «Баварию»!

90' Три минуты добавил арбитр.

90' Вынужденная замена в составе «Баварии»! 18-летний Ндиайе вышел вместо Диаса.

89' Ещё проблемы у «Баварии» – на газоне Луис Диас, который только недавно вышел на поле.

87' «Арсенал» продолжает держать мяч почти всё время, а у «Баварии» давненько не было опасных атак.

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 4 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 15 Фолы 6

85' А у «Баварии» Браун вышел вместо Дэвиса.

84' Артета выпускает джокера! Мерино вышел на поле вместо Эдегора.

82' ГОООООООООЛ! Сравнивает «Арсенал»! Дьёкереш в борьбе с Та здорово скинул на ход Райсу, а тот отлично пробил низом в дальний угол. 2:2, всё-таки прошёл короткий розыгрыш у гостей!

Деклан Райс uefa.com

81' «Арсенал» кружит вокруг штрафной «Баварии», но хозяев, кажется, всё устраивает. Они ждут момента для своей контратаки.

79' Эзе забрасывал в штрафную с правого фланга, Упамекано перепрыгнул вообще всех и выбил мяч в аут.

77' Дэвис забрался в офсайд в момент длинной передачи Упамекано.

76' Диас с левого фланга сместился в центр и бил в дальний угол, снова Райя на месте.

73' Эдегор навесил со штрафного с левого фланга, мяч отскочил к Калафьори, который решился на удар издали — защитники накрыли.

«Бавария» – «Арсенал» uefa.com

71' Дэвис пробросил мяч между ног Райсу, но опасно пробить не получилось у Альфонсо.

69' А у «Арсенала» вместо Гимарайнша и Хаверца вышли Льюис-Скелли и Дьёкереш.

69' Карль и Диас вышли в составе «Баварии» вместо Гнабри и Сайбари.

68' Опасная быстрая атака получилась у «Баварии», Бишоф пытался найти Гнабри в штрафной – Габриэл перехватил пас!

67' Мяч хаотично прыгал во вратарской после навеса Эдегора, но защита «Баварии» всё-таки отбилась.

65' Эзе убегал к штрафной «Баварии» и получил по ногам. Жёлтая карточка Лаймеру и опасный штрафной.

63' «Бавария» заработала угловой, который закончился фолом в атаке.

61' ГООООООООЛ! «Бавария» впереди! Кейн сам подошёл к мячу, сделал небольшую паузу в разбеге и спокойно уложил мяч в левый верхний угол. 2:1, гол+пас у Гарри!

Пенальти Кейна uefa.com

59' Игроки «Арсенала», конечно, спорят с арбитром, но рука у защитника была поднята высоко вверх и явно мешала мячу оказаться в воротах.

58' Пенальти в ворота «Арсенала»! Гнабри прострелил в штрафную на Кейна, который бил в ближний угол и попал в руку Тимберу, который пытался накрыть удар в подкате.

56' Дэвис с линии штрафной пытался пробить в дальний угол, Конса успел накрыть удар.

54' Эзе обошёл Лаймера и пытался с острого угла перекинуть Нойера — Мануэль среагировал на удар, а Станишич ценой собственного голеностопа не дал добить Гимарайншу.

52' Сайбари попробовал пробить издали, Райя спокойно забрал мяч.

50' А теперь и Райя тащит! Упамекано подключился к атаке и головой бил почти в упор после навеса Гнабри – кипер «Арсенала» отзеркалил сейв Нойера!

49' Гнабри с правого фланга здорово вырезал в штрафную на Сайбари, тот бил с левой и не попал в створ!

48' В сантиметрах от гола был «Арсенал»! Нойер буквально на линии ворот отразил удар головой от Гимарайнша!

46' Второй тайм стартовал! У «Баварии» вместо Кима вышел Та.

«Бавария» – «Арсенал» uefa.com

45+2' Перерыв в Мюнхене! «Бавария» отдала первую половину тайма, но потом слегка перестролась и могла забивать больше одного мяча. Отдыхаем 15 минут и ждём не менее насыщенный второй тайм!

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

45' Перспективную атаку развернули Кейн и Сайбари в центре поля, Гнабри получил мяч на правом фланге и решил бить из неочевидной позиции – мяч ушёл на угловой от головы Габриэла.

43' Дэвис зацепился за мяч на половине поля «Арсенала», отдал в центр на Станишича, тот продлил на Сайбари, но Исмаэль потерял мяч.

42' После навеса Райса с углового Лаймер едва не срезал мяч в свои ворота! Ещё и Калафьори мог добить на дальней шатнге, но немного не успел.

41' Сайбари покатил в штрафную на Кейна, Гарри пробил с левой ноги, а Конса в подкате накрыл удар!

40' Кейн в предыдущей атаке получил по ногам от Консы – арбитр показал отложенную жёлтую карточку.

39' «Бавария» выбежала в быструю атаку благодаря передаче Кейна направо, Сайбари в касание отдал в центр, а Дэвис не разобрался, что делать с мячом. Могло быть очень опасно.

38' Лаймер пытался высоко накрыть Эзе, но нарушил правила на англичанине.

37' Эдегор неплохо забрасывал в штрафную «Баварии», у Хаверца не получилась скидка на Калафьори.

35' ГООООООООООЛ! «Бавария» сравняла! Кейн выдал блестящий пас на Дэвиса, которому оставалось только пробить мимо вратаря. 1:1, как же отлично видит поле Гарри Кейн!

Гол Дэвиса uefa.com

33' Сайбари решил пробить из-за штрафной и отправил мяч выше ворот.

32' Эдегор опасно низом отдавал проникающий пас в штрафную, Упамекано перехватил.

30' Эдегор навесил на дальнюю штангу, где из-под двух блоков выскочил Гимарайнш и с левой пробил с лёта — мимо ближнего угла.

29' «Арсенал» заработал угловой.

28' «Бавария» тут же попробовала ответить, Гнабри даже получил мяч в штрафной, но его финт прочитал Калафьори.

26' ГОООООООЛ! Всё-таки засчитан мяч! Станишич на противоположном фланге не выдержал линию и не дал случиться офсайду. 0:1, впереди гости!

Эберечи Эзе празднует гол uefa.com

25' «Арсенал» забил из офсайда! Эдегор забросил из глубины на Эзе, а тот вторым касанием с левой мощно пробил в дальний — а вот рывок Эберечи сделал рановато.

23' Кейн здорово забросил в штрафную на Сайбари, а тот не обработал мяч! Техника подвела нападающего «Баварии».

21' «Бавария» улетела в быструю контратаку, Дэвис покатил вдоль штрафной, Сайбари продлил на Гнабри – а с его ударом справился Райя!

20' Мяч от руки Нойера прилетел прямо на ногу Калафьори на дальнюю штангу, но итальянец в касание с лёта не попал в створ.

20' «Арсенал» заработал угловой. Вспомнят прошлогодние тактики?

19' Станишич отдал неудачный пас назад, но сам моментально вернулся в штрафную и отобрал мяч у Мадуэке.

17' Сайбари здорово покатил вперёд на Дэвиса, Альфонсо ворвался в штрафную, но далековато отпустил мяч и потерял его.

15' Дэвис тоже не догнал длинную передачу на левом фланге, Тимбер всё контролировал.

13' Хаверц грубо встретил Станишича в центре поля и заслуженно получил жёлтую карточку.

12' Мадуэке и Станишич боролись за мяч на правом фланге – защитник «Баварии» грамотно поставил корпус.

10' Ох, всё-таки травма у Букайо Сака, он не сможет продолжить игру. Эзе вышел на поле.

08' Сака отдавал передачу поперёк поля и без всякого контакта рухнул на газон. Врачи уже на поле, оказывают помощь вингеру «Арсенала».

Букайо Сака с мячом uefa.com

06' Хаверц скинул мяч на Сака в штрафную – Букайо не дали пробить.

05' Гнабри пошёл в дриблинг с правого фланга, потерял мяч, а Павловичу пришось фолить на Гимарайнше.

03' Гости подержали мяч в центральной трети, но до удара атаку не довели.

01' «Арсенал» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

21:56 Команды выходят на поле стадиона в Мюнхене! Там сегодня всего 8 градусов и дождь – посмотрим, не скажется ли он на качестве газона.

21:52 Матч обслуживает итальянская бригада во главе с Давиде Массой. Его ассистенты — Филиппо Мели и Алессио Берти, резервный арбитр — Фабио Мареска. За VAR отвечает Карлос дель Серро Гранде из Испании, его ассистент — Марко Ди Белло.

21:50 Еще одна интрига — насколько смело «Арсенал» будет играть без мяча. В финале прошлой Лиги чемпионов против ПСЖ команда Артеты владела мячом всего 24,7% времени и получила за это много критики. Сейчас ее прессинг выглядит куда агрессивнее, а соперник сам провоцирует на высокий отбор. Так что матч в Мюнхене вполне может получиться гораздо открытее, чем прошлогодний финал.

21:45 Именно поэтому вокруг матча есть легкий оттенок реванша. В «Баварии» это даже проговаривают вслух: Гнабри признал, что после прошлогодних 1:3 у команды осталось ощущение недосказанности. Для «Арсенала» все наоборот, у него есть шанс доказать, что та победа была не разовым эпизодом и что команда действительно готова снова идти далеко в Лиге чемпионов.

21:40 У этой пары очень богатая история противостояний. «Бавария» выиграла 8 из 15 матчей против «Арсенала» в еврокубках, а дома проиграла лондонцам только однажды в 7 встречах. Последние 3 игры в Мюнхене остались за хозяевами, но в прошлом сезоне «Арсенал» победил «Баварию» 3:1 в Лондоне и нанес мюнхенцам одно из самых болезненных поражений при Компани.

21:35 А это состав лондонцев: Райя, Конса, Тимбер, Магальяйнс, Калафьори, Гимарайнс, Райс, Сака, Эдегор, Мадуэке, Хаверц.

21:30 «Бавария» начнёт матч таким составом: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Станишич, Дэвис, Гнабри, Бишоф, Лаймер, Сайбари, Павлович, Кейн.

21:20 Зато у «Баварии» есть Гарри Кейн, и для него матчи с «Арсеналом» давно стали отдельным жанром. Англичанин забил лондонцам 15 голов в 22 встречах за карьеру. В субботу он провел сотый матч в Бундеслиге и довел свой счет в чемпионате Германии до 102 голов. Против нынешней обороны «Арсенала» у него будет, пожалуй, самая серьезная проверка за последнее время.

21:15 Олисе, очевидно, пропускает сегодняшний матч – и это большая потеря. С начала прошлого сезона Майкл Олисе создал больше моментов, чем любой другой игрок Лиги чемпионов, и входит в число лучших турнира по продвижению мяча и обводкам. На его позиции может выйти Серж Гнабри или Леннарт Карл, тогда как Джамал Мусиала также остается вне состава, поэтому у Компани меньше привычных вариантов между линиями.

21:10 В Лиге чемпионов все пока чуть менее гладко: «Бавария» начала с 5:0 против «Буде-Глимт», но во втором туре сыграла 3:3 с «Викингом». Мюнхенцы отыгрались после перерыва благодаря дублю Гарри Кейна и голу Диаса, однако в концовке Майкл Олисе получил красную карточку, а хозяева забили третий мяч.

21:05 «Бавария» подходит к матчу после одного из самых ярких выступлений сезона. В субботу команда Венсана Компани разгромила «Лейпциг» со счетом 6:1, а Луис Диас оформил хет-трик. Мюнхенцы нанесли 17 ударов в створ, их лучший показатель в матче чемпионата с августа 2022 года. После двух подряд ничьих такой результат стал очень своевременной перезагрузкой.

21:00 Одно из главных оружий «Арсенала» сейчас вообще не связано с владением. Лондонцы очень агрессивно прессингуют в чужой половине: 73% их интенсивных прессинг-действий в нынешней Лиге чемпионов пришлись на половину поля соперника. После двух туров они также лидируют по высоким отборам и атакам, которые начались после них. Для «Баварии», которая любит спокойно выходить через короткий пас, это будет отдельный вызов.

20:55 В чемпионате ситуация тоже вполне рабочая. После неожиданного поражения 0:3 от «Брайтона» «Арсенал» снова набрал ход и в последнем туре победил «Ноттингем Форест» 1:0. Матч получился тяжелым, а победный гол Нони Мадуэке еще и залетел после рикошета, но команда снова забрала три очка в игре, где не создала много моментов.

20:50 «Арсенал» приезжает в Мюнхен с идеальным результатом в Лиге чемпионов. Сначала команда Микеля Артеты победила «Наполи» 1:0, затем разобралась с «Лиллем» 3:0. За два тура лондонцы не пропустили ни одного мяча и выиграли уже 14 матчей общего этапа ЛЧ подряд.